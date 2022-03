Eveniment

Artistul plastic rădăuțean Ioan Bodnar a vernisat, ieri, după orele prânzului, expoziția de pictură „Anotimpuri 77”, la Galeria „Traian Postolache” din centrul municipiului Rădăuți. „De ce anotimpuri 77? Pentru că în urmă cu câteva zile am împlinit 77 de ani și sunt bogat spiritual, condiții în care am decis ca bogăția mea, lucrările mele, să o arăt și altora. În momentele dificile pe care le parcurgem acum, când toată lumea e speriată de ceea ce se întâmplă la vecinii noștri, am hotărât să ofer puțină relaxare iubitorilor de frumos. În picturile mele se află sufletul meu, pentru că atunci când pictez am numai gânduri bune, numai energii pozitive… În cele 24 de lucrări pe care le-am expus astăzi în Galeria din Rădăuți se regăsesc lucrări care înfățișează peisajul bucovinean, oamenii locurilor, mai ales acum când polul omeniei este aici, în ținutul Bucovinei”, a declarat artistul plastic.

Trebuie precizat că artistul bucovinean prof. Ioan Bodnar a organizat pe parcursul anilor trecuți tabere de creație la care au participat pictori din mai multe țări, inclusiv din Ucraina și din Canada. La vernisajul expoziției de miercuri au fost prezenți, alături de pictorul rădăuțean, reprezentanți ai administrației locale, profesori și elevi de la unitățile de învățământ din municipiu, iubitori de frumos din municipiul Rădăuți.