Cultural

Duminică, 10 octombrie, în ultima zi a ediţiei cu numărul 41 a Festivalului internaţional de film, diaporamă şi fotografie „Toamnă la Voroneţ”, la Muzeul Obiceiurilor Populare din Gura Humorului a avut loc vernisajul expoziţiei de pictură „Simboluri” a artistului plastic Radu Bercea, eveniment la care au participatiubitori ai artei, istoriei, culturii şi o parte din prietenii apropiaţi ai pictorului humorean.

După prezentarea invitaţilor, în alocuţiunea sa, directorul Centrului Cultural Gura Humorului, prof. Sever Dumitrache, a menţionat că Radu Bercea este un nume de referinţă în mediul artistic sucevean şi naţional, tablourile sale redând fidelitatea faţă de tradiţiile şi valorile artei clasice, faţă de temele consacrate care se îmbină armonios cu tehnicile moderne ale picturii şi compoziţiei, creând un stil propriu, inconfundabil.

„Ne aflăm într-un cadru mirific, generat de expunerea unor creaţii ale unui creator extrem de prolific, Radu Bercea. Oare Radu Bercea mai are nevoie de prezentare? Nu numai în urbea noastră, nu numai în judeţul nostru, ci chiar la nivel naţional. Este omul care dă dovadă de o modestie chiar enervantă câteodată, este omul care se exprimă prin ceea ce vedeţi dumneavoastră aici. Este un creator extrem de prolific, care a traversat şi în acelaşi timp şi-a însuşit o sumedenie de stiluri de creaţie plastică. Un grafician de excepţie, şi asta a fost demonstrat cu foarte mulţi ani în urmă prin premiile şi distincţiile pe care le-a obţinut. Nu a impulsionat zona artelor plastice în ceea ce priveşte pictura, ci şi-a însuşit tehnicile pe care le-a redat pe pânzele sale. Expoziţia are genericul de „Simboluri”, iar fiecare dintre noi, făcând abstracţie de titulatura pe care o are fiecare lucrare, poate descoperi sensul.

Creaţia artistică în general şi a lui Radu Bercea în special fluctuează între concret şi abstract. Concretul la Radu Bercea în ceea ce priveşte arta plastică nu a însemnat fotografie, pentru că creatorul a venit cu prinosul său de ştiinţă, de inteligenţă, cu prinosul său artistic”,a accentuat prof. Sever Dumitrache.

Radu Bercea, artistul care luptă cu timpul, care învinge timpul, care se supune timpului şi este deasupra timpului prin ceea ce face

Dintr-o diversă paletă de tehnici şi mijloace pe care le are la îndemână, Radu Bercea a ales spre exprimare plastică pe cele care pot fi tălmăcite în semne, sensuri şi simboluri grafice, ca o confesiune spirituală plurivocă pe care o permite tehnica artelit. El anunţă prin titlul expoziţiei, „Simboluri”, o definire, dar nu o realizează în modul aşteptat, fiind extaziat de formule care premerg acţiunea creaţiei şi pe care le permite artelitul, un produse special conceput pentru montajul materialelor de pardoseli şi tapetului (adezivi şi lacuri), care combină trăinicia, calitatea şi uşurinţa în aplicare. Aşadar, experienţele artistice ale lui Radu Bercea sunt fie o continuare, fie o preluare a stărilor de suflet, o eliberare a tensiunilor spirituale, culorile predominante, roşu, negru, galben, maro, nu mai au funcţia consacrată, de a contura prin ele însele, ci se comportă ca materie decorativă, şi astfel, imaginea se poate prelungi dincolo de tablou, invadează efectiv spaţiul şi devine ambient, declanşând variate asociaţii care răscolesc memoria şi provoacă sensibilitatea.

„Mă întrebam dacă timpul e deasupra omului sau omul e deasupra timpului. Când vorbesc de prietenul Radu Bercea nu prea ştiu exact cum poate fi rezolvată această ecuaţie pentru că Radu este artistul care luptă cu timpul şi care învinge timpul, care se supune timpului şi este deasupra timpului prin tot ceea ce face. În această luptă dă dovadă întotdeauna de creativitate, de inventivitate, te surprinde prin această candoare şi în acelaşi timp prin acea forţă lăuntrică care dă sens vieţii.

Atunci când intri într-o expoziţie cu lucrări ale maestrului Radu Bercea, chiar dacă nu îi place să i se spună aşa, dar este un maestru, ştii sigur cine este autorul lucrărilor de pe simeze. Este o trăire teribilă, o frământare pe care reuşeşte să ne-o transmită nouă din toată inima.

Ce vedeţi dumneavoastră aici este o tehnică nouă, a văzut nişte constructori care lipeau un tapet şi imediat Radu Bercea, acest suflet nobil, a reuşit să ne aducă în faţa ochilor imagini obţinute prin această tehnică.

Mi-ar trebui câteva ceasuri pentru a mă umple de bucuria de a sta şi a medita în faţa fiecărui tablou pentru că aici nu avem de-a face cu o expunere realistă, fotografică. Aici Radu Bercea vine cu propunerea sa şi în acelaşi timp trebuie să stai şi să gândeşti, pentru că este o completare a artistului în sufletul tău. Un lucru pe care puţini creatori reuşesc să îl facă”, a constatat profesorul şi scriitorul Constantin Bulboacă, prieten şi colaborator apropiat al artistului.

„Un preot al culorii, al frumosului”

Ideea de a recurge la elemente grafice, picturale şi plastice libere, pentru a dobândi o polaritate între obiectiv şi subiectiv, este des întâlnită în lucrările lui Radu Bercea, fie că redă „Memoria Retinei Gulagului Românesc”, în care artistul humorean ilustrează perioada 1959-1964, în care a fost închis, la vârsta de 19 ani, pentru că a avut curajul să spună că nu îi poate iubi pe ruşi, fie că ne oferă peisaje, flori, arhitectură urbană sau rurală cu case, biserici şi mănăstiri, fie că ne oferă grafică sau ilustraţie de carte, incursiuni în spaţiul cosmic sau lucrări în relief.

Radu Bercea ne prezintă adevărate „studii de imagine”, plecând de la una singură, care constituie un moment al unei secvenţe legată de una precedentă şi alta care îi urmează. Astfel, imaginea nu este rezultatul, ci materia şi obiectul cercetării, fie că este vorba de tablourile cu flori, seriile de bufniţe frumos colorate, înşiruirea de case decorate cu motive tradiţionale de la Ciocăneşti sau lucrările care îţi lasă imaginaţia „să zburde” şi care, înşiruite ca pictura dintr-o biserică, formează o poveste, un colaj vizual armonios.

„Cred că această artă Radu Bercea o slujeşte ca într-un altar, ca un preot al frumosului. Dacă mă uit pe geam la culorile de la biserica din apropiere (Catedrala din Gura Humorului aflată în vecinătatea Muzeului Obiceiurilor Populare) şi mă uit la lucrările din expoziţie, şi aici avem un altar făcut de acest preot al culorii şi nu numai al culorii, pentru că aici este o poezie a culorii, a cuvântului şi a sunetului pentru că, dacă te uiți cu atenţie, toate aceste opere vibrează de trăire, îţi transmit mult mai multe mesaje, care te fac să fii un om fericit că eşti aici, alături de Radu Bercea”, consideră prof. Constantin Bulboacă.

Din lucrări se detaşează un lirism popular dar şi o simfonie nostalgică

Radu Bercea nu vorbeşte mult. Radu Bercea ne-a obişnuit să vorbească prin ceea ce face şi ceea ce face este admirabil. Dar despre Radu Bercea a vorbit la vernisaj şi umoristul Constantin Horbovanu.

„Atunci când ne-am cunoscut nu avea părul alb nici unul dintre noi. Era prin anii '80, Radu Bercea se ocupa pe atunci şi de caricaturi şi ne-am întâlnit la o expoziţie de caricaturi în Suceava. Eu colaboram la Urzica, scriam proză umoristică, Radu Bercea era cu caricatura. Ne-am împrietenit după '90, dar mai ales în ultimii 10 ani am avut împreună, în plan cultural, succese şi emoţii şi vom mai avea emoţii la sfârşitul acestui an pentru că Radu Bercea a avut amabilitatea să răspundă unei rugăminţi, să-mi facă coperta volumului care va apărea prin Centrul Cultural Bucovina.

Pentru că de obicei am terminat cu un zâmbet, vreau să termin şi astăzi tot cu un zâmbet, câteva catrene scrise în ultima perioadă: Adevăr. Pe nici un pictor n-aş ruga/Portret să-mi facă de-anvergură/Fiindcă ştiu la mutra mea/ Iese tot caricatură”, a spus scriitorul Constantin Horbovanu.

Numeroasele expoziţii îl recomandă pe Radu Bercea ca fiind unul dintre cei mai importanţi artişti plastici din domeniul artei decorative din Bucovina. El se individualizează prin încărcătura spirituală a tradiţiilor ce pun în valoare calitatea şi frumuseţea, modernitatea străvechiului ce recheamă lumina pierdută în timp prin tehnica artelitului, „tehnică pe care o folosesc de vreo 15 ani. Am încercat să realizez lucrări de artă decorativă pe diferite teme. Fiecare lucrare are un simbol aparte, dar pe care îl las pe privitor să îl descopere”, după cum ne-a mărturisit artistul plastic Radu Bercea