„Cuibușor de nebunii”

La Muzeul de Științele Naturii Suceava puteți vizita, până pe 13 octombrie, expoziția temporară „Cuibușor de nebunii”, în care veți observa 70 de cuiburi și tot atâtea tipuri de ouă de la păsări sedentare și migratoare, care habitează în nordul Moldovei. Intrarea este liberă. Expoziția a fost găzduită în perioada iunie-iulie la Galeriile de Artă din Rădăuți, unde s-a bucurat de un mare succes.

Expoziția transferată la Muzeul de Științele Naturii Suceava are în plus față de expoziția de la Rădăuți 18 exponate, după cum ne-a spus biologul dr. Florentina-Carmen Oleniuc, de la Muzeul de Științele Naturii Suceava, care a muncit pentru realizarea acestei expoziții încă de la sfârșitul anului 2019. „Scopul organizării acestei expoziții îl constituie valorificarea expozițională a patrimoniului Muzeului de Științele Naturii din Suceava (doar în depozitul de Ornitologie se găsesc 21 de cuiburi și 12 ouă de la păsări) și conștientizarea publicului vizitator asupra dezastrului produs de defrișările intensive din ultimul timp”, ne-a spus dr. Florentina-Carmen Oleniuc.

La expoziția de la Suceava putem observa câteva cuiburi realizate din pietricele, la păsările sedentare și migratoare care-și fac cuiburile în malurile nisipoase sau cele care își fac cuiburile din pământ.

„Un lucru inedit la această expoziție este prezența celor două cuiburi cu ouă de lăcarul mare și boicuș, care sunt realizate din flori de papură. Am realizat, de asemenea, și o imagine sugestivă asupra impactului devastator pe care îl are defrișarea și schimbarea climatică asupra locurilor de cuibărire a păsărilor sedentare și migratoare. În perioada aceasta, începe o a doua perioadă de cuibărire, de clocire pentru păsările migratoare și pentru cele sedentare. De aceea, consider oportună deschiderea acestei expoziții la Muzeul de Științe Naturii din municipiul Suceava, unde vizitatorii pot afla mult mai multe informații despre reconstituiri de cuiburi și ouă de păsări sedentare și migratoare din nordul Moldovei”, ne-a explicat dr. Florentina-Carmen Oleniuc.

Expoziția va ajunge și la Muzeul Cinegetic al Ținutului Secuiesc de la Sfântu Gheorghe

O parte dintre cuiburile prezentate în expoziția de la Galeriile de Artă din Rădăuți au fost refăcute complet pentru expoziția de la Suceava, pentru că acolo au fost expuse liber și au necesitat o reamenajare aproape totală. „Muncesc la această expoziție de la sfârșitul anului 2019 și pot să spun că nu mă așteptam ca expoziția de la Rădăuți să aibă un asemenea impact. Sper ca și expoziția de la Suceava să aibă măcar același succes. Expoziția își dorește să stârnească interesul și să implice societatea civilă și instituțiile școlare partenere în implementarea unor măsuri ecologice sustenabile. Expoziția a fost cerută și de Muzeul Cinegetic al Ținutului Secuiesc de la Sfântu Gheorghe, de aceea, în primăvara anului 2022, de Ziua Păsărilor (1 aprilie) va fi transferată la Sfântu Gheorghe”, ne-a mai povestit dr. Florentina-Carmen Oleniuc.

Tot ea a completat că în ceea ce privește procesul de reconstituire coloristică a ouălor de la păsări a fost ajutată de mama ei, dar în realizarea întregii expoziții a primit sfaturi și de la maestrul Ovidiu Ambrozie Bortă – BOA, de la Departamentul de Artă al Muzeului Naţional al Bucovinei.

Piese de patrimoniu. Reconstituiri. Povești

Am aflat de la organizatori că expoziția își propune să valorifice piese de patrimoniu din colecția de Ornitologie a Muzeului de Științele Naturii și să aducă în fața publicului vizitator atât diversitatea materialelor de construcție (crengi de conifere și rămurele de la specii arborescente foioase, mușchi de pământ, pământ, fire de păianjen, iarbă și paie, licheni, flori - de la stuf, papură, salcâm, platan, mesteacăn, salcie -, semințe - de pin, de ulm, carpen -, pietriș, nisip, cochilii de melci), cât și varietatea formelor și culorilor de la ouă și cuiburile speciilor de păsări.

În această expoziție se găsesc și reconstituiri ale cuiburilor de păsări care își duc viața în scorbură (cojoaica de pădure, pupăza și dumbrăveanca). În scorbură trăiește și ticleanul (Sitta europaea), care se deplasează în josul trunchiului de copac, iar la intrarea în scorbură își construiește un paravan de pământ, salivă și noroi, unde se adăpostește femela în perioada clocitului. Din pământ, salivă și crenguțe își fac cuib și rândunicile. Forma cuibului de la păsările sedentare și migratoare din nordul Moldovei este preponderent cupuliformă, dar există și excepții: forma de cimpoi (la boicuş), de sipet (la coțofană) sau de hamac (grangur). Vizitatorii vor putea asculta și „cântecele” de la păsările granivore și insectivore (măcăleandru, ciocârlie, pițigoi, graur).

Expoziția își propune să conștientizeze publicul vizitator despre influența impactului devastator antropic asupra locurilor de cuibărire și asupra existenței și varietății speciilor de păsări. Biologul dr. Florentina-Carmen Oleniuc, de la Muzeul de Științele Naturii Suceava, are o mulțime de povești pregătite pentru vizitatori, tineri și vârstnici, așa că nu vă rămâne decât să treceți pragul Muzeului de Științele Naturii să descoperiți o expoziție fabuloasă.