Fălticeni

Timp de 7 zile, în perioada 23-29 august, la Fălticeni, vor avea loc a XI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic” şi prima ediţie a Festivalului de film documentar şi de film de scurt metraj „Draga Film Fest” (perioada 23-27 august).

Jurizarea secţiunii dedicate trupelor de teatru din ţară şi străinătate, trupe formate din liceeni şi tineri având vârsta cuprinsă între 14 şi 25 de ani, va avea loc în Sala mare a Centrului Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”, cu prezenţa fizică a trupelor de teatru concurente. La fel se vor face și jurizările pentru cealaltă secţiune, Monolog/Recitare, care se adresează copiilor şi tinerilor având vârsta cuprinsă între 7-25 de ani. Pentru premierea participanţilor la concursul de recitare şi monolog Asociaţia „Curtea Veche” a oferit o generoasă donaţie de 200 de cărţi pentru copii şi tineri.

Asociaţia Fălticeni Cultural a anunţat şi componenţa juriilor celor două mari evenimente din cadrul FITT „Gr. V. Birlic”. Membrii juriului ediţiei din acest an sunt: Vlad Rădescu, actor şi regizor (preşedinte), Gheorghe Balint (regizor), Pătru Gavril (actor Teatrul Naţional Bucureşti), Lorette Enache (coregraf), Vlad Basarabescu (actor) şi Ana-Maria Fasolă (actriţă, fostă membră a Trupei de teatru „Birlic”).

Festivalul de film de scurt metraje şi documentare „Draga Film Fest” are ca obiectiv principal promovarea şi susținerea filmului românesc. Din juriul „Draga Film Fest” fac parte: regizorii Şerban Marinescu, Dan Piţa, Nicolae Mărgineanu, actriţa Ileana Popovici, jurnalista Carmen Olaru şi Cosmin Ştefan, regizor şi fost membru al Trupei „Birlic”.

„Maratonul cultural” de la Fălticeni

Festivalul Internaţional de Teatru pentru Tineret „Gr. V. Birlic” şi Festivalul de film de scurt metraje şi documentare „Draga Film Fest” sunt organizate de Asociaţia Fălticeni Cultural cu sprijinul a numeroşi sponsori şi al Primăriei municipiului Fălticeni și reprezintă un „maraton cultural” care are loc la sfârșit de august în urbea de pe Șomuz.

Preotul Liviu Mihăilă, preşedintele Asociaţiei Fălticeni Cultural, ne-a spus: ”În cadrul festivalului vom avea şi trei sărbătorite. Prima sărbătorită a celei de-a XI-a ediţii a FITT <Gr. V. Birlic> este mult îndrăgita solistă de muzică populară Sofia Vicoveanca, ce în această toamnă va împlini vârsta de 80 de ani. Cea de-a doua sărbătorită este actriţa Ileana Popovici, care în acest an a împlinit vârsta de 75 de ani. Cea de-a treia sărbătorită este actriţa Maria Ploae, care în acest an a împlinit vârsta de 70 de ani. Suntem onoraţi şi încântaţi de prezenţa acestor trei mari doamne ale scenei româneşti la Festivalul Internaţional de Teatru pentru Tineret <Gr. V. Birlic> şi vă aşteptăm cu drag în public să le omagiem împreună”.

Alături de cunoscuţii actori şi regizori care fac parte din cele două jurii şi de cele trei sărbătorite vor mai fi prezenţi anul acesta maestrul Dorel Vişan, actorii Claudiu Bleonţ, Pavel Bartoş, Daniela Vlădescu, Valentin Teodosiu, Dorina Lazăr, Maia Morgenstern, Rodica Mandache, cantautorul Mircea Baniciu, violonista Diana Jipa şi pianistul Ştefan Doniga, dar şi alte nume mari ale scenei româneşti care evoluează în spectacolele teatrelor invitate, printre acestea numărându-se şi Teatrul Odeon Bucureşti, care va prezenta spectacolul de succes „Natură moartă cu nepot obez”.

Asociaţia Fălticeni Cultural recrutează voluntari

Întreaga echipă profesionistă a festivalului îi aşteaptă pe tineri să i se alăture pentru buna organizare a manifestărilor. Persoanele selectate vor avea ocazia să contribuie la organizarea singurului festival de teatru din Fălticeni, recunoscut pentru calitatea spectacolelor selectate, dar şi pentru organizarea excelentă, atmosfera nemaipomenită şi diversitatea de evenimente, concerte şi proiecţii de film. Voluntarii vor dobândi experienţă în producţia de evenimente mari, complexe, activitatea în festival putând fi considerată stagiu de practică şi experienţă în muncă, vor fi în contact cu oameni interesanţi, actori, regizori, cântăreţi, oameni implicaţi în fenomenul cultural din România. Recrutarea voluntarilor a început pe 26 iulie 2021, iar mai multe detalii se pot obţine de pe pagina de facebook a Asociaţiei Fălticeni Cultural.

Fălticeni are nevoie de un teatru al său

Gheorghe Balint (Tata Geo), regizor şi Cetăţean de Onoare al municipiului Fălticeni, a făcut următoarea invitaţie: „Cred în TEATRU, în menirea lui de a spune o poveste, de a emoţiona şi modela ceea ce se numeşte OM. Experienţa mea cu Trupa Birlic a Asociaţiei Fălticeni Cultural condusă de părintele Liviu Mihăilă a fost una care ţine de zona atingerii sufletelor. Am pus în scenă 8-9 spectacole care au confirmat talentul şi dăruirea adolescenţilor din trupă.

Întotdeauna, la orice spectacol pus de mine în scenă, nu am făcut diferenţa între profesionişti şi... amatori. Nu am fost dezamăgit de Trupa Birlic! Mulţumesc, şi acum, părintelui Liviu Mihăilă pentru <încăpăţânarea> şi talentul domniei sale de a face cultură în Fălticeni. În sufletul său există un artist. Sper să fim sănătoşi şi să putem împinge mai departe căruţa cu teatru! Oraşul Fălticeni are nevoie de un teatru al său. Sunt deja câţiva actori (care au păşit pe scândură scenei împreună cu mine) care merită un teatru al lor. La fel şi cetăţenii oraşului Fălticeni! Rămâne ca ei să sfinţească locul... Oraşul în care s-a născut Grigore Vasiliu Birlic. Vă aşteptăm la teatru!”

Şi actorii Ileana Popovici şi Vlad Rădescu, prezenţi la ultimele ediţii ale manifestării din urbea de pe Şomuz, apreciază calitatea Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”.

„Ce se întâmplă la Fălticeni este un eveniment unic. În România mai sunt astfel de evenimente, dar nu atât de emoţionante cum este cel de la Fălticeni, cu recitaluri ale copiilor mai mici, atmosferă, copii talentaţi, trupe extraordinar de bine pregătite, comparabile cu cele ale absolvenţilor de la actorie”, a mărturisit actriţa Ileana Popovici

„Festivalul a căpătat concreteţe, a căpătat strălucire, reprezintă un eveniment important în calendarul anual al oraşului”, a precizat actorul Vlad Rădescu.