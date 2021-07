Fălticeni

La Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” din Fălticeni, în cadrul Zilelor Municipiului, a fost vernisată în seara zilei de sâmbătă, 17 iulie, expoziția „Suflet şi culoare” a pictorului Teodor Vișan.

Născut la Galaţi pe 31 ianuarie 1943, Teodor Vişan este absolvent al Facultăţii de Artă - secţia pictură a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. Expune în cadrul Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Galați începând cu anul 1967, iar din 1983 participă la majoritatea expoziţiilor republicane bienale de pictură şi grafică. A avut aproape 50 de expoziţii personale în ţară şi străinătate (Anglia, Belgia, Franţa, Cehia), a realizat afișe, postere sau ilustraţii de carte, un exemplu fiind cartea de cântece pentru copii „Porţi deschise bucuriei”, purtând semnăturile lui Corneliu Stoica (versurile) şi Sorina Roşu (muzica). Printre premiile obţinute, menţionăm: Premiul Municipiului Galaţi (2011), ,,Personalitatea Culturală a Anului” premiu acordat de redacţiile publicaţiilor „Realitatea” şi „Realitatea în diaspora” (2010), Premiul I la Festivalul Internaţional de Artă de la Moscova (1987) şi Premiul I la Salonul Artelor din Bucureşti (1986).

În deschiderea evenimentului cultural, preotul Teodor Brădăţanu, managerul Muzeului de Artă „Ion Irimescu”. a făcut cunoscut că intrarea în reabilitare şi modernizare a Corpului B a muzeului a impus relocarea „dintr-un muzeu în alt muzeu” a acestei expoziţii, pregătită împreună cu pictorul Teodor Vişan pe parcursul a aproape doi ani.

„Cum puteam să începem mai bine manifestările culturale dedicate Zilelor Municipiului Fălticeni decât cu un colocviu dedicat lui Vasile Lovinescu, pe care am reușit, cu acordul autorităților, să-l înnobilăm cu această expoziție mirifică”, a precizat managerul Teodor Brădăţanu.

Teodor Vișan, un pictor cu o deschidere largă

Despre lucrări şi autorul lor a vorbit pictorul Gabrel Baban. Artistul plastic fălticenean a precizat încă de început că pictorul Teodor Vișan nu este doar pictor, este și un grafician foarte bun, pe care îl cunoaşte foarte bine din taberele de creație de la Scobinți, Hârlău, Bucium - Iași, Întorsura Buzăului și unde şi-a făcut „o părere excelentă despre măiestria artistică de care dă dovadă”.

„Sunt încântat să prezint expoziția unui confrate, un pictor valoros de pe meleaguri gălățene, care vă oferă în acest salon expozițional o varietate largă din creația sa, atât prin subiecte, cât şi prin numărul de lucrări. Aici vedem doar o mică parte din creația sa, o secțiune axată pe cromatică.

Teodor Vișan este un pictor cu o deschidere largă în ceea ce privește subiectele și nu voi intra în amănunte, pentru că se vede această varietate de subiecte, plecând de la peisaj, la naturi statice, compoziții de gen şi ajungând la portrete, portretele fiind rodul acumulărilor prin schițe făcute în număr foarte mare de-a lungul contactului cu personaje anonime sau personalități celebre”, spus Gabrel Baban.

În ceea ce privește stilurile abordate în creația sa, Teodor Vișan este destul de inventiv și aşa cum a precizat pictorul Gabrel Baban, putem să vedem lucrări influențate de creația din secolul XVII, în care jocul cromatic este la baza compoziției, dar și lucrări care arată preocupările din domeniul peisagistic, chiar dacă este un dunărean căruia peisajul îi oferă prilejul de a se îndrepta asupra pontoanelor, păsărilor şi apei, dar care are preocupări și pentru peisajele din zona montană.

„Lucrările sale ne pot oferi prilejul de a vedea și momente ale zilei, răsărit sau asfințit, dar și anotimpuri diferite. Ne oferă prilejul de a vedea o tehnică bine stăpânită, o manieră de lucru bazată pe spontaneitate, pe o vigoare a tușei, un desenator foarte bun. Eu pot să subliniez acest lucru pentru că am putut să asist la modul de evaluare a lucrărilor și am văzut cât de spontan, cât de inedit este în abordarea stilurilor, manierei de lucru și toată gama de îndemânări artistice.

Expoziția de față este o secțiune prin creația domniei sale și asta ne dă posibilitatea să ne facem o părere destul de completă asupra preocupărilor sale”, sunt cuvintele cu care ne îmbie pictorul Gabrel Baban să vizităm expoziţia.

O expoziţie cu portrete, peisaje şi flori

Prezent pentru prima oară la Fălticeni cu o expoziţie personală, pictorul şi graficianul Teodor Vișan s-a arătat impresionat de modul în care locuitorii din urbea de pe Şomuz au apreciat tehnica şi metodele ilustrative, culorile, umbrele şi iluzii care se regăsesc în lucrările sale şi pe care doar un public obişnuit cu astfel de expoziţii le poate descoperi.

„Nu m-am aștept la un astfel de eveniment. Până când am ajuns în oraș şi am văzut sala am stat la îndoială despre reuşita acestei eveniment artistic. Dar acum îmi dau seama că am întâlnit un public doritor de artă, care m-a impresionat.

Expoziția a fost amânată de mai multe ori, cu toate că domnul director Teodor Brădățanu de la Muzeul de Artă <Ion Irimescu> m-a contactat în urmă cu un an şi jumătate.

Lucrările sunt din perioade diferite, sunt lucrări de 2, 3 sau 4 ani, dar şi mai recente. În această expoziţie nu am o tematică cursivă. Sunt teme diferite, îmi place să abordez toată gama de pictură de şevalet. În ultima perioadă mă pasionează portretele, peisajele, florile, dar din păcate flori nu am prea multe în această expoziţie. Florile din tablouri au un cusur: nu miros. Dar dacă insiști, te apropii de ele, s-ar putea să descoperi şi mirosul.

Încă o dată vă mulțumesc pentru încredere. În momentul de faţă ne-am adunat, ne-am plăcut la prima vedere şi sper că ne vom mai întâlni”, este dorinţa pictorului Teodor Vişan.