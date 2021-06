Ziua Culturii Fălticenene

Asociaţia Fălticeni Cultural a organizat marţi, 15 iunie, o nouă ediţie a manifestării anuale Ziua Culturii Fălticenene, o sărbătoare asociată zilei în care a încetat din viaţă poetul Mihai Eminescu. Manifestarea a început la Catedrala „Învierea Domnului”, cu slujba de pomenire a peste 50 de personalităţi fălticenene, serviciu religios oficiat de un sobor de preoţi împreună cu preotul protopop Adrian Dulgheriu.

La finalul slujbei, părintele Adrian Dulgheriu a făcut câteva referiri la importanţa Fălticeniului pe harta culturii şi ştiinţei prin numărul mare de personalităţi care s-au născut, au crescut, au studiat în urbea de pe Şomuz şi la urmaşii acestor oameni de seamă, urmaşi care sunt mândri să îi pomenească pe cei care au plecat la ceruri şi au lăsat urme adânci în memoria şi istoria acestui oraş.

„Până nu citeşti un asemenea pomelnic nu îţi dai seama câţi oameni deosebiţi a avut Fălticeniul. Ar trebui cumva să ne mobilizeze pe fiecare dintre noi şi poate ar trebui să ne sensibilizeze în acelaşi timp. Mă bucur că nu îi dăm uitării pe aceşti oameni care şi-au pus de-a lungul vremii amprenta asupra oraşului nostru. Păcat că suntem poate prea puţini pentru un asemenea eveniment. Este bine că an de an părintele Liviu Mihăilă reuşeşte să ne grupeze şi să ducă la îndeplinirea misiunea şi planul de a face o rugăciune pentru oamenii de seamă adormiţi, pentru a nu îi lăsa uitării. Îl felicităm pentru dorinţa sa de neuitare, iar noi, cei care am participat şi îi avem în suflet şi în minte, avem datoria să spunem o rugăciune pentru fiecare dintre ei când trecem pe lângă un bust al lor sau o stradă care poartă numele personalităţii respective. Suntem un oraş binecuvântat pentru că avem atâţia oameni care au lăsat un semn în comunitatea noastră. Dumnezeu să îi ierte!”, a spus preotul protopop Adrian Dulgheriu.

După slujba de pomenire, au fost depuse coroane şi buchete de flori din partea Asociaţiei „Fălticeni Cultural”, a Colegiului „Nicu Gane” și a Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” la busturile lui Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Nicu Gane şi la mormintele personalităţilor din cimitirele Grădini şi Oprişeni.

Expoziţie de istorie locală

Tot de Ziua Culturii Fălticenene, în foaierul Centrului Cultural „Gr. V. Birlic”, a fost expusă colecţia de schiţe „Fălticeniul de altă dată” semnată de maestrul caricaturist Doru Axinte şi colecţia de fotografii „Fălticeniul de odinioară”, semnată de Marinel Dănilă.

În cele două expoziţii regăsim prin grafică sau prin obiectivul aparatului foto perioada anilor 1950 – 1965, când economia urbei de pe Şomuz se reducea aproape exclusiv la comerţul făcut de evrei şi la vechile meserii, cum ar fi pomicultura, prelucrarea lemnului şi mai apoi a firelor de in şi cânepă, care, ca un magnet, atrăgeau spre oraş tinerii dornici să-şi găsească un rost în viaţă.

Fotograful Marinel Dănilă, de al cărui nume se leagă numeroase titluri de campioni la gimnastică şi atletism, dar care a fost „amprentat” de comunişti pentru gândirea şi performanţele sale care trebuiau să aparţină şi tovarășilor, a reuşit să aducă în atenţie o impresionantă colecţie de fotografii cu oraşul vechi. Expoziţia poate fi considerată şi un protest pentru faptul că nu s-a păstrat aproape nimic din oraşul vechi, în timp ce în alte localităţi din judeţ, cum ar fi Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuţi, Siret, zona centrală ne aduce aminte şi de trecut

Câştigător a numeroase premii internaţionale în ţări de pe toate continentele, graficianul Doru Axinte ne prezintă lucrări care au adus aminte fălticenenilor de vechile mahalale ale oraşului, de serile de iarmaroc, de Strada Mare, de Palatul telefoanelor, de cabanele Bancuţa şi Dumbrava Minunată, de căruţa cu sifoane sau motoscuterul cu covrigi, de străzi, de oameni, de băcănii şi magazine, de cinematograf şi ştrand, de un oraş frumos din care s-a păstrat foarte puţin.

Ateneul Naţional din Iaşi a revenit la Fălticeni cu piesele de teatru „Peter Pan” şi „Take, Ianke şi Kadîr”

De la ora 12,00, cei mai mici locuitori ai urbei de pe Şomuz au fost invitaţi la teatru de actorii Ateneului Naţional din Iaşi, care au prezentat un spectacol interactiv de teatru pentru copii, „Peter Pan”, o adaptare originală, interactivă şi veselă a minunatei poveşti a lui J. M. Barrey.

De la ora 19,00 a fost rândul tinerilor şi adulţilor să vină la teatru pentru a viziona o piesă de teatru, în trei acte, de Victor Ion Popa, „Take, Ianke şi Kadîr”, o comedie de succes încă de la premiera care a avut loc în 1932 la Teatrul Maria Ventura. În cadrul spectacolului, fălticenenii l-au revăzut pe unul din primii componenţi ai trupei de teatru „Birlic”, talentatul actor Dani Popa, care, după ce a absolvit Facultatea de Teatru din cadrul Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu”, din Iaşi, a decis să îşi continue cariera artistică pe scena ieşeană, unde a înregistrat deja succesul cu rolurile din piesele „Comedie cu olteni” (regia Ovidiu Cuncea), „Pijamale” (regia Andrei Ciobanu), „Cenușăreasa” (regia Toma Hogea) sau „O scrisoare pierdută” (regia Ovidiu Lazăr).

O activitate susținută financiar numai din sponsorizări

Pe scena sălii „Draga Olteanu Matei”, de la ora 15, s-a desfășurat Concursul de recitare „Poetul lunii”, având ca temă lirica românească, la care au participat peste 50 de concurenţi din tot judeţul Suceava. Premiile concursului, constând în bani, cărţi şi tablouri, au fost asigurate de sponsorii concursului şi de artiştii plastici Magyarosy Miklos, Carmen Grecu şi Radu Bercea.

„Sperăm să ne vedem în fiecare an la Ziua Culturii Fălticenene, la Festivalul Internaţional de Teatru pentru Tineret <Grigore Vasiliu Birlic>, la Festivalul de film de scurt metraje şi documentare <Draga Film Fest>. Regret că, din cauza pandemiei, am ratat o singură ediţie a unui moment frumos, Balul Vienez, organizat la sfârşitul lunii februarie, începutul lunii martie, dar sperăm ca anul acesta, în toamnă, să recuperăm, dacă nu, să îl continuăm de anul viitor. Mulțumesc lui Andrei Apreotesei, managerul Ateneului Naţional din Iaşi, și întregii echipei a acestei instituţii culturale fără de care multe lucruri nu le-am fi putut face. Ei sunt prietenii care ne ajută de fiecare dată când avem nevoie. Mulțumesc Primăriei municipiului Iași și Primăriei municipiului Fălticeni, care ne-a oferit gratuit această sală pentru manifestările zilei de astăzi, şi nu în ultimul rând sponsorilor (Metal Glass, Raitar, Nordarin, Starmet, Romfour Tur, Wood Chipper, La Oiaga, Royal Club Invest, Goscom, Plexi-Met, Restaurant Vice, CAR Învățământ Fălticen), activitatea de astăzi fiind susţinută financiar în totalitate din sponsorizări”, ne-a spus preotul Liviu Mihăilă.

Ziua Culturii Fălticenene s-a încheiat cu lansarea site-ului Asociaţia Fălticeni Cultural, asociaţiafalticenicultural.ro.