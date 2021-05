7 mai - 11 iulie

Muzeul Național al Bucovinei vă invită, în perioada 7 mai – 11 iulie 2021, să vizitați expoziția de pictură semnată de artistul sucevean Ilie Boca. Vernisajul expoziției, deschisă în sălile de expoziții temporare de la Muzeul de Istorie, va avea loc vineri, 7 mai 2021, la ora 13:00. Accesul la vernisajul expoziției de pictură Ilie Boca se va face în limita locurilor permise de actuala situație epidemiologică.

Curatorul expoziției, criticul de artă Oliv Mircea, va susține cu această ocazie conferința cu titlul „Caracterul simbolic și experiența estetică a lumii lui Ilie Boca”.

Proiectul cultual se desfășoară în cadrul Programului „Paștele în Bucovina”, inițiat de Consiliul Județean Suceava.

Organizatorii evenimentului cultural, reprezentanții Muzeului Național al Bucovinei, ne-au transmis câteva date despre pictorul Ilie Boca și arta sa. În dialog cu scriitoarea Carmen Mihalache, Ilie Boca spunea despre arta sa: „Aventura facerii lucrărilor mele este lupta pentru găsirea expresivității, pentru organizarea stilistică a materiei colorate. Care trebuie să aibă trăire, o viață a ei. Cântăresc cu mare atenție tot ce fac. Sunt într-o permanentă stare de veghe, niciodată mulțumit pe deplin. Vine ea și mulțumirea… Meșteșugul, înțelegerea se câștigă numai printr-un efort constant. Să fii mereu cu gândul la perfecțiune, să aspiri la ea neîncetat, să te construiești treptat, răbdător. Să te duci înspre ceea ce poți să fii”.

„În toată pictura lui Ilie Boca este o referință la tradiție”

Criticul de artă Oliv Mircea apreciază că „în toată opera picturală a lui Ilie Boca, în buna descendență a lui Marc Chagall și a portretisticii lui Paul Klee și Henri Matisse, prezentul este proteiform. El trebuie luat în limitele a ceea ce el este. Sunt amestecate, în icoanele în care pictorul face să se ivească „extazul și inerția”, o suspendare și o perplexă încetinire, care fac ca sensul tragicului să fie din ce în ce mai evident în lumea în care accelerarea dramatică și abruptă devine monedă curentă. Pictorul pare că leagă acest tragic de o adâncă predestinare. Oricum, ea e o căutare și o găsire, e un fel de lux. E ceva aristocratic, în măsura în care o asemenea încetinire contrastează cu activismul ambiant, cu agitația existențială și ideologică, ce devin obligatorii pentru orice existență. (…) În toată pictura lui Ilie Boca este o referință la tradiție, adică la ceea ce este dat odată pentru totdeauna și care nu poate fi decât repetat. Aici viața, vitalismul se exprimă cu forță. Repetițiile despre care vorbim au menirea de a suspenda timpul linear și, prin urmare, să marcheze întoarcerea la mit și la tragic. Imaginarul pictorului Ilie Boca reia mereu și mereu tematici jungiene și suprarealiste, care trimit la ordinea sincronicității în care trecutul, prezentul și viitorul au fost trăite întru-un fel de ciclicitate uroborică. O traiectorie care îmbrățișează lumina și întunericul, rațiunea și iraționalul, arhaicul și cea mai avansată modernitate.”

„Boca se ferește a confunda lecția vie a meșterului și poncifele”

Președintele Asociației Internaționale a criticilor de artă, ambasadorul Dan Hăulică, remarcase valoarea pictorului Ilie Boca încă de la primele expoziții ale acestuia în București: „Bogăție de imagini, dificultăți ale bogăției, - cu ele au avut a se confrunta organizatorii unei expoziții ca aceea a lui Ilie Boca…: teancuri enorme de picturi pe carton, pe hârtie, - urcând vertical pentru a deveni o neîntreruptă friză, de-a lungul pereților, sau un dispozitiv suspendat, ca niște lungi pupitre avansând aeriene, învoalate de culoare și forme investind vectorial spațiul, volumetria sălii; sau coborând aproape de sol, la o înălțime lesne de citit, cataractă adusă blajin la îndemâna celui ce ar voi să și-o însușească fracționat și familiar, să apuce foiletând, inumerabilul. Cu toată gratitudinea pe care o păstrează pentru această zestre de acuitate și de organizare compozițională, Boca se ferește a confunda lecția vie a meșterului și poncifele. O folosește pentru un drum al său, pentru un ideal căruia el îi spune <nedescoperitul>; în numele căruia merită să-ți ațintească o privire mereu curată asupra lucrurilor din preajmă, din satele Țării de Sus, de unde pornesc în copilărie întâile lui întrebări și unde i se întorc statornic visele, de pe dealurile și muncelele din jurul Tescanilor, străbătute de Ilie cu pași de o poștă, din Berzunții unde trudește să implanteze falanstere de picture ori din urbea lui Bacovia, gospodărește îndrăgită, viteaz și stenic. Un astfel de itinerar configurează o Moldovă care e dincolo de suspinul delicvescent, o provincie altcum decât inhibitorie. Artistul o resimte ca un teren de experiențe fără partipris, de o incoercibilă suplețe tehnică. Agită în creuzetul ei disparității care se dovedesc fertile, dă la iveală contradicții cu efect benefic, pentru anvergura creației.”

Expoziții în țară, în străinătate, distincții, premii

Pictorul Ilie Boca s-a născut pe 21 februarie 1937, în comuna Botoșana. Este absolvent al Institutului de Arte Plastice și Decorative „Nicolae Grigorescu”, București, promoția 1967, clasa prof. Alexandru Ciucurencu. Artistul a avut zeci de expoziții personale în țară, în străinătate (1974, Accademia di Romania, Roma, Italia; 1978, Kiel, Germania; 1979, Vieller Conen Gallery, Dusseldorf, Germania; 1985, Oberhausen, Germania; 1991, Corint, Grecia; Galeria U.A.P. Chișinău, Republica Moldova; 1992, Galeriile Du Manoir, La Chau-De-Fonds/Basel, Elveția; 1993, Basel, Elveția; 1994, Celdrop, Olanda; Centrul Internațional de Artă, Cairo, Egipt; 1998, Centrul Cultural Român, New York, SUA; Galeria „Passadena”, Basel, Elveția; 2000, Cagliari, Italia; 2003, Bendorf, Germania; Essen, Germania; 2008, Budapesta-Barabas Villa (organizată de Institutul Cultural Român); Expoziții colective în străinătate (selecție):1972, „8 pictori români”, Haga, Danemarca; 1973, „Arta românească”, Varșovia, Polonia; 1977, „Arta românească”, Lisaboana, Portugalia; Expoziția Taberei de Creație Strumica, Macedonia; 1981, Expoziția Taberei de Creație Kazanlic, Bulgaria; 1982, „9 pictori români”, Praga, Cehia; Bratislava, Slovacia; Berlin, Germania; 1986, „Arta românească”, Londra; (…) 2003, Galeria Maurice Ravel, Paris, Franța; Nokia Art Museum „Nokia House”, Nokia, Finlanda; 2004, Bruxelles, Belgia; 2007, Israel, Petatigvua, expoziție de grup internațională; 2012, Paris, salonul de pictură românească contemporană Cite Internationale des Arte etc.; Distincții, premii: 2000, Steaua României în grad de ofițer; 2003, Marele premiu al U.A.P. România pe anul 2002; 2006, Premiul „Mihail Grecu” al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova la Saloanele Moldovei, Bacău-Chișinău; 2007, Premiul „Constantin Brâncuși” al U.A.P. Chișinău; 2012, Cetățean de onoare al Județului Bacău; 2016, Premiul Muzeului de Artă din Republica Moldova la Saloanele Moldovei, Bacău - Chișinău; 2021, Premiul Centrului Cultural „George Apostu” pentru întreaga activitate; 2021, Cetățean de onoare al Județului Suceava etc.