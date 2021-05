Eveniment

Ediția a VI-a a proiectului „10 pentru folclor”, în parteneriat cu Televiziunea Națională și Primăria Suceava, un adevărat regal folcloric cu invitați din toată țara, a putut fi urmărit sâmbătă, 1 mai, între orele 15.00-17.00, pe canalul 2 al TVR. Pe lângă invitații speciali deja anunțați: Margareta Clipa și Nicolae Furdui Iancu, la ediția din acest an au mai participat îndrăgita interpretă Sofia Vicoveanca și actorul Silviu Biriș.

„10 pentru folclor”, ediția a VI-a, s-a desfășurat în acest an pe platourile de filmare ale Televiziunii Naționale, fiind difuzat în cadrul emisiunii „Femei de 10, bărbați de 10”, emisiune prezentată de Marina Almășan și, în mod excepțional, de coordonatoarea proiectului „10 pentru folclor”, Mihaela Bârsan.

Emisiunea a fost un adevărat regal folcloric, îmbinând jocurile și muzica populară din diferite zone folclorice ale țării: Bucovina, Moldova, Maramureșul istoric, Ardeal, Banat, Ținutul pădurenilor, Oltenia și Basarabia. Fiecare invitat a adus în platou și produse gastronomice din zona pe care o reprezintă: Florin Boita a venit cu „păturata pă crumpi” (un fel de plăcintă bănățeană, preparat tradițional din zona de „pustă” a Banatului, cu aluat de pâine, cartofi și brânză făcută de o femeie în vârstă din Sânmihaiu Românesc); olteanca Loredana Streche a venit cu un drob de miel făcut după o rețetă specială; vestiții cârnați ardelenești „virșli”, care conțin trei tipuri de carne, au fost aduși de hunedoreanul Ovidiu Homorodean, și tot din Hunedoara, de la Bogdan Toma au venit plăcintele pădurenești și vinarsul de Găunoasa. De la invitata din Maramureșul istoric, Maria Luiza Mih, am aflat că acolo nu se găteşte carne de miel de Paște, ci șold afumat de porc, iar pasca se face fără brânză. Cel mai apreciat cozonac a fost cel din Basarabia, adus de Viorica Lupu, iar din Bucovina cel mai mare succes l-au avut mieii din aluat de cozonac, pregătiți de Ancuța Corlățan.

În plus, la ediția din acest an a proiectului „10 pentru folclor” a participat și primarul comunei Ciocănești, Radu Ciocan, singura localitate muzeu în ar liber din România, care a spus: „La noi, mai toate casele au pe ele puiuți, preluați de pe ouăle încondeiate, dar și de pe cămășile populare. Din acest motiv, Ciocăneștiul a fost desemnat doi ani la rând <Sat cultural al României>”. Localitatea s-a mai făcut remarcată și prin organizarea a două evenimente de mare amploare: Festivalul Național al Păstrăvului și Festivalul Național al Ouălor Încondeiate.

O familie model de meșteri populari

Pentru a ilustra și partea de meșteșuguri populare, în cadrul ediției „10 pentru folclor” din acest an, tot ca o noutate, au participat și membrii familiei Seserman: „Traian și Lidia, împreună cu cele două fiice, Diana și Teodora, din Codru, Cajvana. Mihaela Bârsan, coordonatoarea caravanei folclorului, ne-a spus că a ales această familie deosebită de învățători „pentru a ilustra poate una dintre cele mai frumoase părți a folclorului: meșteșugurile populare. Tatăl este pictor de icoane, mama coase cămăși și brâie populare. Ea a transmis acest meșteșug și celor două fiice: Diana și Teodora. Diana a câștigat chiar un premiu special la una dintre edițiile Olimpiadei meșteșugarilor, care s-a desfășurat la Sibiu, iar Teodora s-a deprins și cu încondeierea ouălor. Cred că este o familie model și foarte potrivită pentru proiectul nostru”.

Printre artiștii care au participat anul acesta la proiect s-au numărat Leonard Zamă, Grigore Gherman, Dinu Croitor, Cosmin Croitor, Ionel Dumitriu, Sebi Burcea, Ioan Nemțoi, Constantin Bahrin și Tudor Furdui Iancu. La fel ca în ultimii trei ani, s-a alăturat proiectului „10 pentru folclor” și Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. La București a fost prezentă o delegație condusă de prorectorul universității sucevene, prof. univ. dr. Mihai Dimian, însoțit de parte dintre dansatorii Ansamblului Studențesc „Arcanul”, coordonat de Sorin Pohoață.

Invitații speciali ai ediției din acest an au fost: Margareta Clipa și Nicolae Furdui Iancu. Îndrăgita interpretă Margareta Clipa a vorbit despre cei 35 de ani petrecuți în cadrul Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”, dar și despre cele mai întâlnite tradiții de Paște din județul Suceava: „Până acum 5 ani, am fost doar la un singur ansamblu: Ansamblul Artistic Profesionist <Ciprian Porumbescu> din Suceava, timp de 35 de ani. La noi, la Suceava, femeile trebuiau să aibă de Paște măcar o cămașă nouă, iar bărbații măcar o pălărie nouă, dacă nu un costum întreg. În afara faptului că oamenii în post munceau, se rugau, posteau, ei își făceau timp să și coase, pentru a se înnoii de Paște. La suceveni, era fudulie dacă de Crăciun se pregătea mâncare multă, iar de Paște se pregăteau haine noi, fudulie în fața lumii”.

Mesaj transmis la nivel național

Îndrăgitul interpret de muzică populară Nicolae Furdui Iancu a povestit în cadrul emisiunii: „Recunosc faptul că mi-a fost un pic peste mână să ajung la <10 pentru folclor>, fiindcă aveam făcut un program destul de aglomerat pentru această perioadă, însă de Suceava mă leagă multe lucruri frumoase, și dacă e să vorbim despre ultimii ani, de colaborarea cu domnul primar Ion Lungu și cu domnișoara Mihaela Bârsan, împreună cu care am făcut tare multe lucruri frumoase, iată-mă, astăzi, aici, la <10 pentru folclor>”.

Surprizele ediției din acest an au fost participarea uneia dintre cele mai iubite interprete de muzică populară, Sofia Vicoveanca, dar și a actorului Silviu Biriș, care au susținut două momente emoționante, strâns legate de sărbătoarea Învierii Domnului.

„Ediția din acest an a proiectului <10 pentru folclor> a fost una specială: chiar dacă, din păcate, nu am poposit prin localități, așa cum făceam în anii din urmă, de această dată am avut ocazia să ne transmitem mesajul la nivel național. Îi mulțumesc din toată inima doamnei Marina Almășan, pentru că a crezut în potențialul proiectului și ne-a oferit un spațiu de emisie atât de special, în Sâmbăta Paștelui. Urmează să primesc de la echipa TVR audiențele, dar sunt convinsă că am lăsat o impresie frumoasă acolo, deoarece anul acesta am reușit să aducem în caravana folclorului toată lumea bună a muzicii populare, artiști aleși pe sprânceană, meșteri populari iscusiți, iar pe partea de evenimente culturale, domnul primar Radu Ciocan și Ciocăneștiul mi s-au părut alegerea cea mai firească, dat fiind faptul că doi ani la rând a fost desemnat Sat cultural al României. Sunt recunoscătoare domnului primar Ion Lungu, Primăriei Municipiului și Consiliului Local Suceava, pentru sprijinul constant și necondiționat”, a spus Mihaela Bârsan.

Ea a completat că primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, este alături de acest proiect încă de la prima ediție, și fără sprijinul financiar al municipalității sucevene proiectul „10 pentru folclor” nu ar fi căpătat o asemenea amploare, ci ar fi rămas „îngropat” la nivel local. „La fel de mult îi mulțumesc și ministrului sucevean al Culturii, domnul Bogdan Gheorghiu, care anul trecut, atunci când am împlinit 5 ani de activitate, ne-a încununat eforturile prin finanțarea Atelierului Național de Folclor, la care au participat artiști din 10 zone folclorice ale țării, transformând astfel Suceava într-o veritabilă capitală a folclorului românesc. Eu îmi doresc ca într-o perioadă rezonabilă de timp, de la Suceava să se dea ora exactă în ceea ce privește folclorul. Merităm acest lucru și ne vom câștiga dreptul acesta pe bună dreptate. Printre artiștii de muzică populară s-a dus vestea că facem lucruri frumoase cu acest proiect și, de la an la an, sunt tot mai mulți artiști, instituții care ni se alătură în promovarea introducerii opționalului de folclor în școli”, a concluzionat Mihaela Bârsan, coordonatoarea proiectului „10 pentru folclor”.

Marina Almășan: „O ediție specială, cum n-am făcut de mult”

Prezentatoarea emisiunii „Femei de 10, bărbați de 10”, Marina Almășan, a descris-o pe Mihaela Bârsan ca fiind „o bucovineancă get-beget și inimoasă cât o țară-ntreagă!”. „Ea ni s-a alăturat în acest proiect (sau.... noi, ei!) și ne-a adus în platoul de filmare invitați unul și unul, vedete, meșteșugari, români păstrători de tradiții din toate colțurile țării. Îi mulțumesc domnului Ion Lungu, primarul Sucevei, și echipei sale, pentru că au pus umărul la o ediție specială, cum n-am făcut de mult!”, a completat cunoscuta și îndrăgita prezentatoare Marina Almășan.

Cea de-a VI-a ediție a proiectului „10 pentru folclor” a fost finanțată exclusiv de Primăria municipiului Suceava, fiind realizată de Asociația „10 pentru folclor”, în parteneriat cu Televiziunea Națională. De asemenea, a beneficiat de susținerea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a Consiliului Județean Suceava, a Inspectoratului Școlar Județean Suceava, a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, a Casei de Cultură a Studenților Suceava, a Muzeului Național al Bucovinei și a Televiziunii Regionale Intermedia. Cei care nu au reușit să vadă emisiunea până acum, o pot vedea pe pagina de Facebook „10 pentru folclor”, accesând link-ul

https://www.facebook.com/10pentru.folclor/videos/186315116652317