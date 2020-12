„Soțul păcălit sau George Dandin”, ultima premieră din acest an a Trupei de teatru „Birlic”

Spectacol

Trupa de teatru „Birlic” a Asociației „Fălticeni Cultural” a prezentat, în seara zilei de 22 decembrie, la Sala „Draga Olteanu Matei”, premiera spectacolului „Soțul păcălit sau George Dandin”, de Molière, în regia tinerei actrițe Ana Maria Fasolă. „Soțul păcălit sau George Dandin” este o comedie a cărei premieră avut loc pe 18 iulie 1668, la Palace de Versailles, când a fost văzută de Ludovic al XIV-lea, și a fost prezentată publicului începând cu 9 noiembrie 1668, la Théâtre du Palais-Royal.

Preotul Liviu Mihăilă, președintele Asociației „Fălticeni Cultural”, ne-a spus: „În fiecare an noi aveam un spectacol omagial pe 22 decembrie. Anul acesta, situația sanitară nu ne-a permis să ne mai adunăm în număr mare, atât ca trupă, pentru a putea repeta, dar și ca număr de spectatori care puteau lua parte la un spectacol în această zi. Așa că am hotărât, împreună cu actrița și regizoarea Ana Maria Fasolă, fostă membră a Trupei <Birlic>, să punem în scenă o piesă de teatru pe care să o putem juca și în perioada următoare pentru a putea fi vizionată de toți cei care doresc, păstrând măsurile de siguranță și distanțare”.

Povestea soțului înșelat se joacă de peste 350 de ani

Înscrisă pe coordonatele grotescului, comedia „Soțul păcălit” se joacă de peste 350 de ani pe scenele marilor teatre din lume și este îndrăgită de public pentru că se axează pe povestea clasică a soțului înșelat, regăsibilă în numeroase scrieri ale literaturii universale. Georges Dandin, un țăran bogat, își cedează averea familiei de Sotenville, nobili ruinați, iar în schimbul averii sale, primește de la domnul și doamna de Sotenville un titlu de noblețe (domnul Georges de Dandinière), precum și mâna fiicei acestora, Angelica. Superioară în rang social, dar nu și în calități, aceasta nu și-a dorit niciodată această căsătorie lipsită de iubire, motiv pentru care George Dandin are multe de pătimit de pe urma năbădăioasei sale neveste. Fără scrupule, Angelica îl înșală pe Georges cu aristocratul Clitandre, iar George Dandin încearcă în zadar să dovedească acest lucru în fața socrilor săi pentru a scăpa de această căsătorie. Soțul păcălit îi cheamă în repetate rânduri pe socri pentru a o surprinde asupra faptului, însă Angelica întoarce mereu situația în favoarea ei, iar domnul și doamna de Sotenville nu pierd nici un prilej de a-i aminti lui Georges că diferența de condiție nu a fost abolită, o stare de fapt prezentată comic, dar care frizează grotescul.

Tânăra actriță Ana Maria Fasolă ne-a spus: „A fost o plăcere să montez din nou cu fălticenenii mei dragi. Sunt niște copii foarte talentați, am lucrat foarte frumos cu ei, merită cu siguranță toate aplauzele dumneavoastră. Am ales să fac o comedie pentru că a fost un an foarte greu pentru toată lumea și nu cred că mai avem dispoziția necesară pentru drame. Așa că bucurați-vă de spectacol și încurajații pe acești tineri să facă teatru pentru că ei au nevoie de încrederea dumneavoastră și noi avem nevoie de teatru”.

Înainte de premiera noului spectacol al Trupei de teatru „Birlic” a fost păstrat un moment de reculegere în memoria eroilor, iar la finalul piesei de teatru mai mulți spectatori au mers la Monumentul Eroilor Revoluției pentru a aprinde candele.