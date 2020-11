16 - 22 noiembrie

Asociaţia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina organizează, în perioada 16-22 noiembrie 2020, sub egida „Anul European de Luptă Împotriva Sărăciei prin Educaţie”, cea de-a XVII-a ediţie a Festivalului Şanselor Tale. Activităţile sunt coordonate de Vasile Gafiuc, preşedinte al asociaţiei, şi Alina Adomnicăi, responsabil de comunicare şi social media.

Având în vedere contextul global în care ne aflăm în momentul de faţă, spre deosebire de anii anteriori, FST 2020 va fi organizat în mare parte în mediul online. Institutul Bucovina a organizat două evenimente principale prin intermediul platformei Zoom. Este vorba de webinarul „Let’s Neet Together!”, care a avut loc luni, 16 noiembrie 2020, în cadrul proiectului SEPAL – Dezvoltarea unei platforme de angajare prin ucenicie, acesta având drept scop schimbul de bune practici privind perspectivele şi metodele inovative de lucru cu tinerii NEETs între Institutul Bucovina şi partenerii principali din cadrul altor patru proiecte finanţate prin EEA Grants & Norway Grants Fund For Youth Employment, precum şi webinarul „Strengthening cooperation between Nordic and Baltic countries”, care a fost organizat pe 19 noiembrie 2020, în cadrul Reţelei Europene de Firme Sociale - CEFEC, care îşi propune „extinderea graniţelor” reţelei către ţările nordice şi baltice şi identificarea preocupărilor şi a nevoilor organizaţiilor participante. La aceste seminarii au participat zeci de specialiști din peste cinci ţări europene.

Concursuri. Premiere

În parteneriat cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Suceava şi Rețeaua Națională Anti-Sărăcie și Incluziune Socială (RENASIS), joi, 19 noiembrie 2020, a avut loc festivitatea de premiere a câştigătorilor din cadrul concursurilor organizate pentru a marca Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei (17 octombrie) şi Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane (18 octombrie), la care au participat elevi de la şcoli şi licee din judeţul Suceava, împreună cu profesorii coordonatori. „Dorim să ne exprimăm recunoştinţa faţă de profesorii şi elevii care ne-au sprijinit în campania organizată pe platforma de donaţii www.sprijină.ro, în vederea achiziţionării unor pachete şcolare pentru copiii din comunităţile marginalizate din judeţ”, a explicat Vasile Gafiuc.

Alte numeroase acţiuni şi evenimente online au fost organizate pe parcursul festivalului, vizând eradicarea sărăciei, lupta împotriva traficului de persoane, incluziunea socio-profesională a grupurilor vulnerabile, precum şi importanţa evidenţierii parteneriatului în atingerea acestor obiective, printre care putem enumera: vizite în comunitate, promovarea activităţilor şi proiectelor, webinarii/training-uri/workshop-uri tematice, întâlniri online cu partenerii de la nivel naţional/ european, nominalizarea voluntarilor cu merite deosebite.

Anul acesta evenimentele se desfăşoară în parteneriat cu ACDC – Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitare, FONSS - Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, Social Firms CEFEC, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Suceava, RENASIS - Rețeaua Națională Anti-Sărăcie și Incluziune Socială, Institutul Francez, SGG - Secretariatul General al Guvernului, Catalyst, Platforma https://traficdepersoane.ro/.

Pentru a fi la curent cu activităţile desfăşurate de Institutul Bucovina, puteți vizita pagina de Facebook Organizaţia Institutul Bucovina (www.facebook.com/i.bucovina) şi website-ul www.bucovinainstitute.org/. Pentru mai multe informaţii, puteţi lua legătura cu Alina Adomnicăi, la adresa: media@bucovinainstitute.org.