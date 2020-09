Ediția a VII-a

Suceveanca Antonia Andra Mihăilescu, membră a cenaclului de poezie Casa de Poezie „Light of ink”, a câștigat recent Premiul „Alexandru Mușina” pentru debut în poezie, ediția a VII-a. După cum am aflat de la prof. Gheorghe Cîrstian, fondatorul cenaclului de poezie Casa de Poezie „Light of ink”, Premiul „Alexandru Mușina” pentru debut în poezie constă în 500 de euro și publicarea volumului în colecția AM a Editurii Tracus Arte. Premiul este oferit de Editura Aula Magna, în parteneriat cu Facultatea de Litere a Universității Transilvania din Brașov și cu Editura Tracus Arte.

Juriul concursului a fost format din Al. Cistelecan - președinte, Ruxandra Cesereanu, Romulus Bucur, Caius Dobrescu, Radu Vancu și Adrian Lăcătuș. Ediția din acest an a concursului a înregistrat un număr record de manuscrise. După câștigarea premiului, poeta Antonia Andra Mihăilescu a spus: „Mi-am dorit premiul Mușina, și asta mai ales după ce prietenul nostru, poetul Vlad Sibechi, devenise <Regele Dimineții>, grație câștigării premiului cu pricina. (...) Recunosc eu cu mâna pe inimă sprijinul profesorului Gheorghe Cîrstian care, ca un editor de carte adevărat, a realizat conceptul de volum. Împreună, adunând și ideile celor din jur, am finalizat volumul și l-am trimis la concurs. Vlad Sibechi fusese foarte fericit să câștige mai ales datorită juriului prestigios și mărturisesc acum că trăiesc același sentiment de bucurie. Să câștigi un premiu în care juriul e format din astfel de personalități... aceasta e chiar o mare bucurie, o imensă și deloc gratuită satisfacție personală. Le mulțumesc din tot sufletul tuturor membrilor juriului pentru aprecierea volumului meu. Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați felicitat. A fost ca la sărbătorirea zilei de naștere. Într-un fel, chiar așa a fost, dar nu vreau să încep să filosofez. Mulțumesc mult, prieteni dragi!”

Poeta Antonia Mihăilescu a absolvit Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, iar acum studiază regie la Universitatea de Arte „George Enescu” Iași.