Cultural

În după-amiaza zilei de sâmbătă, 29 august, la Ferma de Artă din satul Moara, comuna Liteni, în locul făurit de mâinile a doi dintre cei mai cunoscuți artiști spirituali din România, soții Marian și Victoria Zidaru, au avut loc mai multe evenimente artistice care au încheiat workshopul de sculptură – arhitectură “Triunghi – Sculptură, Arhitectură, Agricultură”, desfășurat în perioada 16 – 29 august.

Timp de două săptămâni, într-o gospodărie țărănească autentică transformată într-un spațiu destinat artei au avut loc prezentări de carte, vernisaje comunitare, proiecții de filme de autor, s-au experimentat proiecte arhitecturale și artistice. Proiectul co-finanțat de AFCN a fost coordonat de arhitecții Alexandra Mihailciuc, Alexandra Culescu, Andrei Tache, împreună cu artiștii vizuali Marian Zidaru, Victoria Zidaru și Dan Sandu și partenerii: Atelier Zidaru, Ordinul Arhitecților din România Filiala Nord-Est, Asociația Designers, Thinkers, Makers, Primăria Moara. Participanții la ediția 2020 au fost artiștii plastici și studenții la arhitectură Ovidiu Vasile, Cristina Ciobanu, Andrei Ignia, Cătălina Roșu, Ioana Negrea, Maria Chiriac, Cristina Catoiu, Laura Dinu, Roxana Dumitru, Tudor Irimescu, Adelina Bezniuc, Mihai Mardarev.

O zi așteptată de șapte ani

Evenimentul de sâmbătă a cuprins o prezentare a proiectului susținută de sculptorul Marian Zidaru și de arhitecta Alexandra Mihailciuc, o expoziție de fotografie istorică a comunității din Liteni - „Culorile trecutului” și un recital de chitară clasică a arhitectului Tudor Irimescu, absolvent și al unei școli de muzică și cu o vastă experiență concertistică de 12 ani.

„Așteptăm această zi de șapte – opt ani, nu suntem complet gata, dar suntem vizitabili. Ferma de artă se deschide cu Proiectul Sculptură – Arhitectură – Agricultură și cu o expoziție despre satul Liteni.

Acest loc a apărut de la sine, datorită mamei Victoriei, doamna Ionescu, care a ținut morțiș ca acest pământ să nu se împartă, să îl țină întreg până în ziua în care am revenit acasă și am început să ne ocupăm de anumite reparații care erau absolute necesare. Văzând că locul devine din ce în ce mai interesant și noi ne atașăm din ce în ce mai mult de acest spațiu, ne-am gândit că primul pas ar fi o rezidență pentru artiști”, a spus gazda evenimentului, Marian Zidaru.

„Casă cu aripi” pentru un rezident artist

Manifestarea a început în spațiul „Triunghi” al Fermei de Artă, o livadă în care, peste câțiva ani, pe lângă nucii abia plantați, “Casa cu aripi” și spațiul expozițional de la fântână, va exista un ansamblu de locuințe, galerii de artă modulare, săli de conferințe, ateliere și concerte, într-o concepție de ecologie culturală și umană.

Despre „Casa cu aripi” ne-a vorbit arhitecta Alexandra Culescu, cea care a gândit prima construcție de la „Triunghi”, și pe care a realizat-o împreună cu alți câțiva colegi arhitecți.

„Am încercat să dăm drumul la o serie întreagă de căsuțe care vor găzdui locuințe de lucru pentru artiști, spații de adunare și expoziționale, poate și un muzeu. Casa este inspirată din șurile de pe lângă casele de aici, am încercat să fie în tradiția locală, dar să nu fie o pastișă și să dea un pic de speranță acestui loc, o casă cu aripi, aripile acestea făcând legătura între spațiul interior, destinat artistului, și spațiul exterior, care va fi întreaga gospodărie. Această căsuță are atât spațiu de odihnă, cât și spațiu de lucru și spațiu de expoziție, va fi pentru un rezident artist”, a precizat arhitecta Alexandra Culescu.

Experimente de arhitectură și împrietenirea ruralului cu urbanul

Tot aici, în perioada workshopului, studenți, arhitecți și meșteri ai satului au confecționat chirpici, au ridicat un spațiu care pune în valoare fântâna, s-a lucrat ceramică.

“Noi căutam un loc pentru experimente de arhitectură și pentru a învăța ce înseamnă arhitectura și drumul de la schiță la realitate. Noi, ca arhitecți, lucrăm foarte mult abstract în facultate și nu înțelegem foarte clar anumite lucruri, iar când ieșim din școală dăm peste o nouă realitate și trebuie să compensăm această carență. Căutăm mereu noi teritorii de explorare și oameni deschiși către aceste aventuri și nu este foarte ușor să îi găsești, iar dacă îi găsești, sunt în zona asta de artă, arhitectură. Noi, de exemplu, după ce am făcut primul exercițiu mai pragmatic de zidărie, am înțeles foarte multe despre proiectele de zidărie pe care doar le desenăm și nu le executăm.

Al doilea lucru care ne-a adus aici era o observație pe care am avut-o: mediul rural și mediul urban sunt două realități care, cumva, se ating fără să se intersecteze cu adevărat. Încercăm să scurgem cât mai mult dintr-un loc în celălalt și să luăm ce e mai important din ele și să le împrietenim.

Ne propunem să punem umărul și la ceea ce s-ar putea numi școala satului. Asta însemna să facem ateliere cu copii din sat, teatru de umbre, pictură, desen, lecții despre icoane, despre pristolnice. Sunt atâtea lucruri absolut fabuloase care te formează ca om indiferent de drumul pe care îl alegi mai departe în viață.

Un al treilea lucru pe care ni l-am propus prin acest proiect, consecință și a altor proiecte, este lansarea unei publicații. Prin prima publicației de artă în mediul rural încercăm să vorbim despre artă unui public divers”, ne-a spus arhitecta Alexandra Mihailciuc.

Expoziții temporare de artă contemporană la Moara

Partea a doua a evenimentului, vernisajul expoziției „Culorile trecutului”, s-a derulat la în gospodăria țărănească a familiei Marian și Victoria Zidaru, transformată într-un templu destinat artei.

„Galeria pe care tocmai am deschis-o este destinată expozițiilor temporare de artă contemporană în special și nu în ultimul rând artiștilor din Suceava. Sperăm ca întreg spațiul să fie sub tutela Muzeului de Artă Recentă din București, pe scurt Muzeul Mare. Avem discuții în acest sens cu patronul muzeului, Roger Akoury, și directorul muzeului, Erwin Kessler, care au vizitat locul acesta și au afirmat că este o idee foarte bună pentru artiștii străini care vin în rezidență la Muzeul Mare să facă și un popas în Bucovina, fiind zona cea mai interesantă din România unde se amestecă sacrul cu profanul, tradiția cu modernismul, toate într-o măsură foarte echilibrată”, a precizat Marian Zidaru.

Și graficianul Mihai Pânzaru PIM a apreciat că Ferma de Artă este un loc destinat creației și punerea la dispoziție a acestui spațiu expozițional artiștilor suceveni va reuși să adune comunitatea celor interesați de domeniul artei.

Căsuța animalelor, atelierul unui mare artist

Întreaga locuință, dar și anexele au fost transformate în spații expoziționale, cu lucrări care au legătură cu spațiul din care provin cei doi creatori de frumos, Marian și Victoria Zidaru, lucrări care îmbină meseria lor cu trăirea unei vieți religioase, dar și opere de artă care îmbină tehnica modernă, abstractul, cu meșteșugul țărănesc sculptural sau pe suport textil. Este un loc pe care l-a moștenit Victoria de la părinți, plin de frumusețe, echilibru și armonie pus la dispoziția artiștilor și arhitecților, fie că este vorba de nume consacrate sau studenți. Toate spațiile sunt pline de lucrări, vechea șură a devenit atelierul de lucru al lui Marian Zidaru, iar atelierul Victoriei Zidaru te întâmpină cu mirosul pânzei de in și cânepă, țesută manual de gospodinele din sat.

“A fost primul loc în care am înfipt țărușul când am venit. Aici era căsuța animalelor și în rest era fân. Sunt lucrări din diverse perioade, cele mai multe din anii ’90, dar și una din 1983. Cobilița suspendată pe tavan este de la o mătușă, este originală, am scris <CER>”. Așa începe sculptorul Marian Zidaru povestea atelierului și a celorlalte cinci spații expoziționale, numite magazii, cel mai recent fiind cel în care a avut loc vernisajul expoziției de fotografie a comunității din Liteni, un amfiteatru, la care, pentru a nu fi invaziv în natură, s-a coborât pardoseala și zona în care se poate sta este destul de jos, existând astfel legătura cu natura.

Spațiile din întreaga fermă sunt organizate pavilionar, nu există o construcție mare în care se organizează totul. Ceea ce au găsit cei doi soți în locul acesta au păstrat iar ceea ce s-a făcut nou, este în același spirit al locului.

“Aici au venit artiști din diverse colțuri ale lumii,primul a fost un arhitect din America, care a vrut să vadă cum arată o fermă din România. Apoi au început să vină artiști din Germania, din Suedia, din Franța, dar cei mai mulți au fost din România, în special artiști tineri. Spațiul în care ne aflăm este împărțit în cinci pavilioane pe care le numim magazii, chiar și casa veche am numit-o magazie.

M5 este spațiul în care se și gătește (bucătăria), dar jumătate este și galerie de artă. Este o galerie în care se și gătește pentru că am mers pe principiul că artistul nu are nevoie de dormitor, de sufragerie, de bucătărie, ci de un spațiu de atelier în care să gătească, să doarmă. Pe acest principiu ne-am construit noi existența chiar și la București încă din timpul facultății”, ne-a mărturisit Marian Zidaru.