„Iubiţi-le, iubiţi copii!”

În după-amiaza zilei de vineri, 21 august, la Fălticeni, în cadrul ediţiei a X-a a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret „Gr. V. Birlic”, a fost lansată cartea de colorat „Iubiţi-le, iubiţi copii!”. Versurile sunt semnate de scriitorul fălticenean Constantin Bulboacă, iar ilustraţiile aparţin cunoscutului pictor humorean Radu Bercea.

Cartea, apărută la editura Smart din Gura Humorului, le prezintă copiilor tema cunoaşterii şi protecţiei faunei de pe planeta Pământ, prefaţa volumului fiind semnată de scriitoarea Mihaela Grădinariu, cea care a şi moderat evenimentul care a avut loc pe scena din vecinătatea Muzeului de Artă ”Ion Irimescu”.

Scriitoarea Mihaela Grădinariu a precizat: „Este o carte de dat în mintea copiilor şi recunosc că aşa am păţit şi eu atunci când am primit această provocare, pentru că nu am scris niciodată o prefaţă pentru o carte pentru copii. Chiar dacă este o carte de colorat, este o carte izvorâtă din foarte multă iubire. Din iubirea domnului Constantin Bulboacă, din iubirea unui bunic pentru cei doi nepoţi ai săi, din iubirea unui profesor pentru elevii pe care i-a luminat timp de 45 de ani, din iubirea unui om de litere pentru cuvânt şi pentru acele cuvinte ziditoare, pentru cuvântul care merge mai departe şi rodeşte în suflet.

Volumul acesta este un model pentru ceea ce am numi generic cartea pentru copii. Mă gândesc la timpul acesta fugărit în care şi noi, şi ei trăim înconjuraţi de antimodele şi trăim într-o lume plină de violenţă şi plină de kitsch. Această carte este altfel. Aici vom găsi peste 100 de ghicitori însoţite foarte frumos, în oglinda paginii, de minunatele desene ale lui Radu Bercea. Dar această carte este foarte importantă pentru că dă posibilitatea copiilor să îşi exprime propria creativitate, dă posibilitatea copilului să cunoască altfel această lume.

Domnul Radu Bercea este un zugrav al luminii şi al lacrimilor, iar ceea ce îl caracterizează aş putea numi sensibilitate şi har. Radu Bercea surprinde în acest volum, cu foarte mulă fineţe, nuanţele ghicitorilor şi veţi vedea şi veţi recunoaşte în desen detalii de fineţe surprinse dintr-o parte în cealaltă. Este ca un fluid magic ce circulă de la un creator la celălalt, fiecare exprimându-se în felul propriu”.

Cartea este şi un semnal de alarmă, pentru că porneşte de la paradisul vegetal şi animal de pe coperta întâi şi ajunge la o imagine apocaliptică pe coperta a patra.

„Semnalul de alarmă ne priveşte pe toţi pentru că miezul acestui volum este de fapt responsabilitatea noastră faţă de această lume, lumea din care ne împărtăşim toţi şi care ne-a fost dată în grijă şi în iubire”, a mai spus Mihaela Grădinariu.

Un proiect care îmbină arta scrisului cu arta plastică

Prezent la eveniment, primarul Cătălin Coman a făcut un scurt istoric a ceea ce l-a determinat să iniţieze un proiect de hotărâre de Consiliu Local pentru a ajuta la apariţia acestui volum.

„Într-o dimineaţă mă sună domnul profesor Bulboacă şi a spus că vrea să îmi transmită o idee de proiect. Oricând prezenţa dumnealui este o adevărata plăcere pentru că avem foarte multe lucruri de povestit. Am simţit că este o chestiune foarte serioasă şi în momentul când îmi spune despre ce este vorba, mărturisesc că am rămas nedumerit: Cum, domnule profesor, să scrieţi o carte de colorant?

Mi-a explicat că este o carte pentru copii în care domnul Bulboacă se ocupă de tot ceea ce înseamnă partea de scris şi în care sunt imagini pentru colorat realizate de domnul Radu Bercea, Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni.

Atunci am înţeles că este un proiect foarte frumos pentru că îmbină două arte, parte de literatură şi arta plastică. Cred că atunci am sesizat că i se potriveşte foarte bine domnului profesor Bulboacă această literatură pentru copii pentru că ştiţi cu toţii cât de mult iubeşte copii şi câtă energie şi-a pus în dorinţa lui de a face bine de fiecare dată, atât în postura tradiţională din luna decembrie, când îmbracă costumul de Moş Crăciun, cât şi în restul anului, cu tot felul de activităţi frumoase.

Îl felicit sincer, este o carte extraordinară, şi chiar dacă nu sunt copil mi-a plăcut foarte mult şi sunt convins că cei mici, cărora li se adresează, vor fi foarte încântaţi”, a precizat primarul Cătălin Coman.

O carte care se adresează „copiilor până la peste 100 de ani”

Înainte de a lua cuvântul autorul versurilor, artistul plastic Radu Bercea şi-a exprimat bucuria de a fi din nou la Fălticeni, dar cu altfel de lucrări decât ne-am obişnuit, cu ilustraţia de carte pentru copii. Pictorul humorean şi-a exprimat disponibilitatea de a ajuta cu ilustraţii şi alţi scriitori, fie că este vorba despre carte de poezie sau de proză.

Scriitorul Constantin Bulboacă a precizat că cei care vor judeca valoarea cărţii şi a ceea ce a făcut el împreună cu Radu Bercea sunt copiii, sunt cei care vor citi ghicitorile, iar timpul îşi va spune cuvântul.

„Brâncuşi spunea că în momentul în care nu mai suntem copii, indiferent de vârstă, nu mai suntem oameni. Cartea de colorat se adresează tuturor copiilor până la peste 100 de ani. Mulţumesc lui Dumnezeu că m-a lăsat aşa cum sunt, un copil rebel pe care îl suportă de vreo 43 de ani soţia, cea care m-a ajutat la redactare. Mulţumesc în aceeaşi măsură domnului Bercea, domnului primar Cătălin Coman, doamnei Mihaela Grădinariu, mulţumesc colegilor de la CAR Învăţământ care sunt o echipă minunată, mulțumesc unor oameni cu posibilităţi materiale şi suflet generos, primarilor care m-au ajutat şi pe care îi iubesc şi îi respect, pentru că trebuie să ştiţi că fără bani nu poţi să faci nimic. Toţi aceşti oameni au înţeles că cea mai mare valoare a noastră o formează copiii. Nu am fi nimic fără copii. Îmi creşte inima că atunci când e vorba de copii, când e vorba de cultură, putem face un front comun şi acesta este un lucru extraordinar.

Astăzi nepoţelul mai mare, Leon, împlineşte 9 ani, este în Germania şi bunicul îi dedică acest eveniment”, a spus scriitorul Constantin Bulboacă.

La finalul întâlnirii cu publicul iubitor de carte, scriitoarea Lenuţa Rusu, îndrumătoarea cercului de folclor „Moldava” al Clubului Copiilor Fălticeni, l-a felicitat pe Constantin Bulboacă pentru tema aleasă „Copilul şi copilăria”, precizând că „fiecare dintre noi avem în suflet cel puţin un copil de care trebuie să avem grijă şi atâta vreme cât avem o mamă pe pământ ne putem numi copii”.

Maestrul Nicolae Maxim şi flautul său fermecat au bucurat sufletul celor prezenţi cu muzică clasică, iar copiii pregătiţi de învăţător Maria Tanasă şi profesor Lenuţa Rusu au încântat audienţa cu melodii instrumentale şi cântece populare specifice zonei.