La Fălticeni

În seara zilei de marţi, 4 august, în curtea interioară a Colegiului Naţional „Nicu Gane” din Fălticeni, a avut loc avanpremiera spectacolului „Micul prinţ”, adaptare după Antoine de Saint-Exupéry, a patra cea mai tradusă carte din lume şi care a fost votată cea mai bună carte a secolului al XX-lea în Franța. Piesa oferită publicului fălticenean de Trupa de teatru „Birlic” a fost pusă în scenă de actorul şi regizorul Vlad Basarabescu, scenografia - Petruţ Dumitrescu şi muzica - Laur Tătaru, micul prinţ fiind interpretat de Clara Oşlobanu.

Regizorul Vlad Basarabescu ne-a spus: „Este un spectacol pentru copii şi pentru oamenii maturi, care, mai întâi, au fost copii. Vă invităm ca în aceste vremuri grele şi în acest context actual să vă bucuraţi de un spectacol în care îi puteţi aplauda pe elevii cei talentaţi în actorie din Fălticeni. Aceşti copii au muncit timp de două săptămâni, poate chiar mai mult ca unii dintre noi, adică, mai bine de nouă ore în fiecare zi. Două săptămâni m-am trezit în fiecare dimineaţă la ora 8,00, mi-am băut cafeaua şi am lucrat împreună la acest spectacol. De mâine mă duc acasă, la Bucureşti, şi mă voi întreba: Ce fac de astăzi?”

Spectacolul în care au mai evoluat Maria Cuzic, Beatrice Lazăr, Robert Andruşca, Andrei Sava, Denis Triş, Alex Tomegea, Daria Constantin, Ştefania Cornea, Roberta Roman, Delia Tănasă, Claudiu Răileanu aduce pe scenă personajele din basm, fiecare cu poveţele lor, dar şi metehnele lumii în care trăim. Este singura piesă de teatru în care autorul şi aviatorul francez Antoine de Saint-Exupéry îşi povesteşte propriul rol, cel al unui pilot naufragiat în deşert şi unde întâlneşte un tânăr prinţ căzut pe Pământ de pe un asteroid (rol jucat impecabil de Clara Oşlobanu). Aflat mereu în grabă după tot felul de lucruri mărunte, dar ignorându-le pe cele cu adevărat importante, înamorat cu propriul orgolii şi căutând răspunsul la alţii, fiecare personaj are propria preocupare, are un viciu, este plin de aroganţă şi cu excepţia pilotului prăbuşit în Sahara, nimeni nu va găsi timpul necesar ca să deseneze o oaie Micului Prinţ. După această întâlnire între autor şi prinţ, povestea este una filosofică şi care include critici sociale în care se remarcă ciudăţenia lumii adulte în urma întâlnirilor pe care micul prinţ le are cu vulpea, monarhul absolut care poate comanda un apus de soare, înfumuratul care vrea să fie primul, chiar dacă este singurul, dar crede că are nevoie de aplauze şi de admiratori, businessmanul care numără stelele chiar dacă nu îi aduc nici un folos, lampagiul care consideră că timpul s-a comprimat, geograful care crede în exploratori, şarpele singuratic atoateştiutor, beţivul, care nu este niciodată singur printre oameni, impiegatul de mişcare, care pentru fălticeneni poate că satirizează şi o situaţie locală, gara care nu mai este funcţională de câţiva an, floarea cu trei petale, negustorul, trandafirii.

Spectacol cu locuri limitate

Călătoria micului prinţ este ilustrată vizual de către Petruţ Dimitrescu, care a conceput un decor simplu care schiţează imagini de inspiraţie cosmică, dar şi imaginea deşertului, a furtunii şi a vântului, cu o recuzită minimă, adaptabilă la condiţiile din turnee şi la festivalurile la care Trupa de teatru „Birlic” speră să participe. Este o scenografie care capătă dinamică prin mişcarea actorilor.

Muzica semnată de Laur Tătaru ne ţine pe tot parcursul spectacolului în acordurile unui instrument foarte cunoscut, chitara, iar la sfârşit ne bucurăm parcă şi de basmul românesc, printr-o adaptare reuşită a unei melodii preluate din folclorul autohton.

„Micului prinţ” din seara avanpremierei i-a lipsit, din păcate, spaţiul. Accesul publicului a fost permis numai în limita locurilor pe scaunele aflate la o distanţă de doi metri, lucru atent supravegheat de jandarmi. Totuşi numeroşii spectatori care au dorit să vadă ultima producţie a Trupei de teatru „Birlic” vor putea viziona premiera spectacolului „Micul prinţ” în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”, care se va desfăşura la Fălticeni în perioada 17-23 august.

Părintele Liviu Mihăilă, preşedintele Asociaţiei „Fălticeni Cultural”, ne-a spus: „Mulţumiri din suflet domnului Ionel Vasiliu pentru susţinerea proiectului nostru din acest an. Mulţumiri speciale pentru găzduire domnului Anişor Vasiliu, directorul Colegiului Naţional <Nicu Gane>, curtea interioară a colegiului fiind o locaţie foarte bună unde se poate juca teatru. Datorită situaţiei din acest an, a X-a ediţie a festivalului se va desfăşura numai în spaţii exterioare. Prin bunăvoinţa Primăriei şi Consiliului Local Fălticeni, pe lângă parcarea din faţa sălii <Draga Olteanu Matei>, care aparţine Consiliului Judeţean Suceava, spectacolele vor avea loc în faţa Muzeului de Artă <Ion Irimescu>, la Baza de Agrement <Nada Florilor>, în curtea interioară şi pe terenul de sport de la Colegiul Naţional <Nicu Gane>”.