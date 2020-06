15 iunie

În după-amiaza zilei de luni, 15 iunie 2020, în parcarea din faţa Sălii „Draga Olteanu Matei” a fost sărbătorită Ziua Culturii Fălticenene printr-un spectacol de muzică folk. Este prima activitate culturală organizată în urbea de pe Şomuz după o pauză de trei luni, o manifestare mult aşteptată, ajunsă la a X-a ediţie, pentru care Asociaţia „Fălticeni Cultural” a luat toate măsurile de distanţare socială.

Preotul Liviu Mihăilă, preşedintele Asociaţiei „Fălticeni Cultural”, organizatorul evenimentului,ne-a spus: „Este 15 iunie, o zi importantă pentru noi, românii. Noi am început, în anul 2011, un festival de tradiţie în Fălticeni, un festival mare, un festival de teatru, care <s-a lipit> la un moment dat cu festivalul Fălticeni Folk. De la prima ediţie, pe 15 iunie 2011, am făcut o slujbă de pomenire a personalităţilor locale. Din păcate, anul acesta nu am mai reuşit, dar nu putea să treacă această zi oricum şi am considerat necesar să avem măcar un spectacol. În anii anteriori am avut spectacole la Centrul Cultural <Grigore Vasiliu Birlic>, la Sala <Draga Olteanu Matei>, iar anul trecut am fost la Marea Sinagogă din Fălticeni, a fost extraordinar. Colaborăm în continuare cu prietenii noştri Mihaela şi Robert Steinmetz - preşedintele Comunităţii Evreilor din Fălticeni, cele trei expoziţii, două cu imagini din Fălticeniul de odinioară şi una dedicată Reginei Maria rămânând şi acum în Sinagogă.

Anul acesta a trebuit să renunţăm la mai multe activităţi din cauza situaţiei ivite, din luna martie nu am mai reuşit să organizăm nici <Poetul lunii>, dar de acum, de pe 15 iunie, poate vom reuşi ca măcar o dată pe lună să ne revedem aici şi să ne pregătim pentru organizarea, începând cu data de 17 august, a celei de-a X-a ediţii a Festivalului de Teatru <Grigore Vasiliu Birlic>. Dacă vom găsi sponsori, vom putea face o ediţie aniversară foarte frumoasă, cu invitaţi actori cunoscuţi, cu trupe mari invitate, cu toţi cei care au devenit prietenii festivalului în cei 9 ani. Nu spunem mai mult, în cei nouă ani au ajuns la festivalul de teatru de la Fălticeni nume mari ale scenei şi cinematografiei româneşti şi din Republica Moldova. Vom avea în primul rând teatru, dar vom avea ca invitaţi şi câţiva folkişti celebri.

Pe 15 iunie 2011, am început segmentul de folk şi poezie cu Maria Gheorghiu şi cu regretatul Eusebiu Ştefănescu. Am ajuns în 2020 cu un prieten, Puiu Creţu, care a fost şi preşedintele juriului Festivalului Fălticeni Folk, un festival care a început frumos şi uşor, uşor s-a pierdut”.

Muzică folk, poezie, dialog şi emoţie

Printr-un concert de excepţie ce a durat aproximativ două ore, Puiu Creţu, unul din trubadurii folk-ului românesc, şi Trupa Tandem (Mihai Stan, Daniela şi George Cotoroană) au încântat publicul cu melodii folk, populare şi rock, poezie, dialog şi emoţie, mai ales că au fost multe momente legate de Cenaclul Flacăra şi de Adrian Păunescu. La reuşita spectacolului a contribuit şi Ilie Doroftei de la Casa de Cultură a Studenţilor Suceava, care a asigurat suportul tehnic (sonorizare şi lumini).

Spectacolul a început cu „Balada pentru vioară” a lui Ciprian Porumbescu, un moment extrem de emoţionant, un omagiu adus Arhiepiscopului Sucevei şi Rădăuţilor, ÎPS Pimen. A urmat o altă melodie de referinţă pentru această parte a ţării, „Cântă cucu-n Bucovina”, un „imn” care evocă o pagină de istorie a românilor de la începutul secolului al XX-lea, scris de Constantin Mandicevschi. Puiu Creţu a preferat să redea publicului versurile originale, o parte dintre ele fiind interzise în perioada comunistă.

Cei patru artiştii au interpretat cântece şi refrene de referinţă pentru muzica românească, seria melodiilor patriotice începând cu „Treceţi, batalioane române, Carpaţii”. Daniela la vioară şi Puiu Creţu la chitară au interpretat şi o parte din cele mai frumoase cântece de dragoste din folk-ul românesc, cântece care ne-au adus aminte de petrecerile studenţeşti de la Vama Veche sau Costineşti sau de clipele de neuitat petrecute la munte, în jurul focului de tabără, de la care era nelipsit omul cu chitara. După un cântec propriu, „Despărţire în flori”, pe versurile poetului Adrian Păunescu, au urmat cântecele anilor '80 ale Cenaclului Flacăra, prima parte a recitalului lui Puiu Creţu încheindu-se tot cu un cântec pe versuri de Adrian Păunescu, compoziţie proprie, „Mi-e imposibil fără tine”, un cântec cu multe vizionări pe YouTube pentru un folk-ist care în perioada de pandemie a compus cinci melodii şi două parodii.

Partea de folclor a spectacolului a început cu minunatul cântec bătrânesc „BarbuLăutaru”, într-o interpretare de excepţie făcută de Daniela Cotoroană (voce şi vioară), după care a urmat o melodie din repertoriul grupului Phoenix, „Nunta”.

Din spectacol nu au lipsit nici „Elegie”, o melodie pe versuri de Ştefan Augustin Doinaş, un cântec care se potriveşte situaţiei în care suntem acum, dar şi melodiile inspirate de versul eminescian. Momentul de final, de rămas bun, a fost tot cu cântece frumoase, foarte cunoscute.

„Mulţumim părintelui Liviu Mihăilă pentru iniţiativa de a marca această zi importantă pentru cultura naţională şi locală, mulţumim pentru invitaţie şi sunt gelos pentru că oraşul meu, Slobozia, nu are un om ca părintele Liviu Mihăilă.

Sunt trei idei cu suflet bun, lumină, luptă, libertate, să nu ne mai târâm pe coate, să fim aceia care spun, lumină, luptă, libertate. Acum ne-am dat seama cât de dragă şi cât de preţioasă poate să fie această libertate”, a fost îndemnul folk-istului Puiu Creţu.