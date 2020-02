„Fată de viscol”

Artistul fotograf amator Lăcrămioara Georgeta Samson, membru debutant în Asociația Artiștilor Fotografi din România, va expune, în perioada 22 februarie - 10 martie, la Muzeul Bucovinei, 40 de lucrări realizate în toate anotimpurile, dar mai ales în lunile de iarnă. De aici și denumirea expoziției, „Fată de viscol”, expoziție care va avea vernisajul sâmbătă, 22 februarie, la ora 17:00, în foaierul Muzeului Bucovinei. Prezintă criticul de artă Delia Ioana Leizeriuc. Invitați: Andrei Ceobanu și Cristian Patraș.

„<Fată de viscol> este un titlu metaforic. Am un dar deosebit de a mă lipi de viscol... Unde este el, hop și eu. Am primit o propunere de a expune la Botoșani, alături de lucrări de pictură, cărți poștale, poezie, dar n-a fost să fie. A rămas în schimb gândul și dorința mea de a organiza o expoziție la Suceava. Eu sunt destul de spontană, așa că nu prea îmi fac planuri pentru viitor. Mă bucur de acest moment”, ne-a spus suceveanca Lăcrămioara Georgeta Samson, de profesie asistent fizioterapeut, dar îndrăgostită iremediabil de fotografie cu câțiva ani în urmă.

„Am început să fac fotografie în urmă cu 5 ani, mai exact pe 8 februarie. Primele fotografii le-am realizat în pădurea Ilișești, în preajma drumului ce duce spre Căminul de bătrâni. Fiind asistent fizioterapeut, timpul îmi permite să ies la fotografiat doar seara și la sfârșitul săptămânii. În timpul săptămânii, zonele fotografiate sunt în împrejurimi, acolo unde știu sigur că nu pierd lumina, iar sfârșiturile de săptămână sunt, de multe ori, hai-hui...Unele planificate, altele spontane. De multe ori schimb planul din mers”, ne-a povestit fotograful.

În general, fotografia de peisaj

Lăcrămioara Georgeta Samson face parte din Clubul Fotografilor Suceveni, unde se întâlnesc oameni care împărtășesc aceeași pasiune, fotografia, oameni care surprind fețele și reacțiile oamenilor, emoțiile copiilor sau ale bătrânilor, surprind peisaje spectaculoase, în anotimpuri diferite, și apoi expun lucrările lor în diferite expoziții, spre bucuria privitorului.„Am participat la câteva workshopuri de fotografie, alături de Sorin Onișor, unul din mentorii mei. Au fost ocazii potrivite pentru a învăța, pentru a vedea locuri noi și ocazie bună de a cunoaște oameni noi. Nu doar fotografi, ci și oamenii de poveste.... Am cunoscut oameni cu povești extraordinar de emoționante, povești ce mi-au rămas în suflet și în minte. Și nu doar atât. Parcă revăzând acele fotografii retrăiesc drumurile, mirosul bucatelor, un zâmbet sau o lacrimă, un lătrat de câine sau larma copiilor. Am învățat să fiu mai atentă la detalii, să privesc mai atent oamenii, să ascult mai mult. În general, fotografia mea este de peisaj. Este imposibil să nu vezi, atunci când întorci privirea, ceva captivant: copaci, păduri, cețuri, dealuri, munți, case vechi, ferestre, uși, garduri etc., mai ales cele atinse de patina timpului. Evident, apusuri și răsărituri. Am câteva zone în care revin cu drag și niciodată nu e prea mult”, ne-a povestit Lăcrămioara Georgeta Samson. Pe lângă fotografie, ea mai este pasionată de citit, de muzica folk, de teatru etc.

Descoperiți „poezia” din fotografie

Suceveanca a participat la câteva expoziții colective, în anii 2015, 2016, 2017, în cadrul proiectului „Marea Hoinăreala”, inițiat de Sorin Onișor, la Muzeul Țăranului Român, în 2017, la expoziția colectivă organizată de EuroFotoArt Oradea, în 2019, la expoziția taberei de fotografie organizată de Clubul de Fotografie Focus din Botoșani, alături de colegi de la fotocluburi din Botoșani, Iași, Bacău și Suceava.

Nu a participat la concursuri, spune fotograful, poate din cauză că nu a avut prea mare încredere în ceea ce face. S-a înscris însă la concursuri organizate pe o rețea de socializare și era mândră de fiecare dată când, într-un grup internațional, fotografiile ei aveau alături cuvântul Romania. În luna martie 2017, Lăcrămioara Georgeta Samson a avut prima expoziție personală, intitulată „31”, expoziție caritabilă, la care au fost prezenți mulți dintre prietenii ei. Cea de-a doua expoziție personală a intrat în linie dreaptă. Mai sunt câteva zile până la vernisaj, unde sunteți așteptați în număr cât mai mare. Ca orice artist, și Lăcrămioara Georgeta Samson își dorește ca la vernisajul expoziției sale, de pe 22 februarie, să fie prezenți cât mai mulți oameni, care să se bucure de „poezia” din fotografiile sucevencei. Intrarea este liberă.