Lansare de carte

Înconjurată de familie, prieteni, colaboratori, dar şi de multe flori pe care le-a primit în dar, farmacista Maria Mitocaru a lansat în debutul sărbătorilor de iarnă, în seara zilei de 5 decembrie, volumul de poezii intitulat „Dragoste de viaţă”. Aşa cum ne-a mărturisit însăşi autoarea, în alegerea titlului cărţii un rol decisiv l-a avut părintele Petru Irimescu, cel cu care s-a sfătuit în ceea ce priveşte apariţia acestei cărţii. Maria Mitocaru a considerat lansarea volumului „Dragoste de viaţă” ca fiind o întâlnire cu un moment al destinului.

„Sunt fericită că a venit vremea să-mi scot poeziile din sertar, în seara aceasta fiind debutul meu oficial în poezie. Acum mi-am pus îndrăzneala la încercare şi am lăsat să se vadă această înclinaţie pe care o aveam de mult. Vă mărturisesc că sunt virusată de poezie de mic copil, prietenii îmi cunosc această înclinaţie spre poezie şi de multe ori, când cineva mă provoacă, imediat scot un vers din cutiuţă. Tata, învăţătorii şi profesorii şcolii din Dolheşti mi-au întreţinut această înclinaţie, pe care ulterior am dezvăluit-o. Preocupată de profesia care cere şi pragmatism, mereu în suflet am simţit o nedreptate că las deoparte poezia, uitată într-o zonă umbrită a minţii, străduindu-mă să o ţin la distanţă ca pe o iubire veche, nevindecată. Memorând multe versuri ale unor poeţi care îmi plăceau, am capăt dexteritatea de a versifica, am dezvoltat-o din dorinţa de a împărtăşi cu semenii dorinţe şi gânduri. Poezia pentru mine nu este un refugiu.

Am vrut să numesc iniţial cartea <Gânduri amestecate>, apoi <Amalgam de cuvinte>, apoi <Alchimia cuvintelor>, ca în final să ajungă <Dragoste de viaţă>. Povestindu-i părintelui Petru Irimescu, un profund cunoscător al naturii umane, mi-a sugerat titlul <Dragoste de viaţă> şi m-a îndemnat să scriu. Recunoştinţă pentru îndemn şi mulţumiri pentru puterea de simţire”, a precizat Maria Mitocaru.

O carte din dragoste de viaţă

Invitaţi să-i prezinte cartea şi să vorbească despre activitatea de scriitor a Mariei Mitocaru, pe care foarte multă lume o cunoaşte ca pe un farmacist deosebit de bun, au fost scriitoarea şi jurnalista Doina Cernica, respectabila profesoară Mioara Gafencu, dar şi fostul profesor al autoarei, renumitul dascăl Valeriu Sandovici. Şi pentru că fălticenenii au fost mereu receptivi la evenimentele culturale în care a fost implicată Maria Mitocaru, nu a lipsit nici primarul Cătălin Coman.

„Sfântul Nicolae este protectorul farmaciştilor şi avem în autoarea acestei cărţi un nobil reprezentant al acestei profesii, iar această sărbătoare nu este numai un dar de la Sfântul Nicolae, este şi o sărbătoare a farmaciştilor.

Este o carte de versuri, o carte din dragoste de viaţă, dar şi o carte a vieţii doamnei Maria Mitocaru, pentru că este plină de confesiuni, sunt crâmpeie din copilărie, din viaţa ei de tânără fericită şi fără griji, din perioada studenţiei, confesiuni despre dorinţa de a fi artistă şi pasiunea pentru farmacie, pentru că atunci când intra în farmacie simţea mirosul de lavandă, de flori fermecate, flori care s-au regăsit şi în denumirea farmaciei.

Sunt foarte frumoase poeziile despre părinţi, se vede câtă dragoste continuă să poarte amintirilor, pentru că au fost două prezenţe esenţiale în viaţa sa, în sensul că de la mamă a învăţat să aibă credinţă în muncă şi în cel de sus, să cinstească ziua care a adus-o pe lume, vinerea, iar tatăl a fost un om inteligent, iubitor să ştie tot ce se întâmplă în lume, a intuit în fetiţa sa o personalitate, un lider”, a precizat scriitoarea Doina Cernica.

O poezie vie, clocotitoare, simplă şi puternică în acelaşi timp

Toţi vorbitorii au avut cuvinte de laudă la adresa autoarei, fie privită ca om, fie privită ca specialist în domeniul farmaceutic, dar mai ales în ceea ce priveşte darul său de a scrie. Într-o sală plină de oameni şi de flori s-au auzit răsunând versurile recitate de însăşi autoare, care au creat o atmosferă de apropiere şi de interferenţă cu publicul. În majoritatea versurilor, cei prezenţi au putut simţi nostalgia pentru vremurile petrecute în satul natal Dolheşti, respectul pentru părinţi, dar şi dorinţa de viaţă a autoarei, care a inspirat-o în alegerea titlului. Impresionantă a fost şi recitarea poeziei dedicate oraşului Fălticeni, pe care autoarea l-a asemănat cu locuri importante din lume, acolo unde s-au născut celebrităţi, iar Fălticeniul este recunoscut ca fiind un oraş cultural din care au plecat peste tot în lume oameni de seamă.

Mioara Gafencu, cea care semnează prefaţa cărţii, a spus că Maria Mitocaru intră „cu cântec frumos în poezie dialogând, monologând, mestecând în mojar idei şi pe o margine de reţetă, pe o bucată de foaie, pe un colţ de ziar îşi scrie versurile. Scrie de foarte multă vreme, scrie bine, scrie frumos, scrie nesofisticat, simplu, pe înţelesul tuturor, iar tot ceea ce face, face din inimă. Din acest punct de vedere naturaleţea poeziei sale, sinceritatea versurilor spun foarte mult, ca să nu mai spun de sensibilitate, pentru că receptăm totul frumos. Doamna Mitocaru scrie o poezie vie, clocotitoare, simplă şi puternică în acelaşi timp şi în plus de toate nu este o poezie feministă, de genul că poate să urce la o tribună şi să-şi spună revolta pentru anumite probleme, este o poezie blândă, de mare sensibilitate, cu elemente de candoare, în dulcele stil clasic, dând mai multă adâncime gândului şi situaţiei care a trezit emoţia poetică care a cuprins-o în momentul în care a scris”.

Pentru a-şi demonstra preţuirea, îndrăgita interpretă de muzică populară Maria Tanasă, însoţită de câţiva copii talentaţi, a făcut un moment surpriză în cadrul căruia au fost interpretate colinde şi melodii specifice sărbătorilor de iarnă. Au ţinut să-i mai aprecieze talentul fosta colegă de bancă Luiza Butnaru, dar şi profesorul Constantin Bulboacă.

I-au fost alături doamnei Mitocaru cei doi fii cărora le-a dedicat câte o emoţionantă poezie, soţul, dar şi nepoţica care, peste ani, poate va recita din versurile scrise de bunica sa.

Finalul manifestării a aparţinut acordării de autografe şi citirii unor epigrame pe care tot Maria Mitocaru le-a scris.

Atmosfera de sărbătoare a fost întregită şi de clopoţeii frumos pictaţi şi decoraţi de Nuşa Nicoară, o altă fălticeneancă talentată în domeniul hand made.