Activităţi creativ-artistice

În perioada 4 – 6 octombrie, s-a desfăşurat la Mănăstirea “Acoperământul Maicii Domnului” din Boroaia, Protopopiatul Fălticeni, tabăra de creaţie “Educaţie prin artă”. Beneficiari ai activităţilor creativ-artistice au fost peste 20 de elevi de gimnaziu, selectaţi de la Şcoala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” din Fălticeni.

Pe perioada celor trei zile elevii au avut ocazia să experimenteze tehnici ale picturii atât pe hârtie, cât şi pe sticlă, sub îndrumarea profesorului de desen Alin Agapi, şi s-au iniţiat în pictura bisericească împreună cu doi cunoscuţi pictori bisericeşti, Ninel Şoldănescu şi Sebastian Raţiu. În cadrul activităţii, tinerii au participat şi la Sfânta Liturghie săvârşită în biserica aşezământului monahal de către preacuviosul părinte stareţ, protosinghelul Alexie Ichim, care le-a vorbit celor prezenţi “despre importanţa cinstirii sfintelor icoane şi care este rolul iconarului în această lucrare dumnezeiască – omenească”. După cum ne-a precizat părintele Georgian Rotar, responsabil comunicare în cadrul Protoieriei Fălticeni, copiii trebuie încurajați încă de la cele mai fragede vârste să se lase purtați de propria lor imaginație. Este important ca ei să-și descopere latura sensibilă și să nu o reprime, astfel încât energia lor să fie folosită constructiv, deoarece primii ani de formare reprezintă o etapă fundamentală în viața unui om. Pe parcursul celor trei zile, participanţii la tabără au aflat câteva dintre tainele istoriei picturii bisericeşti, drumul de la ucenic la maestru, şi aspecte care fac diferenţa între o pictură artistică şi o pictură bisericească, „pictura bisericească reuşind, dincolo de frumuseţea artistică, să creeze un cadru liturgic potrivit pentru slujbele religioase”. Arta pune în funcțiune şi stimulează toate simțurile, iar copiii răspund cu uşurinţă provocărilor, lăsându-se captivați de jocul artistic.

Tabăra a fost organizată la iniţiativa preotului Teodor Brădăţanu, managerul Muzeului de Artă “Ion Irimescu” din Fălticeni, la care s-au alăturat Protopopiatul Fălticeni, reprezentat de părintele protoiereu Adrian Dulgeriu, Mănăstirea “Acoperământul Maicii Domnului” din Boroaia şi Şcoala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” din Fălticeni.

Organizatorii au oferit la finalul activităţilor diplome de participare şi de apreciere pentru efortul depus, scopul acestui proiect fiind promovarea meşteşugurilor artistice tradiţionale prin pictarea de icoane sau de peisaje, anul 2019 fiind declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca „Anul omagial al satului româ­nesc” în Patriarhia Română,dar şi apropierea tinerilor talentaţi în arta plastică de pictura bisericească.

“Am încercat prin această activitate să punem în valoare simţul estetic al elevilor prin artă, şi îndeosebi prin pictarea de icoane pe sticlă. Chiar dacă pentru o icoană realizată pe chevalet trebuie multă muncă, iar pentru pictură murală e nevoie şi de o perioadă lungă de ucenicie, considerăm tabăra o reuşită din punct de vedere al rezultatelor, mai ales că prin acest proiect am marcat şi Ziua mondială a educaţiei, sărbătorită în fiecare an la 5 octombrie, începând cu anul 1994. Timp de trei zile am demonstrat că Biserica se implică mereu în viaţa socială şi mai ales în educaţie, pentru promovarea valorilor creştine şi buna colaborare cu toate instituţiile binevoitoare care doresc să se alăture unor astfel de activităţi”, a declarat pr. Teodor Brădăţanu, managerul Muzeului de Artă „Ion Irimescu” din Fălticeni.

La finalul taberei, părintele protoiereu Adrian Dulgheriu i-a felicitat pe participanţii la această frumoasă activitate „prin care se încearcă a se insufla celor mici dragostea pentru frumos prin desen şi culoare. Vă îndemn ca atunci când îi veţi zugrăvi pe sfinţi în icoane să-i cinstiţi cum se cuvine şi să le cunoaşteţi viaţa lor, luând pildă de îndrumare lor pe cărările vieţii voastre”.