La Gura Humorului

Scriitoarea Petronela Prepeliță își lansează vineri, 27 septembrie, de la ora 18:00, în salonul de la mansarda Hotelului Ramona, str. Cetății, lângă Romstal din Gura Humorului, cele două romane DAOI - „Tărâmul uitat” și „Tărâmul regăsit”. Invitat special este prof. univ. dr. Virgil Borcan.

„Tărâmul uitat” și „Tărâmul regăsit” sunt cărțile cu numărul șase și șapte ale Petronelei Prepeliță, care de această dată aduce în fața cititorilor două volume din spectrul fantasy, pe niște izvoare istorice mai mult sau mai puțin atestate documentar sau verificate, dar pe a căror suport autoarea „a brodat voinicește niște fantezii istorice”.

Un hobby

Pentru cei care încă nu știu cine este scriitoarea Petronela Prepeliță, în vârstă de 49 de ani, vă spunem noi că este de profesie asistent social și psiholog și a publicat pentru prima dată în anul 2008, la editura Arania din Brașov, romanul de dragoste intitulat „Goana după lumină”.

Așa cum îi place să spună scriitoarei (care, modestă peste măsură, nu se consideră scriitoare), a cuprins în acest prim roman o densitate de întâmplări, stări și emoții pe care este imposibil ca un om să le trăiască în viață. Dar a făcut-o pentru că scrisul a fost considerat mereu un hobby și niciodată nu și-a închipuit că va reuși să termine un roman pe care apoi să îl mai și publice.

„Scrisul pentru mine este terapeutic, eliberator, relaxant și teribil de motivant”

În anul 2009, la lansarea romanului „Goana după lumină”, autoarea declara: „Aceasta este o carte despre bine și rău, despre adevăr și minciună, despre prima și poate cea mai grea încercare a vieții - cea a maturizării. Este o carte despre iubire și sacrificiu, despre oameni. Habar nu am cum se scrie un roman. Nu am studii de teorie sau critică literară și nu știu cum se scrie o carte după reguli și strategii deja bine stabilite. Ceea ce fac este o descărcare mai mult sau mai puțin controlată a unei imaginații fără fund, dată de o anumită cantitate, uneori în exces, de energie nervoasă. Așa sunt eu, așa am fost mereu”.

Scrisul pentru Petronela Prepeliță, pe care personal o percep ca pe o persoană pozitivă, mereu cu zâmbetul pe buze, mereu dispusă să îți întindă o mână de ajutor, este „terapeutic, eliberator, relaxant și teribil de motivant”. Ea scrie de mult timp, nici nu-și mai amintește exact de unde a pornit totul. A început o mie de romane, însă n-a fost în stare mult timp să termine ceva început. Își percepe imaginația precum un râu, care „curge mereu, nu îl pot opri”.

„Subiectele legate de daci m-au fascinat dintotdeauna”

Finalizarea „Goanei”, spune autoarea, i-a dat aripi să scrie și să publice și alte romane, așa că au urmat: „Predispoziție Genetică”, publicat la editura MondoRO București în 2011. A trecut apoi ușor spre genul fantasy publicând: „Arcanii I - Fereastră în labirint” și „Arcanii II - Calea Uitării”, editura MondoRO București în 2012 și 2013. A continuat cu alt roman de dragoste: „Fără Aripi”, publicat la editura Terra Design Gura Humorului în 2016, și din nou fantasy: DAOI I- „Tărâmul uitat”, publicat la editura SmART Gura Humorului în 2017, și DAOI II - „Tărâmul regăsit”, editura SmART, 2019.

„Subiectele legate de daci m-au fascinat dintotdeauna. Totul a pornit demult, de la rezerva și respingerea pe care am manifestat-o instinctiv față de istoria învățată la școală. Și pentru că sunt o maniacă a scenariilor fanteziste, am hotărât să ne schimbăm, pentru totdeauna, calea și ... istoria”, ne-a mărturisit Petronela Prepeliță.

Tărâmul...

În „Tărâmul uitat”, autoarea înfățișează o lume uluitoare a dacilor moderni, ai căror înaintași, unindu-și toate triburile sub domnia regelui Decebal, au rămas neînvinși, dăinuind și înflorind de-a lungul timpului, dezvoltându-se tot mai mult, până când au ajuns să fie invidiați de celelalte popoare ale lumii moderne. Pe lângă faptul că înfățișează paradisul acela pe care poate că mulți dintre noi l-am fi putut avea (dar nu-l avem), „romanul încearcă să surprindă zbuciumul personajului care s-a trezit brusc în acea lume nouă, strădania eroinei de a înțelege ceea ce i se întâmplă, de a accepta și de a-și menține echilibrul în lumea perfectă, uluitoare și greu de imaginat a dacilor liberi”.

În cel de-al doilea volum, DAOI – „Tărâmul regăsit” sau „Legenda Călătorului - Învățător”, e rândul ca un alt personaj din lumea noastră să ajungă în aceeași realitate paralelă, a dacilor moderni, puri, puternici, neînfrânți. Doar că de data aceasta, ne explică scriitoarea, personajul nu are parte de o cale scurtă și dreaptă, ci face un ocol uluitor, magic și adânc în timp, ajungând să-și cunoască strămoșii, să îi iubească, să îi inspire. Din călător devine învățător, are parte de aventuri și descoperiri uluitoare, de lecții de viață, de durere și fericire în drumul spre maturitate.

„Poate că într-o zi ne vom aminti cine suntem și de ce ne-am lăsat atât de mult cotropiți...”

„Latura magică a poporului nostru este și a fost dintotdeauna aici”, susține autoarea. Ea crede cu tărie că așa suntem noi. „Ne plac poveștile cu zmei, feți-frumoși și zâne, ne plac zvonurile despre păduri misterioase, peșteri și stânci ce au energii vindecătoare, despre tuneluri secrete care străbat meleagurile și despre paranormali”, explică Petronela Prepeliță, mergând chiar mai departe cu argumentele: „Ne plac pentru că asta este o latură a noastră, a dacilor, de a nu respinge ceea ce e diferit, de a învăța și a ne folosi de experiență. Poate că într-o zi ne vom aminti cine suntem și de ce ne-am lăsat atât de mult cotropiți, oropsiți, mințiți și furați. Poate că vom înceta să ne considerăm victime sau poate că pur și simplu ne vom ierta și ne vom ridica scuturându-ne, pentru a ne schimba calea. Ceva trebuie făcut, dar până atunci, DAOII mei ne-ar putea ajuta să evadăm în ceva ce poate că nu a fost niciodată sau în ceva ce poate că niciodată nu va fi, dar... cine ne împiedică pe noi să visăm?”.

Dacă v-am făcut curioși, dacă sunteți însetați de lectură, iubitori de istorie dar și de „spectrul fantasy”, nu ratați evenimentul cultural de vineri, 27 septembrie, de la Gura Humorului.