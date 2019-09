Expoziţie

Sala “Pictor Aurel Băeşu” din incinta Muzeului de Artă „Ion Irimescu” a găzduit în seara zilei de duminică, 1 septembrie, vernisajul unei inedite expoziţii, „Revelionul Caricaturiştilor”.

Expoziţia conţine peste 400 de lucrări semnate de caricaturişti din întreaga lume, care au fost apreciate de juriu în cadrul „Revelionului Caricaturiştilor”, un salon internaţional de caricatură cu tradiţie organizat în fiecare an la Urziceni, pe 31 noiembrie, în preajma Sf. Andrei, decretat patronul spiritual al caricaturiştilor şi la care trimit lucrări sute de caricaturişti şi epigramişti de pe tot continentul. Festivalul a început simplu, ca un salon de caricatură, în 1996, cu Horaţiu Mălăele primul preşedinte al juriului, alături de renumiţii caricaturişti Popas, Crihan, Ciosu, Pai, Crib, Avramescu, Postolache, Crişan, PIM şi Leonte care au pus umărul la buna desfăşurare a festivalului. Au trecut şi au contribuit la renumele manifestării Ştefan Cazimir, Fănuş Neagu, Alexandru Clenciu, Cornel Udrea, iar din 2016 festivalul a devenit internaţional şi, începând din acel an, la concurs s-au primit minimum 2.000 de lucrări pentru fiecare ediţie.

Directorul Casei de Cultură din Urziceni, Nicolae Petrache, a spus în deschidere: „Lucrările au diferite teme pentru că în fiecare an concursul de la Urziceni are o altă temă. Multe sunt semnate de autori străini cu toate că sunt legate de evenimente sau portrete din România. Anul trecut am avut tema Centenar şi am rămas surprins că cele mai bune lucrări venite în concurs au fost cele primite de la străini, care s-au documentat foarte bine despre Centenarul nostru. Următoarea expoziţie cu care Casa de Cultură din Urziceni va ajunge la Fălticeni va fi una de portrete. Câteva sunt deosebite, fiind realizate în cafea de un designer din Brazilia, iar două le aveţi aici”.

Caricaturistul trebuie să fie moral pentru că îşi asumă un rol de moralizator

Graficianul Mihai Pânzaru PIM este naşul Festivalului de caricatură de la Urziceni, pentru că, la finalul celei de-a treia ediţii, după spectacolul artistic organizat după vernisaj, s-a simţit ca la un Revelion.

„Un caricaturist este în primul rând un filozof, este un om foarte atent la ceea ce se întâmplă în jurul lui, un om care îşi asumă un rol de moralizator şi atunci şi el trebuie să fie moral, în caz contrar eşti ca în politică, ai orice, numai morală nu ai. Eu pledez pentru caricatura fără cuvinte, să faci un desen, să îl transmiţi la o expoziţie şi să recunoască oricine de pe orice meridian sau orice paralelă de pe mapamond mesajul pe care l-a transmis. Sunt oameni sclipitori ca spirit, dar dacă eu vă pun pe pereţi un desen însoţit de un text scris în limba urdu, vorbită în Pakistan, ne uităm la text, vedem un desen şi nu înţelegem nimic. De aceea şcolile de caricatură din Iran, România, Polonia, Cehia, Bulgaria, Serbia, Ungaria, din fosta RDG sunt şcoli de înalt nivel, pentru că au fost după cortina de fier, era o cenzură, erau artişti adevăraţi, nu oameni din conjunctură. Caricatura e un limbaj la fel cum oamenii înţeleg emoticoanele, din Alaska până în Australia”, consideră graficianul Mihai Pânzaru.

Orice expoziţie poate fi considerată un Revelion

Incitat de afiş, Niculai Moroşan, preşedintele Filialei Suceava a UAP din România, a venit la expoziţia de caricatură pentru a vedea cum este un Revelion pe 1 septembrie.

„Pe o căldură care mă termină, când am auzit de Revelion, am spus că trebuie să mă lămuresc despre ce este vorba. Felicit fălticenenii pentru că o instituţie de cultură îşi îndeplineşte cu succes rolul, promovează tot ce ţine de arta contemporană, pentru că pentru arta consacrată există muzee în care sunt săli pentru colecţii importante. Dacă revin la ideea de Revelion, eu consider Revelionul petrecerea dintre vechi şi nou şi toată lumea, datorită superstiţiilor apărute în timp, cere ceva mai bun decât a fost până acum. Orice expoziţie, fie că e de pictură, sculptură, caricatură şi orice altceva poate fi considerată un Revelion pentru cei care sunt în sală, sunt iubitori de artă în sensul că artiştii care vin şi expun pe simeze într-un fel lasă ceva din activitatea lor de trecut şi speră că în viitorul apropiat să vină cu ceva mai bun. O legătură între un vernisaj şi cuvântul Revelion ar putea să fie şi în acest sens”, este de părere Niculai Moroşan.

Înainte ca publicul să zâmbească la fiecare dintre lucrările expuse până pe 1 octombrie în urbea de pe Şomuz, managerul Muzeului de Artă „Ion Irimescu”, Teodor Brădăţanu, a făcut o punte între caricatură şi artă.