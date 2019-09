Cu spirit

Puţini ştiu că talentata actriţă Draga Olteanu Matei are ca pasiune arta culinară, dar şi mai puţini au avut marele noroc să guste din bucatele gătite de domnia sa. Multe dintre reţetele sale sunt culese în timpul turneelor din ţară sau de prin Europa şi experimentate în bucătăria proprie. În după-amiaza zilei de vineri, 30 august, în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”, doamna teatrului românesc Draga Olteanu Matei a lansat cartea „Reţete <cercate>, versificate şi... desenate de Coana Chiriţa”.

“Vreau să îi mulţumesc lui Ion Moldovan, editorul cărţii, pentru acest cadou. Ieri, când am văzut cartea, mi-a plăcut, am iubit-o, mai ales că a pus pe copertă o poză din <Căruţa cu paiaţe>, o fotografie pe care eu o iubesc foarte mult. Povestea cu scrisul reţetelor nu este ceva foarte interesant pentru că a pornit dintr-o joacă. Eram la Ceahlău cu soţul meu, ploua de două săptămâni şi am vrut să mă duc la bucătăria locaţiei unde eram cazată să le dau o reţetă de pârjoale. Nu mai ştiu cum s-a legat discuţia, dar soţul meu, ca să nu mai fiu nervoasă că stau în casă pentru că ploua, m-a îndemnat să mă joc puţin cu versurile. Şi m-am jucat de m-am pomenit după o lună că am scris o reţetă de pârjoale pe care vreau să v-o citesc şi care se întinde pe câteva pagini ale cărţii”, a început Draga Olteanu Matei povestea cărţii de bucate.

Mic tratat… despre pârjoale

Dând citire “Micului tratat… despre pârjoale”, Draga Olteanu Matei a descris în faţa publicului reţetele pârjoalelor din carne de găină, porc sau vită, “Secretul culinar / Este praf din floare de mărar, / Care-i mult mai aromat, / Mai ales când e uscat”. A vorbit şi despre diferenţele dintre pârjoale, piftele, chiftele, dar a privit şi spre trecut, în vremuri demult uitate, la carnea de batal (berbec castrat), trecând prin bucătăria românească, maghiară, turcă, mongolă, bulgară etc., ajungând la un moment al poeziei la concluzia că „faima colosală a pârjoalei, se obţine ca efect, prin gust dar şi prin aspect, de un comerţ tot mai prosper, ce o botează hamburgher”.

“Sper că v-am făcut poftă de mâncare şi ar fi o mare reuşită pentru mine să vă fac poftă de pârjoale. Reţeta aceasta a fost publicată prima oară în revista Harababura a regizorului Geo Saizescu şi Călin Căliman, omul care se ocupa de redactare, mi-a spus după ce am găsit şi acolo destule greşeli: <Să ştii că în fiecare publicaţie 30% sunt erori>. Şi atunci i-am scris lui Căliman: Mi-ai oferit o explicaţie. / Şi ce mi-ai spus mi-a dat fiori, / Că în fiecare publicaţie, / 30% sunt erori. / Dar dacă eu, printr-o-ntâmplare, ce schimbă sensul, / Ţi-aş face o mică ajustare, să-ţi schimbe sexul”, a încheiat Draga Olteanu Matei, într-o notă veselă, prezentarea cărţii de bucate.

Draga Olteanu Matei are un talent literar incontestabil

Criticul Ion Moldovan, autorul mai multor cărţi lansate la Fălticeni despre actorii Grigore Vasiliu Birlic, Carmen Stănescu, Adela Mărculescu, este principalul “vinovat” de această apariţie editorială prin care ne arată şi alte preocupări ale unei bune prietene de familie, actriţa Draga Olteanu Matei.

“Ceea ce tocmai aţi ascultat este o faţetă pe care mulţi dintre dumneavoastră nu aţi ştiut-o sau nici nu aţi bănuit-o. Eu am avut şansa să descopăr această faţetă nevăzută a doamnei Draga cu ani în urmă şi vreau să vă spun că această carte este o izbândă pentru mine, pentru că ea apare după lupte seculare în care am încercat să o conving pe Draga să o publicăm. Ea avea rezerve, reticenţe, negativism total, dar în cele din urmă am reuşit. Este şi o izbândă a dumneavoastră, a celor care veţi avea bunăvoinţa şi inspiraţia să citiţi această carte pentru că veţi descoperi un talent literar incontestabil. Ceea ce pot să vă spun, dar nu pot să vă promit, este că eu sunt în posesia unor texte ale doamnei Draga şi doar Dumnezeu ştie dacă vor apărea publicate, pentru că dumneaei scrie, apoi rupe foile şi eu sufăr. Vorbim în fiecare zi la telefon, îmi spune ce a scris, pagini de pură istorie despre teatru, amintiri adorabile despre teatru şi apoi îmi spune că a rupt ce a scris. Este şi o epigramistă foarte bună şi sper ca într-o zi să apară totul publicat”, este dorinţa publicistului Ion Moldovan.

Să ne iubim actorii

După o adevărată pledoarie pentru a ne iubi actorii atâta vreme cât sunt cu noi, Carmen Tănase, “o mare actriţă, o mare colegă, un om deschis la minte şi cu un suflet formidabil”, după cum a descris-o doamna Draga, a dat citire unei reţete în versuri despre mâncărurile franţuzeşti, publicată tot în volumul „Reţete <cercate> versificate şi... desenate de Coana Chirița”, “Bouillabaisse”, scrisă după un turneu la Paris.

“Draga mi-a făcut o onoare la care nu mă aşteptam niciodată pentru că nici nu îndrăzneam să-i trec prin faţă când era la Teatrul Naţional, pentru că nu era aşa simplu. Vedeţi şi acum ce ascuţită e la minte şi te prinde imediat pe picior greşit dacă nu eşti foarte bine pregătit. Şi apoi a insistat atât de convingător şi de mult să-i spun Draga, că nu am încotro, cu toate că este foarte greu pentru mine pentru că atât de mult o iubesc, o preţuiesc şi sunt conştientă lângă cine stau, încât mi se pare absurd să-i zic Draga”, a spus Carmen Tănase.

Şi profesorul Constantin Bulboacă a citit un catren dedicat doamnei Draga Olteanu Matei, privind priceperea ei în bucătărie, catren apreciat de distinsa actriţă. De la graficianul Mihai Pînzar PIM, doamna teatrului românesc a primit un portret, iar de la preotul Liviu Mihăilă, placheta Festivalului de teatru „Birlic”.

Doamna teatrului românesc Draga Olteanu Matei le-a “mulţumit cu toată dragostea” fălticenenilor pentru că îi sunt alături în număr mare, de fiecare dată când vine în urbea de pe Şomuz, şi preotului Liviu Mihăilă, preşedintele Asociaţiei „Fălticeni Cultural”, pentru invitaţie şi pentru efortul depus de a ţine în viață Festivalul Internaţional de Teatru “Grigore Vasiliu Birlic” într-o perioadă ostilă culturii. Domnia sa nu s-a despărţit de urbea de pe Şomuz până nu a readus în atenţie istoria sălii de spectacole a Centrului Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”, care, în anul 2011, arăta ca după bombardament, era o clădire propusă pentru demolare, plină de mizerie. A bătut la numeroase uşi şi în urma intervenţiei dumneaei în câteva săptămâni autorităţile locale au găsit fondurile necesare şi au reparat sala. După ce a vizitat şi a doua sală de spectacole din oraş, actriţa Draga Olteanu Matei s-a arătat plăcut impresionată de cum arată, fiind mândră că aceasta îi poartă numele.