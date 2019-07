Pasiune

Profesorul şi poetul Ilie Ibănescu - Anemone, în vârstă de 88 de ani, a scos recent de sub tipar, la Editura Lidana, un nou volum de versuri - „Lordul”. Poezia care poartă şi numele cărţii, „Lordul”, este prima dintr-un şir de peste 130 de poezii semnate de profesorul Ilie Ibănescu - Anemone.

„Am lăsat în urmă / Munţi de dor / Plecând din Sud spre / Polul Nord. / Cu inima luminând / Să dau destinului vamă, / Aici, pe plaiul săvenean / Lăsând în urmă satul / Şi pădurea./ (...) Eu cale-ntoarsă am făcut / Din Nord, / Spre Polul Sud. / Dar am rămas în amintiri - / Tânăr lord, pe ţărm necunoscut”, sunt versuri din poezia „Lordul”, poezie urmată de altele, pline de miez, „Ninge”, „Bucla de argint”, „Într-o altă galaxie” etc. „Lordul” apare în mai multe poezii, construcţii poetice în care sălăşluieşte sufletul autorului, aspiraţiile, dorinţele, nostalgiile...: „Obosit de atâta drum / Doarme Lordul sub gutui, / Lordul doarme şi visează, / Îngerii îi stau de pază.” („Doarme Lordul”); „Pe cărările vieţii / Călători prin Univers, / Sevă astrală nu mai are / Timpul îi cere să se oprească. / Lordul pare supărat, / Zborul lui s-a terminat. / Viaţa are un sfârşit, / Peste care nu se trece. (...)” („Timpul trece”).

Universul, stelele, „cuib de stele”, luna, „sabia luminii”, zeii, spaţiul sacru, natura cu tot ce are mai scump, clipa, comorile pădurii, lacrima de dor, lacrima mamei, amintirile, zbuciumul, timpul, toate sunt teme abordate de autor în cel mai recent volum de poezii, „Lordul”. Cartea se încheie cu „Sabia Luminii”: „(...) Am fost un mare călător / Pe-un drum pavat cu stele, / Cu Sabia Luminii am apărat / De duhurile rele. / A înflori al ţării plai / Aici pe-o Gură de Rai, / Drum deschis spre cer - / Lordul.”

Remember

În iulie 2018, profesorul Ilie Ibănescu - Anemone a scos de sub tipar, tot la Editura Lidana, volumul de versuri „Rădăcini astrale”. Autorul spunea atunci că „Ciclul astral” începe cu cartea „Satul – vatră de legendă”, urmată de „Călător printre stele”, „Castelul albastru”, „Magul călător”, „Flacăra Unirii”, „Vocea mării” şi se încheie cu „Rădăcini astrale”. Toate aceste cărţi, a spus atunci autorul, au ca ţintă marea sărbătoare naţională - Centenarul Unirii: 1918-2018. „Suntem urmaşii dacilor liberi despre care istoricul grec Herodot afirma: <erau cei mai numeroşi din lume după inzi, cei mai drepţi şi cei mai viteji dintre traci>. Pentru generaţiile viitoare avem datoria sacră de a lăsa ţara reîntregită între hotarele ei astrale de la Tisa - Istru, Nistru şi Mare. Am fost şi vom rămâne stăpâni în Ţara Dacilor Liberi”, este mesajul profesorului Ilie Ibănescu - Anemone.

„Ilie Ibănescu s-a născut în mijlocul verii: 16 iulie 1931, în satul Ibăneşti, din fostul judeţ Dorohoi. A făcut clasele primare în localitatea natală. A urmat cursurile liceale (1948-1952) la vestita Şcoală <Anastasie Başotă>din Pomârla, după care a devenit student la Filologia ieşeană (1953-1957). După absolvire, cu diploma de profesor de Limba şi literatura română în buzunar, a poposit la Liceul <Mihai Ciucă>din Săveni, devenind şi şeful Secţiei de învăţământ a raionului. Acolo a şi editat revista şcolii, <Muguri>. În a doua parte a carierei, a funcţionat la Şcoala din Soloneţ (Todireşti) Suceava. S-a pensionat în anul 1994. Dar nu a tras pe dreapta…

Aripa poeziei l-a stăpânit încă din vremea anilor tineri. În studenţie, mai ales. Precum în multe alte cazuri, uşile i s-au deschis cu oarecare întârziere, dar au făcut-o cu largheţe, Ilie Ibănescu - Anemone dovedindu-se vrednic de întâmplare. El nu a avut, adică, o prestaţie de amator. Pentru mine (şi, cred, nu numai) cele patru cărţi de poezie sunt o dovadă de netăgăduit. Mi se alătură poetul: <Urcuşul nu mi-a fost uşor, / Cuvântul scris / Mi-a dat putere şi lumină>. Iar puterea şi lumina au un izvor cu apă vie, care curge fără de istov: <Îmi scriu poemul / în limba patriei>”, consemna Vasile Filip (în „Crai Nou”), fost coleg de grupă al profesorului şi poetului Ilie Ibănescu, promoţia 1957 de la Facultatea (pe atunci) de Istorie-Filologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.