Cultural

Muzeul de Artă „Ion Irimescu” din Fălticeni a găzduit, în seara zilei de joi, 23 mai, vernisajul expoziţiei de sculptură a artistului Sorin Purcaru. Conferenţiarul universitar Sorin Purcaru, de la Universitatea de Arte “George Enescu” din Iaşi, a avut în acest an o expoziţie personală la sediul Consiliului Europei din Strasbourg, într-un spaţiu râvnit de artişti din toate ţările Uniunii Europene, o parte din lucrări regăsindu-se şi la Fălticeni. Artistul ieşean este unul dintre cei mai activi, dinamici şi creativi sculptori din România, cu un număr impresionant de expoziţii personale şi de grup găzduite de spaţii destinate artelor din Europa şi din afara ei, remarcându-se prin consecvenţa şi consistenţa proiectelor artistice.

La Fălticeni au fost expuse 21 de sculpturi realizate din oţel inoxidabil şi bronz, alături de 19 lucrări de grafică realizate într-o tehnică mixtă - creneluri, tuş şi acuarelă pe hârtie. Lucrările sunt rezultatul a şase ani de explorări formale şi experimente de atelier.

Mai multe tipuri de artă în acelaşi spaţiu

Expoziţia „Plăsmuiri” a fost prezentată de prof. drd. Raluca Schipor, de la Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu” din Suceava.

“Ceea ce frapează la Sorin Purcaru, din perspectiva mea şi perspectiva celor care vizionează lucrările, este în primul rând confluenţa mai multor tipuri de influenţe, mai multe tipuri de artă. Este vorba de o artă care pendulează între timp şi spaţiu, timpul şi spaţiul fiind cele două concepte fundamentale pe marginea cărora artistul jonglează.

Temele predilecte ale artistului sunt din cadrul clopotarilor şi clopotărescului, dar în acelaşi timp în spectrul creaţiei artistice a lui Sorin Purcaru distingem setea paznicilor uşii. Avem lucrările din seria centaurilor şi centaureselor, lucrări în care mai tot timpul se regăseşte personajul uman, se regăsesc acele fragmente de jurnal ale autorului.

Este un artist de excepţie, cu o pregătire intensă, iar spiritul lucedic se face mereu prezent. În acelaşi timp artistul ajunge să şocheze prin ineditul prin care se regăseşte, începând cu <Paznicul uşii>, continuând cu <Clopotăreasa holotropică>, cu lucrările ce se bazează pe structurile biomorfe în care interesant este modul cum se ajunge la o jonglare între obiectele care iniţial nu sunt considerate artistice cum ar fi robineţi, chei, ţevi. Ceea ce impresionează este în acelaşi timp seria îngerilor, heruvimilor, seria zburătorilor, care este mai mereu prezentă, îl preocupă pe artist din toate punctele de vedere şi care conferă actului artistic o tematizare a reflecţiei asupra acestui stil de sculptură.

Marea absenţă constă în faptul că portretul este uneori înlocuit de aripi, de chei, cu multiple sensuri. Sculptorul ne oferă chei spre descoperirea sensurilor cum ar fi <Paznicul uşii>, <The Woman's Back Door>, lucrări în care portretul este din chei, creându-se ideea închiderii şi a deschiderii. Fiind un maestru al jocului, Sorin Purcaru ne oferă cheile şi el însuşi decide cum se deschide”, a precizat prof. Raluca Schipor.

Cele 21 de sculpturi sunt completate de 19 lucrări în tehnica mixtă, lucrări pe tema înfloririi, pe tema gândurilor sau pe tema cavalerilor în care ochiul uman percepe dincolo de bidimensionalul şi tridimensionalul de care artistul este mereu legat.

Expoziţie care poate deschide inimi, minţi

Impresionantă este şi seria obiectelor care încep să oglindească, pentru că percepţia sculpturală este dublată de percepţia autoreflexivă şi de sensurile pe care noi înşine le conferim sau suntem uneori tentaţi să le oferim sculpturilor. Este interesant modul în care privim o sculptură şi în acelaşi timp să ne vedem oglindirea în ea. Acest univers oglindă pare a fi una dintre coordonatele care îl fac pe sculptorul Sorin Purcaru să fie unul dintre artiştii de excepţie.

“Mulţumesc celor care m-au invitat aici, întreaga echipă a Muzeului de Artă <Ion Irimescu>, ca să putem pune această expoziţie într-un timp record. A fost o surpriză invitaţia la Fălticeni şi datorită unui bun prieten (artistul liric al Filarmonicii din Iaşi, fălticeneanul Radu Casian), s-a materializat această expoziţie. Iniţial am pornit cu un gând, să aduc câteva lucrări, dar văzând acest spaţiu mi-am dat seama că era necesar un număr mai mare de lucrări şi acum mă bucur că am venit cu ele aici, pentru că sper să pot deschide inimi, minţi şi cine ştie ce se mai poate deschide pornind de la ele. Sunt făcute dintr-o mare bucurie. În momentul în care ajung la atelier mă simt liber, mă simt fericit, este locul în care fac ceea ce vreau eu şi am o libertate extraordinară. Vă rog să le priviţi, vă mulţumesc că aţi venit aici şi sper să vă bucuraţi împreună cu mine de aceste lucrări”, a spus sculptorul Sorin Purcaru.

Înainte de concertul de muzică clasică al formaţiei camerale “Icarus” a Colegiului de Artă “Octav Băncilă” din Iaşi, Teodor Brădăţanu, managerul Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni, le-a mulţumit lui Radu Casian şi muzeografului Marius Dăscălescu pentru organizarea acestei expoziţii la Fălticeni.