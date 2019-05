Biblioteca Bucovinei

La Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava, Sala de artă „Elena Greculesi”, a avut loc vineri, 17 mai, o călătorie emoţionantă prin lumea cărţilor şi a autorilor bucovineni, la Salonul Literaturii Române din Bucovina, ediţia a XVI-a.

Directorul Bibliotecii Bucovina „I.G. Sbiera” Suceava, dr. Gabriel Cărăbuş, le-a mulţumit invitaţilor pentru prezenţa numeroasă, la o acţiune interactivă şi diversificată. „Încercăm ca în fiecare an să aducem invitaţi de seamă şi să avem momente culturale deosebite. Anul acesta am pregătit <In memoriam>George Muntean – medalion prezentat de Doina Cernica, lansări de carte, cum ar fi <Album de familie>, scris de colega noastră Elena Pintilei, carteprezentată de prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, şi multe alte volume”, a spus Gabriel Cărăbuş. Moderatorul evenimentului a fost poetul Alexandru Ovidiu Vintilă, proaspăt ales preşedintele Societăţii Scriitorilor Bucovineni (SSB).

George Muntean, un om al luminii lăuntrice şi al luminii exterioare

Medalionul „In memoriam” George Muntean a fost susţinut de scriitoarea şi jurnalista Doina Cernica, care alături de Maria Toacă (Cernăuţi) a primit la Salonul Internaţional de Carte „Alma Mater Librorum” al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, ediţia a VI-a, Diploma „Cartea Salonului – carte românească”, pentru volumul „Dulce-amar de Bucovina”, 2018 (cu o copertă care reproduce lucrarea „Cruce” de Dany-Madlen Zărnescu de la Biblioteca „Petru Comarnescu” a Mănăstirii Voroneţ).

Doina Cernica ne-a reamintit de marele scriitor, eminescolog, folclorist critic şi istoric literar George Muntean, născut la Bilca (1932-2004), acolo unde se află acum şi Casa-muzeu Bilca (Muzeu Etnografic). „O carte îngrijită de George Muntean, o carte scrisă de George Muntean devenea o carte imbatabilă, o carte fără cusur din punct de vedere ştiinţific. Îi plăceau tinerii iubitori de literatură. Era un foarte bun cunoscător de literatură şi cu fler pentru scriitorii de talent”, a spus printre altele Doina Cernica. Tot despre George Muntean a vorbit şi monahia Elena Simionovici, scriitoare, de la Mănăstirea Voroneţ, care a venit însoţită de stareţa Mănăstirii Voroneţ, stavrofora Gabriela Platon. „George Muntean ne uimea cât era de luminos. Era un om al luminii lăuntrice şi al luminii exterioare. Avea şi un simţ al umorului rar”, a spus monahia Elena Simionovici, care a adus la Salonul Literaturii Române din Bucovina volumul „Icoane”, carte despre Sfânta Mănăstirea Voroneţ, care se găseşte la Voroneţ şi care merită să fie citită de fiecare dintre noi „acasă, în taină, ca o rugăciune”.

Lansăride carte, alocuţiuni,moment muzical-poetic

La Salonul Literaturii Române din Bucovina din acest an au fost invitaţi şi oameni de cultură din Republica Moldova, dar şi din regiune Cernăuţi – Ucraina (Elena Mihai, directoarea Bibliotecii „Gheorghe Asachi” din Herţa, Ivona Lughina, directoarea Sistemului centralizat de biblioteci, raionul Storijineţ, precum şi invitaţi din Hliboca, Mahala).

Au mai fost lansate cărţi semnate de Susana Tamaro, „Ascultă glasul meu”, traducere de Doina Cernica şi Elena Caraboi; prezentare de Doina Cernica şi Maria Toacă (Cernăuţi); Ana Maria Halupneac, „Perlele sufletului”; Alocuţiuni ale invitaţilor: „Activitatea editorială din regiunea Cernăuţi, din a doua jumătate a anului 2018 – prima jumătate a anului 2019” – a prezentat Elena Mihai, directorul Sistemului centralizat de biblioteci al raionului Herţa, Regiunea Cernăuţi; „Frontiera literară: călătoria cărţilor româneşti” – prezentare făcută de Ivanna Lughina, director - Sistemul centralizat de biblioteci al raionului Storojineţ, Regiunea Cernăuţi.

Spre final, tânăra basarabeancă Ana Maria Halupneac, poetă de la Soroca, a susţinut un moment muzical-poetic. Muzica de Constantin Nesterenco (Soroca, Republica Moldova). Pe holul Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava, la etaj, a fost amenajată o expoziţie consistentă de carte în care se regăsesc apariţiile editoriale din zona Bucovinei din perioada 2018-2019. Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, sub egida Consiliului Judeţean Suceava, în colaborare cu Societatea Scriitorilor Bucovineni şi Alexandria Librării Suceava.