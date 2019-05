Turneu

Ansamblul Folcloric „Plaiurile Dornelor” al Clubului Copiilor Vatra Dornei a făcut în perioada 8-29 aprilie un turneu în zona de nord-est a Statelor Unite ale Americii. Invitaţia a fost adresată de către Folk Arts Center of New England –Boston, în urma ecourilor pozitive şi a performanţelor artistice ale elevilor dorneni avute în turneul din anul 2014 în SUA. În cele trei săptămâni petrecute peste ocean artiştii dorneni au susţinut nouă spectacole şi ateliere de lucru, au participat la a 75-a ediţie a New England Folk Festival, organizat de către Mansfield High School şi Middle School Mansfield, şi au susţinut, pe 20 aprilie, un spectacol pentru comunitatea de români din zona Boston, ocazie cu care pe scenă a urcat şi fosta solistă a ansamblului dornean Iuliana Roată, în prezent stabilită în SUA.

„Pe parcursul celor trei săptămâni petrecute în Statele Unite adolescenţii dorneni au fost adevăraţi ambasadori ai culturii româneşti, au prezentat cu cinste şi onoare publicului american adevăratele valori ale tradiţiilor populare româneşti. Organizatorii americani au remarcat de nenumărate ori implicarea exemplară la toate activităţile desfăşurate a elevilor dorneni, calitatea spectacolelor, dar şi atitudinea pozitivă pe scenă sau în timpul activităţilor colaterale”, ne-a spus prof. Vasile Moroşan, directorul Clubului Copiilor Vatra Dornei.

Obiceiurile, gastronomia, cântecele şi dansurile populare au încins atmosfera

Fiecare spectacol a inclus şase suite de jocuri populare din Ţara Dornelor, Bucovina, Muntenia, Banat, Dobrogea şi Oltenia, suite instrumentale din principalele zone folclorice ale României interpretate la caval, fluier şi saxofon de Marius Ciprian Ţăran, la trompetă de Sebastian Doroftiesei, la clarinet, fluier şi ocarina de prof. Dorin Pardău, cântece reprezentative din Moldova, Maramureş, Oltenia, interpretate de Alexandra Ursu şi grupul vocal. Foarte apreciată a fost suita de vechi cântece româneşti (Hora morii, Banu Mărăcine, Ciocârlia), liniile melodice fiind cunoscute de către public din Rapsodiile Române ale compozitorului George Enescu, cunoscut şi foarte apreciat în această parte a lumii.

De un succes deosebit s-au bucurat atelierele de lucru susţinute de Andrei Mezdrea, profesor de dans popular la Palatului Copiilor Cluj-Napoca, fost elev al Clubului Copiilor Vatra Dornei, în cadrul cărora americanii au învăţat elemente ale jocurilor populare româneşti şi sesiunile de lucru susţinute de prof. Dorin Pardău, prof. Vasile Moroşan şi Ilie Hariuc (fost elev al Clubului Copiilor Vatra Dornei, în prezent instrumentist în orchestra Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu” din Suceava) referitoare la specificul folclorului muzical din Bucovina, instrumentele de suflat tradiţionale specifice diferitelor zone folclorice ale României, evoluţia, importanţa şi rolul ţambalului în cadrul diferitelor formule instrumentale.

Pentru a crea o atmosferă specific românească în cadrul evenimentelor au fost realizate expoziţii cu obiecte de artă populară din Bucovina (ouă încondeiate, sculpturi în lemn, ţesături, cusături, albume), la o parte din evenimente participanții având posibilitatea să guste din produsele gastronomice tradiţionale (tochitură bucovineană, ciorbă rădăuţeană, cozonac, plăcinte).

Folclorul românesc, prezentat şi la radio

Elevii şi profesorii dorneni au fost invitaţi în studioul Radio Wunh al Universităţii New Hampshire, unde au vorbit despre folclorul muzical românesc, ca expresie a vitalităţii, trăiniciei, perenităţii şi continuităţii poporului român, au vizitat Muzeul de Ştiinţă şi Biblioteca din Boston, Northern Essex Community College, Mansfield High School, Middle School Mansfield (şcoli de muzică), Amesbury High School, Cornell University şi celebra universitate Massachusetts Institute of Technology. Pe parcursul şederii tinerii dorneni au învăţat cântece şi dansuri tradiţionale americane alături de tinerii dansatori ai grupului Mladost în cadrul Munroe Center for the Arts sau Folk Arts Center.

Pe parcursul turneului din Statele Unite organizatorii americani au facilitat şi vizite la unele dintre cele mai importante atracţii turistice ale continentului, în program fiind incluse Cascada Niagara (partea canadiană), metropola New York, unde a fost vizitat memorialul World Trade Center şi s-a urcat în noul World Trade Center, un tur cu feribotul până la Governors Island, seara fiind petrecută în Time Square.

Deplasarea Ansamblului „Plaiurile Dornelor” peste ocean a fost susţinută de Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Primăria şi Consiliul Local Vatra Dornei, cu sprijinul sponsorilor Aqua Carpatica, Fundația Vatra Hooikt – Belgia, Fly Music Suceava, prin Asociaţia „Plaiurile Dornelor”.