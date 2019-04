Galeria de Artă ,,Ion Irimescu”

La Galeria de Artă ,,Ion Irimescu” Suceava a avut loc luni, 8 aprilie, vernisajul expoziţiei „Iconografii de primăvară”, o invitaţie în universul de aur al artistului plastic Emilian Adrian Gavrilean. Expoziţia, organizată sub patronajul Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Suceava, şi vernisată de criticul de artă Delia Ioana Leizeriuc, reprezintă viziunea pictorului asupra primăverii, una iconică, de sorginte bizantină, potrivit căreia materia este transparentă, oglindind harul lui Dumnezeu, lumina cea ,,dintru început”. „Artistul ne invită în universul lui de aur şi ne face invitaţia cu câteva săptămâni înainte de sărbătoarea Învierea Domnului. El îşi propune să nu dezvăluie tot din lumea pe care o inventează sau pe care a descoperit-o, şi cred că rolul ramelor este de fapt o promisiune de continuitate a activităţii colegului nostru”, a spus prof. Niculai Moroşan, preşedintele Filialei Suceava a Uniunii Artiştilor Plastici din România. El a mai completat că „faţă de alţi colegi de-ai noştri, care au terminat studiile de artă în diverse şcoli şi facultăţi, Emilian Adrian Gavrilean este singurul dintre ei care a venit înspre noi fără să fie împins de la spate sau forţat. O face din tot sufletul, cu toate că are o activitate destul de laborioasă, familie, catedră etc. Pentru asta îl felicit!”

Primăvară, lumină, energie şi viaţă

Expoziţia artistului Emilian Adrian Gavrilean, intitulată sugestiv „Iconografii de primăvară”, se contopeşte armonios în cuvintele ce o definesc perfect, şi anume primăvară, lumină, energie şi viaţă, după cum a spus criticul de artă Delia Ioana Leizeriuc. „Demersul conceptual şi tehnic în pictura artistului se alimentează din mistica creştină, care este una a luminii. Emilian Adrian Gavrilean compune ingenios, în manieră proprie şi coerent, unde forţa sugestiei şi a evocării, sensibilitatea, acurateţea, sinceritatea şi spontaneitatea sunt calităţile de seamă ale artistului prin care reuşeşte să ne transpună într-o lume mirifică a luminii, într-un univers calm. Culoarea de o vibrantă consistenţă se axează în mod paradoxal într-o diafană aparenţă, creând acea imagine de vis a realităţii”, a mai spus criticul de artă. Conform iconografiei creştine de tradiţie bizantină ce foloseşte drept fond sau bază a icoanei foiţa de aur, şi artistul humorean Gavrilean foloseşte în lucrările sale foiţă de aur, „deoarece aurul chiar nu are legătură cu pigmentul de culoare, ci el stă în legătură strictă cu lumina. Acea lumină interioară, caldă, tainică, astfel artistul reconstituind o dimensiuni iconică a lumii. Paleta sa, pe lângă utilizarea atentă a foiţei de aur, este de o solaritate nedezminţită ce rezistă oricărei comparaţii. Totul gravitează în jurul culorii de o evidenţă divină ce se asociază eternităţii, căldurii şi nobleţei”, a mai spus Delia Leizeriuc.

„O continuă adâncire a valorilor expresive, în funcţie de o inspiraţie veşnic nouă”

Artistul plastic Emilian Adrian Gavrilean, preot, profesor, doctor în Arte Vizuale, a spus că „Iconografii de primăvară”, în care distingem cu bucurie îngeri, flori, păsări şi multă lumină, viaţă, speranţă, este o expoziţie la care a lucrat mai mult cu sufletul. „În tot ceea ce eu lucrez, de fapt nu încerc altceva decât să mărturisesc şi credinţa, şi aş vrea ca şi pe viitor spre această direcţie să meargă creaţia mea artistică”. Întreaga activitate artistică a lui Emilian Adrian Gavrilean, este de părere criticul de artă Delia Leizeriuc, „se distinge printr-o continuă adâncire a valorilor expresive în funcţie de o inspiraţie veşnic nouă. Pictorul îşi eliberează energia creatoare, simţind un puternic ataşament faţă de sacralitate, totul ducând către mirificul travaliu dătător de lumină şi speranţă. (...) Gustul estetic deopotrivă înnăscut, educat şi format se răsfrânge în întreaga comportare social-profesională, dar şi morală a acestui artist, rezultând un om frumos, sufletist, creativ, modest, blând şi împăciuitor, care oferă în jurul lui doar bine, gânduri pozitive şi soluţii salvatoare”.

Sprijinit şi încurajat de familie

Artistul Gavrilean s-a bucurat de un public numeros la vernisaj, suceveni, humoreni, mulţi artişti plastici, colegi, mulţi tineri. El a adus mulţumiri în primul rând lui Dumnezeu, „artistul suprem”, care i-a dat harul şi puterea de a lucra, foştilor profesori, artiştilor plastici Lucia Puşcaşu, Camelia Rusu Sadovei, Puşa Pîslaru, inspectorului şcolar pentru arte Loredana Mihaela Ceică, familiei, părinţilor lui, în casa cărora are atelierul unde lucrează, şi, în mod special, soţiei Daniela Gavrilean, căreia i-a oferit şi un buchet de flori, în aplauzele celor prezenţi. „Această expoziţie i se datorează ei, soţiei, pentru că m-a încurajat, m-a ajutat şi mi-a acordat tot sprijinul, suplinind lipsa mea din familie şi îngrijind de copii”, a completat artistul. Iubitorii de artă pot să viziteze expoziţia până pe 15 aprilie. Licenţiat a două facultăţi (Teologie Ortodoxă şi Arte Vizuale), Emilian Adrian Gavrilean a absolvit un master în Pictură şi este doctor în Arte Vizuale al Universităţii Naţionale de Arte ,,George Enescu” din Iaşi. Prof. pr. Emilian Adrian Gavrilean predă Educaţie plastică la Şcoala Gimnazială “Teodor Balan” Gura Humorului, pictură la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava şi este preot la Parohia ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Gura Humorului.