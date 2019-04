Eveniment

Pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava va avea loc joi, 23 mai, de la ora 18:00, spectacolul aniversar Alexandru Brădăţan. La împlinirea vârstei de 30 de ani, „din care 15 au fost dedicați cântecului”, artistul Alexandru Brădăţan promite un spectacol de excepție, alături de maestrul Nicolae Botgros și Orchestra „Lăutarii” de la Chișinău, împreună cu mulți invitați de marcă. Alexandru s-a născut în localitatea Mănăstirea Humorului, în anul 1989. A absolvit şcoala gimnazială și liceul în Gura Humorului, apoi și-a continuat studiile la Suceava, fiind absolvent al Universității „Ștefan cel Mare”, Facultatea Istorie-Geografie, secția Geografia Turismului. „Muzica a făcut mereu parte din viața mea, chiar de la grădiniță, unde îmi plăcea foarte mult să fiu în centrul atenției. Voiam să devin preot de mic, dar se pare că Dumnezeu a avut o altă cale pentru mine, când în 2005 am devenit elev al doamnei Maria Macovei și am început să mă pregătesc serios în ceea ce privește canto-popular. După un an și jumătate de pregătire am început să merg la concursuri, unde am obținut numeroase premii și trofee”, a povestit artistul. Alexandru Brădăţan a colaborat și colaborează cu oameni de mare valoare în lumea muzicii populare, precum Elise Stan, Eugenia Florea, Iuliana Tudor, Florentina Satmari. Biletele s-au pus în vânzare la secretariatul Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, intrare B, etajul 1, telefon 0230 523 718, și costă 50 de lei. Fiecare persoană care și-a cumpărat bilet la spectacolul aniversar Alexandru Brădăţan va primi la intrarea în sală două CD-uri semnate de artist.