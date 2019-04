Eveniment

Micul poet” din Câmpulung Moldovenesc, cum a fost numit Sebastian Remus Crăciun (Sebi), acum în vârstă de 16 ani, elev al Colegiului Naţional „Dragoş Vodă” din Câmpulung Moldovenesc, şi prietenul şi colaboratorul lui Armin Ivan vor lansa sâmbătă, 13 aprilie, la ora 18:00, la Restaurantul Vivendi Suceava, albumul de muzică şi poezie „Sunet de paşi”.

Evenimentul este organizat de Intermedia TV, în parteneriat cu Asociaţia „Freamăt de Speranţă” şi Restaurantul Vivendi Suceava. Evenimentul-spectacol va fi susţinut de Armin Ivan, Sebi Crăciun şi tenorul Sorin Ursan Delaclit. Biletul de intrare costă 30 de lei. Banii adunaţi din vânzarea biletelor se vor folosi pentru achitarea şedinţelor de terapie pentru copiii din Asociaţia „Freamăt de Speranţă” din Câmpulung Moldovenesc.

12 poezii semnate de Sebi, pe muzica lui Armin Ivan (chitară)

Albumul „Sunet de paşi” cuprinde 12 poezii semnate de Sebi şi recitate tot de el, pe muzica lui Armin Ivan (chitară). Proiectare copertă album: Laura Bocăneţ. Desen/design copertă: Cătălin Nechita Mîndrilă. Orchestraţie: Ionuţ Răzvan Mocanu (K-SUNA BEATS).

Puteţi asculta pe albumul „Sunet de paşi”: „Un timp al nimănui”, „Să fii o stea”, ”Tristeţe”, „Privesc cu îndrăzneală”, ”Bunici pierduţi”, ”Flori şi lacrimi”, ”Sunt îngeri pe pământ”, „Un înger decăzut”, ”Introducere la Hotelul bântuit”, ”Hotelul bântuit”, ”Freamăt de speranţă” (Imnul Asociaţiei ”Freamăt de speranţă” din Câmpulung Moldovenesc), ”Mulţumesc”.Sebi Crăciun, diagnosticat cu tetrapareză spastică, a lansat până în prezent cinci cărţi: “Teama de speranţă”, “To be or not Toby”, “Cu moartea pe moarte călcând”, “Numărătorul de paşi” şi, ultima, “Demers”. Fiecare carte vândută înseamnă un pas înainte în lupta sa cu boala nemiloasă care l-a ţintuit într-un scaun cu rotile în primii 10 ani de viaţă. Cei care doresc să achiziţioneze cărţile lui Sebi şi albumul „Sunet de paşi” pot să ia legătura cu Anca Crăciun (telefon 0727 426 272), dar sunt aşteptaţi cu mare drag şi la evenimentul de pe 13 aprilie, de la Vivendi Suceava. Mai multe informaţii despre activităţile asociaţiei, dar şi despre Sebi Crăciun, puteţi obţine şi de pe paginile de Facebook: Crăciun Sebi, Anca Crăciun, Asociaţia Umanitară Freamăt de Speranţă.