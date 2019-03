Cultural

Marele premiu al Festivalului judeţean de poezie „Ion Cozmei”, ediția a II-a, a fost câștigat anul acesta de poetul sucevean Cosmin Pârghie. Anul trecut, poetul Cosmin Pârghie a obținut marele premiu al Festivalului naţional de poezie „Nicolae Labiş“, ediţia a 50-a, și a primit din partea organizatorilor și Medalia jubiliară. Festivalul judeţean de poezie „Ion Cozmei”, ediția a II-a, a fost organizat de Consiliul Judeţean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean Şcolar Suceava, Biblioteca Bucovinei ”I.G. Sbiera”, Societatea Scriitorilor Bucovineni, Primăria comunei Şerbăuţi. Premierea a avut loc vineri, 22 martie, la Biblioteca Bucovinei ”I.G. Sbiera” Suceava și la Călinești. „Anul trecut am luat Marele premiu la Festivalul <Nicolae Labiș>. Astăzi am fost foarte fericit să aflu că am luat marele premiu la Festivalul <Ion Cozmei>. Mulțumesc juriului! Mulțumesc doamnei Viorica Petrovici pentru cuvintele extrem de frumoase! Mulțumesc domnului Ioan Manole”, a spus poetul Cosmin Pârghie. Acesta s-a născut în Vicovu de Jos, a urmat, în perioada 2009 - 2012, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în perioada 2012 - 2014, Programul de studii masterale: Filologie: Teoria și Practica Traducerii - Franceză, iar în perioada 2014 – 2017, tot la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, a urmat un Doctorat în Filologie (Teoria și practica traducerii - Franceză). A debutat cu poezie în „Oglinda Literară” și a publicat în mai multe reviste de specialitate, „Visul”, „Noi” etc. Tânărul este preocupat de artă, literatură şi tot ce ţine de cultură. Concursul de poezie „Ion Cozmei” îşi propune să aducă în atenţia elevilor noţiuni despre viaţa şi opera poetului Ion Cozmei şi, totodată, să descopere, să sprijine şi să promoveze noi şi autentice talente în rândul tinerilor din învăţământul gimnazial şi liceal. Juriul concursului a fost alcătuit din poeţi, membri ai Uniunii Scriitorilor din România.