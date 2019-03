Noutate editorială

„Lucia Condrea – har şi credinţă în meşteşugul închistririi ouălor”, carte-album sub semnătura Otiliei Mahu, a apărut recent la Editura Terra Design Gura Humorului, într-o formă grafică deosebită. Prefaţa acestui volum este semnată de scriitorul Grigore Ilisei („Nestemate şi tâlcuri la Moldoviţa”), care spune că ceea ce iese de sub mâinile („parcă vrăjite”)ale Luciei Condrea „şi din mintea sa scormonitoare e artă de-adevăratelea. Oul se încarcă sub lucrarea sa cu multe din înţelesurile cu care l-a lăsat Dumnezeu. Cele închistrite de Lucia Condrea au nu doar strălucirea nestematelor, ci sunt, în egală măsură, purtătoare şi generatoare de emoţii estetice prin tâlcurile ce le cuprind”.

Admiraţie, respect, prietenie

Autoarea cărţii-album, Otilia Mahu, explică cititorilor că a scris această carte pentru că a avut privilegiul de a fi alături de mama ei, artista Lucia Condrea, „pe tot parcursul unui drum lung şi anevoios de înfăptuire a celui mai mare vis al ei, acela de a ridica la rang de înaltă artă un meşteşug tradiţional al locului ei natal”. Autoarea mai spune că prin tot ce a înfăptuit mama ei de-a lungul anilor, bucurându-se de iubirea caldă şi sprijinul întregii familii, Lucia Condrea a câştigat totodată admiraţia, respectul şi prietenia unor oameni care, după ce au trecut pragul muzeului, au rămas pentru toată viaţa cu o amintire de neuitat.

„Aş vrea să-i dedic mamei mele toată iubirea mea şi a familiei, odată cu admiraţia, prietenia şi neuitarea acestor oameni... Cu toţii ne bucurăm că artista Lucia Condrea a purtat cu mândrie în călătoriile ei prin toată lumea nume şi simboluri pe care le iubim: România, Bucovina, Moldoviţa, Tricolorul”, a completat Otilia Mahu.

Comoara Moldoviţei, în cuvinte şi imagini

Odată ce intri în posesia acestei cărţi-album îţi este uşor să faci o călătorie în „Moldoviţa, străveche vatră folclorică din ţinutul fermecător al Bucovinei”, să o descoperi pe Lucia Condrea, artista care a salvat inestimabilul tezaur al huţulilor, Lucia Condrea, fiică a Moldoviţei, ţinut în care s-a sălăşluit etnia huţulă din timpuri străvechi, şi care apără cu mari sacrificii „comoara Moldoviţei”, cu tot ce are ea mai de preţ.

Textele scrise cu pricepere de Otilia Mahu, însoţite de fotografii, unele din arhiva artistei Lucia Condrea, altele realizate de Marius Vasiliu, creează un tot unitar, o simbioză între cuvinte şi imagini care nu poate decât să ne bucure, să ne îmbogăţească cu informaţii despre meşteşugul închistritului, despre primii paşi ai Luciei Condrea către artă, despre anii de înflorire sub semnul inspiraţiei divine – „Un colţ de Bucovină pe coaja unui ou”, despre Muzeul Ouălor „Lucia Condrea” de la Moldoviţa.

11.000 de exponate, aşezate în 106 vitrine

Patrimoniul muzeal, aflăm din paginile albumului „Lucia Condrea – har şi credinţă în meşteşugul închistririi ouălor”, cuprinde o colecţie adăpostită într-un spaţiu de aproximativ 500 mp, ce cuprinde şapte saloane de expunere şi un depozit. Colecţia este alcătuită în prezent dintr-un număr de 11.000 de exponate, aşezate în 106 vitrine, fiind organizată în trei secţiuni: lucrări unicat ale Luciei Condrea, care sunt şi cele mai numeroase, colecţia de ouă încondeiate foarte vechi, adunate din satele huţule (Moldoviţa, Ciumârna, Breaza, Izvoarele Sucevei, Ulma, Brodina, Moldova-Suliţa), colecţia internaţională, alcătuită din exponate primite de la creatori din 56 de ţări, recunoscute în lume ca fiind ţări cu tradiţie în acest domeniu al artei.

„Harul efervescent al creaţiei mele spre nemurirea neamului meu huţul şi spre reîntregirea cu arta bucovineană m-a determinat să urc continuu treptele inovării ce împlineşte tradiţia cu arta pe coaja fragilă de ou. Încondeierea, închistrirea şi scrierea s-au contopit în crezul meu spre desăvârşirea trecutului, spre bucuria prezentului şi spre emergenţa viitorului. Crezul meu în arta mea, Arta Condrea, un concept nou în arta contemporană, izvor nesfârşit de bucurie spre dăruire vouă, celor încrezători în perpetuarea valorilor incontestabile”, spune Lucia Condrea.

„Arta Condrea”, marcă înregistrată

„Prin intermediul acestui muzeu, artista Lucia Condrea a salvat inestimabilul tezaur de tradiţie folclorică a huţulilor. Stau mărturie în acest sens exponatele vechi din zonele în care s-a practicat încondeiatul şi închistritul ouălor datând din anul 1883”, scrie în paginile cărţii-album Otilia Mahu. În album se găsesc fotografii cu exponate din fiecare secţiune a colecţiei de ouă a muzeului, dar şi imagini de la primirea oaspeţilor care au trecut pragul Muzeului „Lucia Condrea”, fotografii de la şcoala internaţională de vară pe care artista o organizează de ani buni la Moldoviţa, informaţii şi fotografii despre „Arta Condrea”, înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), tehnici create de „Arta Condrea” (Diversificarea cromaticii; Ceara colorată în relief; Grafica în tehnica batik-ului (alb-negru); Dantelării; Tehnica lucrărilor de antichitate; Lucrări abstracte, moderne; Vechi cusături huţule; Cubism 3D; Motive de pe covoare, scoarţe, lăicere, macaturi; Motive inspirate din sculptură; Laseta; Motive de pe ştergare; Zoomorfe; Croşetul), fiecare tehnică fiind însoţită de fotografii de cea mai bună calitate.

Cartea-album se încheie cu câteva impresii de la expoziţii, premii obţinute de-a lungul carierei de artista Lucia Condrea, impresii şi aprecieri ale mai multor persoane adresate artistei şi Muzeului „Lucia Condrea”. Albumul „Lucia Condrea – har şi credinţă în meşteşugul închistririi ouălor” se găseşte deocamdată la Muzeul „Lucia Condrea” din Moldoviţa.