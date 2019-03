Ediția a XII-a

Marele premiu al Concursului Național de Artă Plastică "Ion Irimescu", ediția a XII-a, a fost câștigat de o suceveancă. Emanuela Moisuc, elevă a Școlii de Arte „Ion Irimescu” Suceava, a primit din partea organizatorilor un premiu în valoare de 1.000 de lei. Vernisajul expoziției (grafică și pictură) și festivitatea de premiere a Concursului Național de Artă Plastică "Ion Irimescu", ediția a XII-a, s-au desfășurat miercuri, 27 februarie, la Shopping City Suceava, în spațiul dedicat special evenimentelor culturale. Evenimentul a fost organizat sub egida Consiliului Judeţean Suceava de Centrul Cultural „Bucovina” - Școala de Arte „Ion Irimescu” Suceava.

Juriu de specialitate

La ediția din acest an a Concursului Național de Artă Plastică "Ion Irimescu" s-au înscris 46 de concurenți, elevi ai școlilor de arte din 21 de județe, printre care Constanța, Bacău, Cluj, Suceava, Brăila, Botoșani, Iași, Timișoara, Galați, Sibiu, Bistrița, Neamț etc. La vernisaj au fost expuse pe simeze 67 de lucrări, 22 de grafică și 45 de pictură. Juriul concursului a fost format din Oana Ruxandra Hrișcă, artist plastic, lector univ. dr. USV Suceava, președinta comisiei de jurizare, Camelia Rusu Sadovei, artist plastic, profesor la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Niculai Moroșan, artist plastic, profesor la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Mihai Pânzaru PIM, caricaturist, consultant artistic la Centrul Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CCPCT) Suceava, Ion Băițan, directorul Școlii de Arte „Ion Irimescu” Suceava. Membrii juriului au ținut să precizeze că de la an la an „calitatea lucrărilor prezentate în concurs a crescut, ceea ce aduce un plus de valoare acestei competiții”.

Premii în bani

Juriul a acordat mai multe premii la cele două categorii ale concursului: pictură și grafică. La secțiunea pictură, au fost premiate cu mențiune sucevencele Orza Șerban, de la Școala de Arte „Ion Irimescu”, pentru lucrarea „Grădina secretă”, și Robert Voitchevici, de la Școala de Arte „Ion Irimescu”, pentru lucrarea „Spre iarmaroc”. Tot mențiune, dar la secțiunea grafică, a primit și Daniel Cîrlan, de la Școala de Arte „Ion Irimescu” Suceava, pentru lucrarea „Negustorul de valuri”. În cadrul concursului, pe lângă marele premiu în valoare de 1.000 de lei, s-au mai acordat două premii I a câte 800 de lei, două premii II a câte 600 de lei, două premii III a câte 500 de lei.

„Promovarea și afirmarea valorilor autentice, creațiilor plastice ale elevilor școlilor de arte din țară”

Directorul Școlii de Arte „Ion Irimescu” Suceava, Ion Băițan, ne-a spus că, în conformitate cu regulile concursului, lucrările premiate vor rămâne în patrimoniul Școlii de Arte „Ion Irimescu” Suceava. „Scopul acestui concurs este promovarea și afirmarea valorilor autentice, a creațiilor plastice ale elevilor școlilor de arte din țară. Această ediție, a XII-a, a fost una foarte reușită, cu o participare numeroasă și cu lucrări foarte bune. Mulțumesc juriului, profesorilor, managerului Centrului Cultural Bucovina, Consiliului Județean, tuturor școlilor de profil din țară care au trimis lucrări la această ediție”, a completat Ion Băițan. La vernisajul expoziției au fost prezenți membri ai juriului, managerul Centrului Cultural Bucovina, Vasile Sorin Filip, directorul Școlii de Arte „Ion Irimescu” Suceava, Ion Băiţan, directorul CCPCT Suceava, Călin Brăteanu, elevi premianți și alți iubitori de artă.