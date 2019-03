La Biblioteca Bucovinei

Poeta Anca Dionisie şi muzicianul Walter Dionisie şi-au lansat joi, 28 februarie, la Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, în Sala de Artă „Elena Greculesi”, albumul muzical „Roz”, înainte de concertul pe care artiştii l-au susţinut aseară, la Auditorium ”Joseph Schmidt”. Tot ieri, la Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, a fost lansată cartea „Zece ani” - Antologie de poezie, care marchează 10 ani de Festival Folkever la Siret. Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” şi Asociaţia Culturală Peter Tomaschek. Ioan Mateiciuc, directorul Centrului Cultural Siret, preşedinte al Sociaţiei Peter Tomaschek, manager cultural la Folkever - festival de atitudine culturală, a precizat încă de la începutul manifestării faptul că Societatea Scriitorilor Bucovinei – Filiala Suceava, s-a anunţat ca partener al acţiunii, dar, din păcate, nici un membru al acesteia nu a fost prezent în sală.

Zece ani de Folkever

Gazda evenimentului, istoricul Alis Niculică, şef serviciu - Biblioteca Bucovinei, i-a numit pe artiştii Anca şi Walter Dionisie „vestitori ai primăverii”, oameni care, împreună cu cantautorul şi interpretul de muzică folk Ioan Mateiciuc, au oferit publicului sucevean, în principal tinerilor, un adevărat mărţişor cultural, un mărţişor „Roz”, cu muzică şi poezie.

Ioan Mateiciuc a prezentat pe scurt volumul „Zece ani” - Antologie de poezie, carte care cuprinde 30 de autori, „unii dintre ei muzicieni consacraşi, alţii – poeţi cu reputaţie deja stabilită în ierarhia literară românească, unii au meserii din cele mai neobişnuite, alţii sunt tineri ce abia au depăşit zona debutului literar, oameni care au în comun, pe lângă evidenta dragoste pentru expresia poetică, participarea la Festivalul Folkever, ajuns la a zecea ediţie, care îşi propune să conserve şi să sporească patrimoniul cultural din zona istorică Bucovina, pentru care poezia, artele vizuale, teatrul, muzica fac parte dintre principalii promotori culturali în rândurile tineretului activ”.

„Sâmburele de roz” este în fiecare dintre noi

Artiştii Anca şi Walter Dionisie şi-au lansat albumul de muzică „Roz” în cel mai sincer, frumos, direct şi prietenos mod: prin muzică şi poezie de calitate, cu miez, cu semnificaţii, în culori..., cu umor, cu înţelepciune, cu iubire, cu emoţie, cu trăire, astfel că fiecare dintre cei prezenţi l-a simţit mai prezent pe Dumnezeu în el, în gândurile lui, în căutările lui, pentru că, da, Dumnezeu este în fiecare şi dacă vrem să căutăm acel roz, acea stare de beatitudine, mulţumire, fericire, lumină nu ne rămâne decât să-l căutăm în noi. Acolo vom găsi rozul, „sâmburele roz”, lumina, spiritualitatea, dar nu din prima, ci după multe căutări, după ce vom fi trecut prin multe nuanţe de gri, de marouri, după cum au povestit şi protagoniştii albumului de muzică „Roz”, oameni care au renunţat la forfota din Capitală, pentru un loc liniştit la munte, în localitatea Bran (Braşov).

Recomandări culturale

Anca şi Walter Dionisie au înfiinţat Global Association for Human Recovery, care are ca scop sprijinirea copiilor talentaţi de a evolua cultural, muzical, spiritual. Albumul muzical „Roz” este o definiţie, dacă vreţi, a stării actuale de echilibru şi de bine al celor doi artişti, al familiei Anca şi Walter Dionisie. Printre poezie şi muzică (ambii artişti au cântat la chitară şi ukulele), Walter Dionisie i-a îndemnat pe tineri să ţină cont în viaţă de o singură regulă, care poate să salveze omenirea: respectul... faţă de noi înşine, faţă de semeni, faţă de natură, faţă de divinitate etc., şi le-a recomandat să citească două cărţi fundamentale: „Cartea Legii lui Manu”, tradusă de Irineu Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, şi „Elogiul nebuniei sau discurs spre lauda prostiei” de Erasmus din Rotterdam.

Scopul proiectului iniţiat de Anca şi Walter Dionisie, împreună cu Ioan Mateiciuc, este acela de promovare a excelenţei în rândul tinerilor şi al comunităţilor implicate, prin propunerea unor spectacole de fuziune culturală – muzică şi poezie.