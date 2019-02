Ediția a XII-a

Sâmbătă, 23 februarie, la Muzeul de Artă „Ion Irimescu” din Fălticeni a avut loc o nouă ediție a Concursului interjudețean cultural - artistic „Numai poetul...”. Această competiţie a fost organizată de Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni, în parteneriat cu Primăria Municipiului Fălticeni şi cu Muzeul de Artă „Ion Irimescu”.

„Proiectul <Numai poetul...> are deja o mică <istorie>: în anul 2007, a fost organizată prima ediție la care au luat parte doar două unități școlare din Fălticeni. De atunci și până în prezent, concursul a fost organizat an de an, fără întrerupere (în total 12 ediții), trezind interesul tot mai multor elevi. Dacă la început a fost conceput mai mult ca un parteneriat la nivel local, treptat competiția a căpătat amploare, devenind județeană în 2012 și interjudețeană în 2018”, a menționat prof. dr. Marius Claudiu Pintilii, directorul Şcolii Gimnaziale „Ioan Ciurea” Fălticeni.

Acesta a mai arătat că prezenta ediție a concursuluia cuprins treisecţiuni: secţiunea colectivă cu trei probe (A. Cunoştinţe despre viaţa şi opera poetului M. Eminescu; B. Recunoaşterea poeziilor pornind de la versuri date; C. Crearea unei strofe în care să fie incluse cuvintele date); secţiunea individuală Recitare de poezie eminesciană (pe fundal muzical); secţiunea individuală „Opera lui Eminescu în imagini” (creaţie plastică).

La ediția din acest an, au concurat 102 elevi de la 17 şcoli gimnaziale din trei județe: Suceava („Nicolae Stoleru„ Baia, Nr. 1 Bogdănești, „George Voevidca„ Câmpulung Moldovenesc, „Hatmanul Șendrea„ Dolheștii Mari, Dolheştii Mici – structură, „Ioan Ciurea„ Fălticeni, „Ion Irimescu„ Fălticeni, „Nicolae Labiș„ Mălini, Poiana Mărului – structură, Suha – structură, „Constantin Tomescu„ Pleşeşti, Giurgeşti – structură, Preutești, Valea Moldovei, Vatra Moldoviței), Botoșani (Școala Gimnazială „Gheorghe Coman„ Brăești) și Neamț (Școala Gimnazială Vaduri).

Din comisia de evaluare au făcut parte: prof. Lăcrămioara Acatrinei – Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni, prof. Mihaela Acatrinei – Colegiul „Vasile Lovinescu”, prof. Daniela Pavel – Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, prof. Anca Șoldănescu – Colegiul Național „Nicu Gane” şi muzeograful Marius Dăscălescu – reprezentant al Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni.

Primăria Fălticeni a asigurat și la ediția din acest an fondurile necesare pentru premierea elevilor, participanţii primind cărţi şi dulciuri în valoare de 2.000 de lei.

Rezultatele concursului pot fi consultate, accesând linkul: https://numaipoetul.webs.com/rezultate.

Albumul cu creaţiile plastice ale concurenţilor a fost încărcat pe site-ul proiectului: https://numaipoetul.webs.com/opera-in-imagini.

„Scopul proiectului îl constituie revitalizarea receptării poeziei și a personalității lui Mihai Eminescu de către elevii din ciclul gimnazial, cele mai importante beneficii fiind: dezvoltarea unui parteneriat real între şcolile implicate, părinţi şi comunitate; îmbogăţirea orizontului cultural al elevilor prin participarea atât la activităţile de preselecţie de la nivelul şcolilor, cât şi la concursul propriu-zis <Numai poetul...> crearea oportunităţilor de participare a elevilor la activităţi extracurriculare (programul artistic); completarea portofoliului <Opera lui Eminescu în imagini>, care poate fi utilizat ca material didactic”, au mai transmis organizatorii.