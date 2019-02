Proiectul „10 pentru folclor”

„Caravana folclorului” a ajuns luni, 11 februarie, la Casa de Cultură din Gura Humorului, unde un public numeros i-a întâmpinat pe artiști în ropote de aplauze. După deschiderea proiectului „10 pentru folclor”, ediţia a IV-a, tot luni, 11 februarie, în prima parte a zilei, la Şcoala Gimnazială „Miron Costin” din cartierul Burdujeni, artiști din Suceava, Maramureș și Botoșani, împreună cu echipa „10 pentru folclor”, au o ferit momente unice pe scena Casei de Cultură din Gura Humorului. Printre artiştii care au evoluat luni în cadrul proiectului „10 pentru folclor” la Gura Humorului s-au numărat Alexandru Brădăţan, Leonard Zamă, Grigore Gherman, Constantin Mândrişteanu, Angelica Flutur, Sorin Filip, Fetele din Botoşani, Andreea Haisan, Lucica Păltineanu, dar și alți invitați. Maestrul coregraf Costinel Leonte a oferit, alături de dansatorii profesionişti ai Ansamblului Artistic Profesionist ”Ciprian Porumbescu” Suceava, un moment special de dans, vorbindu-le tinerilor din public despre joc și rolul jocului la orice petrecere din viața unui om: botez, nuntă, zile de naștere etc. Un moment artistic aplaudat îndelung de public a fost și cel oferit de Călineştenii Ţării Maramureşului, care păstrează şi duc mai departe zestrea cea mai de preţ a Țării Maramureşului. „Coconii din Călineşti” au fost însoţiţi de directorul Asociaţiei Călineştenii Țării Maramureşului, Voichiţa Costin.

„Idealul nostru este ca acest proiect să aibă loc în toate regiunile țării”

Pe scenă au urcat și au vorbit despre proiectul „10 pentru folclor” primarul orașului Gura Humorului, Marius Ursaciuc, inspectorul școlar general al IȘJ Suceava, Gheorghe Lazăr, Loredana Ceică, inspector școlar pentru arte, Giani Leonte, președinte al Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava, profesoara Garofiţa Straton, directoarea Şcolii Gimnaziale „Teodor Balan” Gura Humorului, pr. Iulian Florea etc. „Sunt convins de necesitatea păstrării tradițiilor, sunt convins de necesitatea educației, sunt convins că, sigur, cultura este singurul lucru care te poate uni în diversitate. Și cred că numai uniți putem face ceva”, a spus primarul orașului Gura Humorului, Marius Ursaciuc. Inspectorul școlar general al IȘJ Suceava, Gheorghe Lazăr, a declarat că în zona Gura Humorului folclorul are rădăcini puternice, drept dovadă, prin anii 80, Humorul obținea medalii de aur, de argint, foarte importante la acel timp, la Cântarea României. În completare, Giani Leonte, președinte al Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava, membru în echipa „10 pentru folclor”, a spus că acum trei ani, când a început acest proiect, nu știa că va lua o astfel de dimensiune. „Suntem mândri de ceea ce am realizat. Ne bucurăm că anul trecut, în An Centenar, am translatat proiectul în Maramureș, practic am făcut o legătură între două regiuni istorice, între Bucovina și Maramureș. Anul acesta ne propunem să ajungem și în Botoșani și idealul nostru este ca acest proiect să aibă loc în toate regiunile țării”, a spus Giani Leonte. Artistul humorean Alexandru Brădăţan a spus că „tradițiile și lada de zestre a neamului nostru trebuie duse mai departe, în primul rând de noi. Acest izvor nesecat de tradiție va dăinui în timp și datorită nouă”, deschizând recitalul său cu piesa populară „Cine seamănă, se adună!”.

Întâlniri-spectacol, astăzi, la Putna și Vicovu de Sus

Alături de Mihaela Bârsan, inițiatoarea proiectului „10 pentru folclor”, care le-a vorbit humorenilor despre ideea acestui proiect și intențiile echipei de a duce în cât mai multe județe proiectul care are ca scop introducerea folclorului ca obiect de studiu opţional în şcoli, au fost și colegii ei din echipa „10 pentru folclor”, Giani Leonte, Loredana Ceică, pr. Iulian Florea, Costinel Leonte, Leonard Zamă, Constantin Mândrişteanu, Alexandru Brădăţan, Grigore Gherman şi Angelica Flutur. O parte dintre ei au cântat și încântat publicul, alții au vorbit despre proiect, beneficiile lui și speranțele că, în viitor, acest proiect va fi implementat în toate municipiile, orașele și comunele din județ, dar și în localități din alte județe. Programul întâlnirilor-spectacol din cadrul proiectului „10 pentru folclor”, ce se desfăşoară în perioada 11 – 15 februarie, continuă astfel: 13 februarie, ora 13:00, Putna, ora 17:00, Vicovu de Sus; 14 februarie, ora 13:00, Capu Câmpului, ora 16:00, Stulpicani, 15 februarie, ora 13:00, Iaslovăţ, ora 17:00, Zvoriştea.