Regal de spiritualitate, la Vornicenii Mari

Lansare de carte

Una dintre cele mai frumoase lansări de carte la care am participat în viaţa mea (şi am vreo câteva mii la activ) s-a săvârşit ieri, 20 ianuarie, în şcoala, zidită în 1892, din Vornicenii Mari, aşezare mai importantă decât Suceava înainte de anul 1392, când a fost atestată, moşul iniţial, Oană Vornicul, fiind promovat, de la Suceava, la Tulova – cum se numea, pe atunci satul de doar câteva sute de case, care are, datorită domnului Alexandru I. Cozaciuc-Hogea, o monografie, „Vornicenii Mari. La rădăcini”, publicată de Centrul Cultural „Bucovina”.

Meritoasa carte a fost lansată, după slujba de duminică, în faţa unei comunităţi care nu mai găzduise, vreodată, un astfel de eveniment. Erau de faţă şi au şi vorbit despre carte şi personalităţi locale, precum deja legendarul dascăl Ştefan Velehorschi sau directorul şcolii din Moara, profesorul de matematici Constantin Gaube, dar şi liderii obşteşti incontestabili, precum primarul Eduard Dziminschi, viceprimarul Simion Oniu, profesorul Veronica Stanciuc, directorul adjunct al DGAA Suceava Bogdan Pricop sau preotul Cristian Dumitru Popovici, fost paroh în Vornicenii Mari, acum în Suceava, venit în satul de care s-a ataşat pentru totdeauna doar pentru a ţine o scurtă slujbă de mulţumire pentru îngăduirea divină a acestui eveniment. Şi a mai fost acolo, într-o incredibilă atmosferă de bucurie comunitară, grupul vocal-instrumental „Dor” al elevilor din Moara, condus admirabil de profesorul Constantin Irimie, într-un spectacol de autentic străvechi, în ciuda absenţei portului popular; pentru că tinerii din „Dor” au adus, odată cu prospeţimea vârstei lor, spiritul adevărat, respiraţia proaspătă a unor cântece străvechi, unele de prin anii 1800 şi atestate ca atare.

Autorul monografiei „rădăcinilor” Vornicenilor Mari, Alexandru I. Cozaciuc-Hogea, a trăit, probabil, cea mai frumoasă zi a vieţii sale, ziua înălţării în lumină a unei cărţi, la care a trudit ani de-a rândul, o carte răspândită printre oameni frumoşi, pe deplini îndreptăţiţi la memorie şi prin modul în care au trăit regalul de spiritualitate, pricinuit şi dezlănţuit de întoarcerea acasă a străbunilor prin filele trudite ale unei cărţi.