Spectacol

Autorităţile locale din comuna Poiana Stampei organizează, în fiecare an, pe 25 decembrie, în prima zi de Crăciun, la Casa de Cultură “Elisei Todaşcă”, un spectacol pentru locuitorii comunei, dar şi pentru cei veniţi să petreacă sărbătorile de iarnă în această zonă, în care evoluează artişti din Bazinul Dornelor. Formaţiile artistice participante au prezentat un program specific sărbătorilor de iarnă, cu datini şi obiceiuri păstrate nealterate din generaţie în generaţie.

Primii care au urcat pe scenă au fost preoţii Domiţian Tătaru şi Constantin Jbanca, cei care au vorbit despre sărbătoarea Crăciunului ca fiind una a bucuriei, a dragostei, a iubirii, este sărbătoarea păcii în familie, în localitate, în ţară, în lumea întreagă, iar faptele milei creştine, ale milei trupeşti şi ale milei sufleteşti pe care le punem în traista vieţii noastre să le ducem acolo, în Bethleemul Iudeii.

“Este ziua bucuriei, ziua păcii, ziua armoniei, ziua întâlnirii cu pruncul Iisus care s-a născut în iesle, lângă animale. Mântuitorul însuşi spune: Dacă nu veţi fi ca pruncii, nu veţi intra în împărăţia lui Dumnezeu. Şi iată copiii au venit şi au vestit naşterea lui Hristos şi bucuria ei o trăiesc amplu pentru că primesc dar, fie de bănuţ, fie de hăinuţe, fie colac sau bomboane. Înainte era o bucurie în simplitate, toată casa aştepta colinda preotului care vesteşte şi la sărac, şi la bogat, şi la cel cinstit, şi la cel care a greşit, naşterea lui Hristos”, a spus preotul Domiţian Tătaru.

Colind din Ardeal şi din Bucovina

Spectacolul a fost deschis de Raluca Vasiluţ, tânăra şi talentata naistă de la Ansamblul folcloric profesionist „Cununa de pe Someş” din Bistriţa-Năsăud, care a impresionat audienţa cu o prelucrare instrumentală, foarte izbutită, a celor mai cunoscute colinde tradiţionale româneşti.

Deşi sunt de cealaltă parte a muntelui, maicile de la Mănăstirea Piatra Fântânele au venit la Poiana Stampei să transmită mesajul naşterii Domnului Iisus Hristos, prin colind, cu melodii din tradiţia corală ortodoxă şi repertoriul bizantin.

“Primiţi colindul, mergeţi cu el de la mic la mare, de la tânăr la bătrân. Este nevoie în lumea noastră de încă o mărturie că Hristos s-a născut. Ştim asta, dar de fiecare dată cuvântul colindului, chiar dacă îl ascultăm a o suta oară, are un alt mesaj. Şi ştiţi de ce? Fiindcă sufletul nostru, de fiecare dată când ascultă colindul, este altul”, a fost îndemnul părintelui Ştefan Iloaie, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj, înainte ca gospodarii din Poiana Stampei să primească colindul din Ardeal.

Tot colinde tradiţionale, dar culese din Poiana Stampei, a prezentat Grupul Folcloric “Flori de merişor”, împreună cu solistele Olivia Titieni şi Nicoleta Pralea Spânu. “Flori de merişor” este un grup înfiinţat în anul 2005, coordonat de prof. doctorand Dorina Paicu, directoarea Şcolii Poiana Stampei, şi care, de-a lungul timpului, a reprezentat cu cinste comuna, având o bună colaborare cu Centrul Cultural “Bucovina” şi cu alte instituţii de cultură din alte judeţe. „Flori de pe Dorna”, un grupul vocal care duce colinda şi folclorul autentic de Poiana Stampei în întreaga ţară prin emisiunile televiziunilor naţionale la care participă, a prezentat spectacolul “Obiceiul strămoşesc pe pământul românesc”.

Programul artistic al Ansamblului folcloric „Coşnencuţa”, coordonator prof. Cristian Doroftiesi, a început cu jocul babei şi al moşului, jocul caprelor de la Coşna şi dansul ţigăncilor. Acest ansamblu a adus în atenţia publicului şi un obicei tradiţional, cel al nunţii, în care alături de mire şi mireasă au fost socrii, în costume populare şi cu feţele acoperite de măşti tradiţionale. Şi pentru că nunta se desfăşura într-un sat de munte, printre „invitaţi” s-a numărat şi ursul.

Ansamblul „Poieniţa”, aplaudat la scenă deschisă

Cel mai aşteptat moment al serii a fost evoluţia Ansamblului „Poieniţa”. Aşa cum îi stă bine unui ansamblu profesionist, „Poieniţa” a urcat pe scenă cu taraf pentru acompaniament, dar şi cu o ceată de colindători pentru a ura o „seară bună” celor prezenţi. Au urmat moşnegii în costume populare şi cu măşti autentice, după care au fost scoase la joc de baciul Neculai caprele şi cerbul. Jocul caprelor este punctul forte al obiceiurilor de iarnă prezentate de Ansamblul „Poieniţa”, condus de profesorul Dănuţ Lăcătuş, pe mari scene din ţară şi din străinătate. Atmosfera de voie bună a fost întreţinută de Neculai Rusu şi Petrică Chiforescu, care în acest an au satirizat în cadrul urăturii primarul, preotul, guvernul, problemele comunităţii. A fost şi urătura copiilor, rostită de Ştefan Mezdrea, dar şi urătura deliberativului local, în cadrul căreia consilierul local Ion Pentelescu a prezentat în versuri realizările anului 2018.

“Mă bucur că într-o seară atât de frumoasă de iarnă am reuşit, din nou, să umplem sala Casei de Cultură din comuna Poiana Stampei. Suntem obişnuiţi deja cu dragostea dumneavoastră cu care veniţi aici în fiecare an pentru a lua parte cu toţii la un spectacol minunat dedicat Crăciunului şi sfârşitului de an. Vă mulţumesc că aţi fost alături de Primăria şi Consiliul Local Poiana Stampei, v-aţi pus încrederea şi aţi susţinut proiectele noastre şi credem că nu v-am dezamăgit. A fost un an în care am dat drumul la proiecte importante de infrastructură din fonduri europene, din bugetul de stat şi bugetul comunei, şi nu trebuie să le scot în evidenţă pentru că dumneavoastră le-aţi văzut. Avem speranţa că anul 2019 va fi un an mai bun, în care dorinţele noastre, proiectele noastre vor deveni realitate şi ne rugăm bunului Dumnezeu să fie alături de noi pentru a duce la bun sfârşit ceea ce ne-am propus”, a precizat primarul Viluţ Mezdrea.

Prima seară de Crăciun s-a încheiat la Poiana Stampei cu un foc de artificii, plăcinte poale-n brâu, vin fiert, ceai fierbinte şi cu Balul sărbătorilor care s-a terminat în zorii zilei de 26 decembrie.