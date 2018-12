Ediţia a XV-a

În Sala de expoziţii temporare „Pod” a Muzeului de Istorie Suceava s-a deschis luni, 17 decembrie, cea de-a XV-a ediţie a Salonului Internaţional de Artă Fotografică „Bucovina - Mileniul III”. Expoziţia prezintă o selecţie reprezentativă din cele peste 3.000 de fotografii, realitate de cei mai buni dintre cei aproape 500 de fotografi, din 45 de ţări, care au concurat în acest an.

120 de lucrări, din care 48 premiate, au fost expuse pe simezele muzeului sucevean, publicul pasionat de artă fotografică putând vizita expoziţia până pe 15 ianuarie.

Potrivit graficianul Ovidiu Ambrozie Bortă - BOA, directorul Salonului Internaţional de Artă Fotografică „Bucovina - Mileniul III”, evenimentul este organizat sub înaltul patronaj al FIAP (Federaţia Internaţională de Artă Fotografică ) şi AAFER (Asociaţia Artiştilor Fotografi din România), de Muzeul Bucovinei, Consiliul Judeţean Suceava şi Centrul Cultural „Bucovina”.

„Ca prezenţă la acest salon, ediţia a XV-a, au fost 484 de artişti fotografi din 45 de ţări, peste media participărilor din ultimii ani. La secţiunile din acest an – Open şi Nature - cele mai multe lucrări au fost trimise din Iran şi India”, a mai punctat Ovidiu Bortă.

La secţiunea Open, Medalia de aur FIAP a fost adjudecată de Pinku Dey, din India, cu lucrarea Monalisa; Medalie de argint FIAP - Shibasish Saha, din India, cu lucrarea The curious eyes; Medalie de bronz FIAP - Ovi Pop, din România, cu lucrarea Witchy. Din partea AAFR, Medalia de aur a fost oferită lui Ranjan Patra, din India, cu lucrarea Figure Study bw 03; Medalie de argint – Cantemir Mândru, din România, cu The Red Hat; Medalia de bronz - Krishnendu Singha Roy, din India, cu Still life 5.

La secţiunea Nature, FIAP a acordat: Aur - Myo Win, din Singapore, cu lucrarea Bite the hand; Argint - Simon Rebula, din Slovenia, cu Fighting; Bronz - Devine Bob, din Marea Britanie, cu Osprey flies with fish.

Din partea AAFR au fost acordate: Medalie de aur - Ali Miremadi, din Iran, cu lucrarea Japanese paradise; Argint - Prosenjit Lodh, din India, cu Kingfisher eating crab; Skov Soren, din Danemarca, lucrarea Gannet in love.

Distincţia „Best author” a fost câştigată de Simon Kovacic, Slovenia.

De asemenea, cele două asociaţii au acordat mai multe menţiuni.

Juriul internaţional care a apreciat lucrările a fost alcătuit din: Csaba Balasi, preşedintele juriului, M.FIAP, E. FIAP/g FIAP Liaisson officer, România; Herbert Gmeiner, M.FIAP, HonEFIAP, Austria; Virgilio Bardossi, M.FIAP, EFIAP/p, Italia; Petru Gemănaru, A.FIAP, România; Victor Rusu, AAFR, artist fotograf, România.