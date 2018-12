La Fălticeni

Miercuri, 12 decembrie, la Muzeul de Artă “Ion Irimescu” din Fălticeni a avut loc vernisajul expoziţiei “Târg boem la centenar” a artistul fotograf fălticenean Codrin Anton.

Proiectul foto „Fălticeni, târgul meu boem” a început la sfârşitul anului 2015, când Codrin s-a gândit ca prima expoziţie personală să fie cu imagini din oraşul natal, pentru că urbea de pe Şomuz “şi-a păstrat şarmul unui târg boem, aşa cum era cunoscut încă de pe vremea lui Sadoveanu”. Deşi a fotografiat oraşul natal încă de la primul contact cu aparatul foto, ca fotograf amator în acea vreme, Codrin a preferat să realizeze expoziţia după ce a devenit fotograf profesionist, astfel putând renunţa la fotografiile care “nu spuneau mai mult decât spune orice fotografie clasică despre orice oraş”.

“Sunt fotografii cu Fălticeniul nostru drag, despre Fălticeniul nostru drag şi sunt sigur că vă identificaţi cu fiecare cadru care este acum pe simezele Sălii <Aurel Băeşu>. Dacă îmi împărtăşiţi ideea, veţi descoperi, prin imaginile din expoziţie, stări, atitudini şi emoţii pe care clipa mi le-a aşezat în cadre de-a lungul anilor”, ne-a mărturisit Codrin Anton.

Un fotograf este un martor al timpului pe care îl trăieşte

Pasiunea pentru fotografie a lui Codrin Anton a apărut atunci când a ajuns părinte şi a dorit ca fetiţa sa să poată avea fotografii printate. Primul aparat foto a fost un DSLR cu un senzor de 10 megapixeli, ceea ce acum i se pare doar o jucărie, apoi, în 2012, a urmat un curs foto pentru începători cu maestrul fotograf ieşean Ozolin Duşa, ocazie cu care dorinţa de a face fotografii s-a transformat în pasiune. Au urmat ani în care a învăţat mereu despre fotografie, ceea ce face şi acum, cu fotografi de renume din ţară şi din străinătate.

“Un fotograf este un martor al timpului pe care îl trăieşte şi este cu atât mai important momentul în care acel fotograf ajunge la concluzia că este bine, că este frumos, că este minunat să păstreze amintirile unui oraş. Ca şi noi, oamenii, oraşul se schimbă în fiecare zi, iar fotograful le păstrează amintirea. Codrin este unul dintre oameni importanţi ai acestui oraş, care peste timp, când mulţi dintre noi nu vom mai fi, va transmite din generaţie în generaţie amintirea oraşului. Este un exerciţiu extraordinar pe care mi-aş dori ca mai mulţi fotografi să poată să îl facă pentru oraşele în care locuiesc”, a spus Ozolin Duşa.

Fotografia de sport nu e la îndemâna oricărui fotograf

Codrin Anton a avut participări la expoziţii colective în Suceava, Bucureşti, Piatra Neamţ, premii naţionale primite la diferite concursuri foto importante şi a participat la diverse proiecte ale fotografilor suceveni.

“Daniel Chindea şi Cătălin Cîmpan mi-au deschis drumul fotografiei de eveniment şi le voi fi mereu recunoscător. Cu fotograful sucevean Cătălin Cîmpan am avut şi primul proiect foto foarte interesant, întins tot pe 3 ani, Sport Suceava, în care am descoperit, şi apoi am aprofundat, fotografia de sport, un gen fotografic ce nu e la îndemâna oricărui fotograf, atât ca buget pe care trebuie să-l investeşti, dar mai ales în ceea ce priveşte tehnica foto pe care trebuie să o foloseşti în funcţie de evenimentul sportiv pe care îl fotografiezi”, a precizat Codrin Anton.

Fotografii încărcate de poezie

Mioara Gafencu a vorbit despre Fălticeniul la Centenar, expoziţia fiind în luna şi anul Centenarului Marii Uniri.

“Mi se pare o expoziţie de o eleganţă deosebită, am privit fotografiile lui Codrin şi ne bucurăm de ceea ce a putut realiza, de fineţea cu care a pătruns peisajul fălticenean, de sensibilitatea care este caracteristică acestor lucrări şi de imortalizarea clipei şi a clipelor. Pentru Codrin Anton au rămas extraordinar de multe clipe frumoase pe care le privim şi noi, poate, cu aceeaşi emoţie cu care el a stat la pândă să surprindă în ceasul cel mai frumos, peisajul cel mai deosebit, transmiţându-ne şi nouă emoţia pe care a avut-o în acel moment zero. Cred că aţi constatat că atunci când lucrează monocrom sau policrom, ochiul surprinde ceea ce este încărcat de poezie, încât fiecare fotografie, pe lângă faptul că beneficiază de un titlu bine ales, ar putea fi servită de alte episoade de lirism, de discreţie, de prospeţime, de adâncă poezie, pe care le-ar lua de la un înaintaş cu care s-a învecinat cândva prin familia părinţilor, pe uliţa Rădăşenilor, şi de la care a preluat plăcerea aceasta adâncă a căutării frumosului şi a exprimării lui într-o anume formă”, a precizat profesoara Mioara Gafencu.

Expoziția va ajunge și în mari orașe din țară

O parte dintre membrii Clubului fotografilor suceveni au fost alături de Codrin la vernisajul primei expoziţii personale. Mihaela Oprişan, vicepreşedinte al acestui club, a precizat că expoziţia vernisată în seara zilei de miercuri este una completă, chiar dacă vor urma şi alte fotografii. “Se cunoaşte că sufletul lui Codrin a rămas aici pentru tot timpul. Este o expoziţie foarte bine închegată, cu imagini foarte bine surprinse, iar viziunea sa asupra Fălticeniului m-a impresionat”, a spus Mihaela Oprişan.

Şi primarul Cătălin Coman l-a felicitat pe Codrin Anton pentru modul în care a surprins prin obiectivul aparatului foto urbea de pe Şomuz, precizând că, şi cu ajutorul fotografiilor, doreşte să promoveze Fălticeniul în ţară şi în Europa. O mare parte din fotografiile proiectului “Târg boem la centenar” vor fi prezente pe simeze în Cluj, Iaşi, Bacău şi Bucureşti, “colaborarea cu artiştii fotografi fiind benefică pentru Fălticeni”, după cum a spus Cătălin Coman.

La finalul expoziţiei a avut loc o tombolă, câştigătorul plecând acasă cu tabloul ales. Expoziţia este deschisă în perioada 12 – 19 decembrie la sala "Aurel Băeşu".