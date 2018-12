Ediția a X-a

În perioada 23 – 25 noiembrie, la Mănăstirea Putna s-a desfășurat simpozionul internațional „Artă și civilizație în spațiile monahale românești“, ediția a X-a.

Încă de la prima ediție organizată la Mănăstirea Dragomirna în anul 2009, la inițiativa Societății Științifice Cygnus – Centru pentru UNESCO, scopul acestei acțiuni a fost acela de a asigura spațiul pentru un dialog care să facă cunoscută istoria bisericii și rolul acesteia în dezvoltarea, perpetuarea și identitatea culturii românești, așa cum este ea cunoscută astăzi, evidențiind specificul și unicitatea civilizației locale pentru ca generațiile viitoare să creadă în ea. Ediția jubiliară a simpozionului revine la ea acasă, în Bucovina, pentru a celebra excelența spirituală și culturală a înaintașilor noștri, în organizarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, a Federației Române a Asociațiilor, Cluburilor și Centrelor pentru UNESCO, coorganizatori locali fiind Muzeul Bucovinei, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava și Societatea Științifică Cygnus – Centru pentru UNESCO, Suceava.

Tema simpozionului este „Mănăstirile românești în timpul Primului Război Mondial și după Marea Unire”. La lucrări au participat preoți, muzeografi, profesori, istorici, din întreaga țară, dar și tineri studenți din Franța și Ucraina. Cu acest prilej, în preajma centenarului unirii Bucovinei cu Regatul României, a fost dăruită reprezentaților satului Ostrița de lângă Cernăuți o copie a unui document prin care Ștefan cel Mare și Sfânt dăruia acest sat Mănăstirii Putna, document ce atestă vechimea acestei localități și continuitatea românilor pe meleagurile bucovinene. Dintre comunicările prezentate menționăm: „Mănăstirea Putna în perioada Marii Uniri” - dr. Iustin Taban, „Considerații privind situația lăcașelor de cult din județul Argeș în timpul și la sfârșitul Primului Război Mondial” - dr. Filofteia Pally, „Aspecte ale vieții monahale din spațiul buzoian în perioada Primului Război Mondial” - dr. Doina Ciobanu, „The monastic places: Testimony of the <Arriere> involmentduring the great war in France” - Alix Bruyer Petrizelli, „Slobozia, pământul eroilor de

pretutindeni!” - Clementina Tudor, „Mănăstirea Văcăreşti – locul de detenţie a unor iluştri scriitori şi gazetari germanofili după încheierea primului război mondial” - dr. Mihaela Varga, „Rolul mănăstirilor româneşti în timpul primului război Mondial” - conf. dr. Adrian Ignat, „Unele considerații privind rolul preoților militari și al mănăstirilor în timpul Primului Război Mondial” - dr. Daniela Popescu.



Prof. dr. ing. L. Dan Milici,

Universitatea „Ștefan cel Mare”