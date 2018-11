Competiție pentru elevi

Biblioteca Bucovinei Suceava, sub egida Consiliului Judeţean Suceava, şi Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, organizează sâmbătă, 24 noiembrie, Concursul „Suceava - trecut şi prezent”, în care sunt implicaţi elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a din mai multe localități din întreg judeţul. „Având în vedere că în acest an concursul se desfăşoară cu genericul <Sub cupola Centenarului Marii Uniri>, vă invităm sâmbătă, 24 noiembrie, la ora 10.30, să dăm mână cu mână în Hora Unirii (în care ne propunem să avem 100 de elevi, profesori, voluntari și invitați), la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suceava, sau la ora 13.00, la festivitatea de premiere a câştigătorilor, ce va avea loc la Muzeul Bucovinei - sala de conferinţe”, au spus organizatorii.