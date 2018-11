Lansare de carte

Vineri, 16 noiembrie 2018, la Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina Gura Humorului, va avea loc lansarea ultimului volum de versuri care poartă semnătura scriitoarei Mihaela Drelciuc, „Prea multe premii la radio - Fuck”. Aşa cum am aflat chiar de la tânăra autoare, în carte este vorba despre universul din jurul său, profunzimea versurilor şi ilustraţia de excepţie fiind o continuare avolumelor de poezie „În regatul lui Iuda” şi „Morţile nu se cunosc între ele”, lansate în urmă cu un an şi ilustrate de maestrul Radu Bercea.

„Poate nu toţi scriitorii sunt egoişti, dar eu cred că mă număr printre egoişti şi nu printre scriitori. După ce am scris cartea m-am gândit la titlu. Am întrebat un prieten ce face astăzi, ce planuri are şi mi-a spus că se gândeşte că se dau prea multe premii la radio. Atunci am zis că titlul acesta merge. Apoi mi-am pus întrebarea: La care radio? Radio Fuck, pentru a face o legătură între titlu şi conţinut şi copertă. Degetul de pe copertă îndreptat înspre totul şi nimic şi titlul au venit ca o provocare. Caracterizează într-un fel secolul XXI, când toată lumea arată cu degetul, dar nu arată de fapt nimic”, ne-a spus profesoara Mihaela Drelciuc.

Şi la această ultimă apariţie editorială grafica, realizată tot de pictorul humorean Radu Bercea, merge în miezul simbolului pentru că vorbim despre măşti, despre identitatea şi alteritatea măştilor. Desenele de pe afiş vor face parte din următorul volum semnat de Mihaela Drelciuc, o continuare a celui care va fi lansat vineri şi care va ajunge la tipar după sărbători.

„Toate cărţile mele sunt continuări a ceva şi domnul Radu Bercea a avut ceva de lucru pentru a le ilustra. Chiar dacă la început i s-a părut că viziunea mea merge spre absurd şi ca să pună versurile sub forma aceasta ne-a luat ceva timp, o generaţie mai înaintată, cum este cea a domnului Radu Bercea, a înţeles foarte bine tânăra generaţie. Nu cred că există o ruptură între generaţii, sau poate este doar la purtatul blugilor, noi preferându-i mai rupţi. Cred că există un liant, vrei, nu vrei, există continuitate între generaţii”, ne-a mărturisit Mihaela Drelciuc.

Dacă până acum toate cărţile semnate de Mihaela Drelciuc au fost oferite gratuit, banii încasaţi din vânzarea volumului „Prea multe premii la radio - Fuck” vor fi donaţi Asociaţiei „Help Autism” Suceava cu scopul finanţării orelor de terapie.

„M-am gândit că 20 de lei este o sumă infimă şi voi mai completa eu suma din vânzarea cărţilor pentru ca micuţii cu probleme să se bucure de o atenţie în plus”, a precizat Mihaela Drelciuc.