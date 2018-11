„Sărbătorile Memoriei”

Albumul „Prin labirintul umbrelor” de Tiberiu Cosovan a fost lansat luni, 12 noiembrie, la Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, în ziua în care „cel mai bun ziarist de cultură din istoria Bucovinei”, aşa cum este considerat colegul nostru, ar fi împlinit 64 de ani. Cartea-album cuprinde 20 de texte apărute în paginile Monitorului de Suceava şi o selecţie de circa 200 de fotografii cu monumente funerare. „Este vorba de monumente din cimitire de confesiuni diferite, cu accent pe cele armeneşti, pentru că şi textele le vizează (Cimitirul „Sf. Simion” Suceava), dar şi cimitire creştine şi iudaice din mai multe localităţi (Suceava, Siret, Solca, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Vama). Unele monumente funerare au fost rase de pe faţa pământului de vandalismul nostru contemporan. Am vrut ca imaginile să fie pe hârtie groasă, pentru că ţine loc la ceea ce nu mai există”, după cum susţine scriitorul Ion Drăguşanul.

„Sufletul lui Coso a rodit respect şi discreţie”

Tot ieri, colegul nostru a fost distins cu titlul de „Senior al scrisului bucovinean”, distincţie care i-a fost înmânată Rodicăi Cosovan, soţia jurnalistului. Profund emoţionată, Rodica a spus: „Vă iubesc şi vă respect şi sunt onorată de prezenţa dumneavoastră astăzi, aici, de ziua lui Coso, şi la lansarea acestui album. Dar între lumină şi veşnicie, frumuseţe şi dragoste, sufletul lui Coso a rodit respect şi discreţie. I-au fost alături oameni care l-au iubit şi l-au apreciat. Coso a auzit cuvântul, l-a ascultat şi l-a scris cu mult dar şi har în paginile Monitorului de Suceava. A suferit demn şi a murit la fel de demn. Coso, chipul tău drag, să fie alături de mine şi de toţi cei pe care tu i-ai cunoscut. Astăzi, de ziua ta, Dumnezeu să te ierte şi să te odihnească în pace, să ai lumină veşnică şi astăzi, tot de ziua ta, mi-e tare dor de tine. Şi mai am la dumneavoastră o cerere rugătoare: prieteni, colegi, cei care i-au fost apropiaţi, să nu îl uitaţi!”. Publicul a reacţionat imediat la aceste cuvinte spuse din suflet şi a aplaudat momentul.

Constantin Hrehor şi Ion Paranici, seniori ai scrisului bucovinean

Acelaşi titlu de „Senior al scrisului bucovinean” le-a revenit şi scriitorilor Constantin Hrehor („personajul plenar al culturii bucovinene contemporane”) şi Ion Paranici („care este, dincolo de valoroasa-i operă, un lider incontestabil al culturii bucovinene”). Pe lângă diplome, scriitorii au primit şi câte un premiu în valoare de 1.000 de lei fiecare.

Aflându-ne la „Sărbătorile Memoriei”, Constantin Hrehor a vorbit despre memorie: „memoria este bibliotecă”, „memorie este în migala şi truda unei pânze”, „memorie este un portativ pe care este o piesă durabilă” etc. El şi-a amintit că în preajma lui Tiberiu Cosovan a stat tot timpul „cu o emoţie nedeclarată şi neexprimată, pentru că în el am văzut un om mai mult al contemplaţiei şi al tăcerii, decât al cuvântului. Am văzut în el parcă un fel de adolescent întârziat, care încă nu şi-a depăşit timiditatea. Acestea toate sunt similare cu spiritul lui candid, cu frumuseţea lui morală şi cu cuminţenia unui om care n-are nevoie de trâmbiţă ca să i se vadă de la distanţă personalitatea”.

Moment de reculegere

Manifestarea culturală „Sărbătorile Memoriei”, care a marcat şi împlinirea a 80 de ani de la înfiinţarea Societăţii Scriitorilor Bucovineni, a fost deschisă de gazda evenimentului cultural, Gabriel Cărăbuş, directorul Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera”. Pentru „prietenul nostru drag, Tiberiu Cosovan”, s-a ţinut un moment de reculegere. „Ţinem să-l avem aproape întotdeauna pe cel care găsea un zâmbet pentru fiecare dintre noi, şi anume pe domnul Tiberiu Cosovan”, a spus directorul Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera”, care i-a predat apoi ştafeta amfitrionului manifestării „Sărbătorile Memoriei”, scriitorul Ion Drăguşanul, care a iniţiat şi s-a preocupat de buna organizare a acestei acţiuni culturale de mai mulţi ani.

Prin labirintul umbrelor... spre lumină

Ion Drăguşanul le-a povestit celor prezenţi la evenimentul de ieri că dragul nostru coleg Tibi Coso şi-a văzut cartea-album cu puţin timp înainte de a părăsi acest tărâm şi a se muta, sperăm noi, într-o lume mai bună. „Exemplarul acela i-a însorit zilele de înaintea plecării”, a spus Drăguşanul. A mai povestit că atunci când şi-a văzut cartea, Tibi a apreciat calitatea hârtiei, preocupându-se chiar de costurile albumului. El ştia că de ziua lui, pe 12 noiembrie, va primi titlul de „Senior al scrisului bucovinean”. Poate de aceea şi noi, cei prezenţi la eveniment, am simţit că Tibi Cosovan este în mijlocul nostru, ne zâmbeşte discret, aşa cum o făcea mereu.

Fiecare participant la eveniment a primit albumul „Prin labirintul umbrelor”, „pe care singur l-a îngrijit, însemnând nu doar o carte mărturisitoare de referinţă, unică şi irepetabilă, ci şi pecetea care consacră, şi sugestia unei deplinătăţi a creaţiei publicistice, dar şi o intimitate a sacrului, înspre care arareori se deschid ferestre şi, cu atât mai puţin, porţi de acces, prin care nevoia de dumnezeiesc a fiecărui suflet însetat de frumos să poată răzbate”, după cum a spus Ion Drăguşanul.

La eveniment au fostexpuse şi câteva lucrări de artă plastică ce poartă semnătura lui Tiberiu Cosovan, dar şi tablouri realizate de artiştii Iosif Csukat, Iulian Dziubinschi, din Grupul „Domino”, iniţiat şi format de colegul nostru. La final, Ion Drăguşanul a spus: „De el (Tiberiu Cosovan) nu v-aţi despărţit... Cu el vă veţi mai întâlni în următorii ani, cel puţin cât mai fac eu umbră pământului...”. Evenimentul cultural a fost organizat de Consiliul Judeţean Suceava, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, Centrul Cultural Bucovina.