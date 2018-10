La Fălticeni

Sâmbătă, 13 octombrie, în cadrul celei de-a XV-a ediţii a Târgului Mărului, la sala Pictor “Aurel Băieşu” din incinta Muzeului de Artă „Ion Irimescu” a avut loc vernisajul expoziţiei de grup „4 plus 1”, având ca temă „Mărul”. Manifestarea a început cu un moment de reculegere în memoria jurnalistului, scriitorului şi artistului Tiberiu Cosovan.

Introducerea în regalul cromatic oferit de grupul celor „4 plus 1” artişti, absolvenţi ai Academiilor de Arte din Bucureşti şi Iaşi, organizatori de proiecte culturale naţionale şi internaţionale, şi membri ai Uniunii Artiştilor Plastici: Dumitru Bostan, Mihail Gavril, Mihail Voicu, Niculai Moroşan şi Lucia Puşcaşu, a fost făcută de Teodor Brădăţanu, managerul Muzeului de Artă “Ion Irimescu”.

Doina Cernica a vorbit despre grupurile de pictori suceveni, a prezentat istoria grupului artiştilor prezenţi sâmbătă la Fălticeni şi expoziţiile organizate de cei patru artişti plastici, despre tabăra de creaţie organizată în livada de la Antileşti a lui Mihail Gavril.

„Îi sărbătorim astăzi pe cei cinci pictori pentru că un vernisaj este o sărbătoare, autorii lucrărilor fiind sărbătoriţii noştri. Avem de a face cu patru prieteni îndrăgostiţi de pictură. La prima expoziţie la care am participat şi la care am fost foarte încântată am scris o relatare în care îi numeam <cei patru cavaleri ai picturii>. La fel îi consider şi astăzi împreună cu invitata lor, care este prinţesa”, a spus Doina Cernica.

Emoţie, idei şi o numită atitudine faţă de obiectul zugrăvit

Criticul de artă Delia Ioana Leizeriuc a analizat gândirea îndrăzneaţă a fiecărui artist şi obiectele de artă expuse de aceşti artişti profesionişti, consacraţi şi plăcuţi de public.

Delia Ioana Leizeriuc a început prezentările cu artista Lucia Puşcaşu, cea care efectiv te ademeneşte, te stârneşte, graţie stării de echilibru şi jocului armonios de aptitudini. „Viziunea artistei are o prospeţime încântătoare, iar organizarea formală deţine o forţă remarcabilă ce te transpune într-un mix deosebit în aceste remarcabile tapiserii. Între suflet şi artă există o legătură prin împlinire şi acţiune reciprocă”, a precizat Delia Ioana Leizeriuc. Cunoscutul critic de artă sucevean a spus că Dumitru Bostan are iscusinţa necesară de a aduce în prim-plan, printr-o tematică poate banală la prima vedere pentru unii dintre noi, o suită de sentimente tomnatice ca melancolia, nostalgia şi totodată bucuria prosperităţii şi a bogăţiei.

Pictorul fălticenean Mihail Gavril a avut privilegiul de a fi lansat în lumea artei chiar de maestrul Ion Irimescu, în urmă cu 35 de ani, la Muzeul de Artă din Fălticeni, prima expoziţie personală de pictură fiind girată de maestrul Irimescu.

“Tablourile artistului Mihail Gavril furnizează o cantitate suficientă de provocare pentru a menţine treaz interesul acelora care se opresc efectiv să le examineze. Lucrările lui nu numai că stârnesc o emoţie aparte, ci sugerează anumite idei care ne impulsionează să avem o anumită atitudine faţă de obiectul zugrăvit. Compoziţiile sale sunt foarte bine gândite din punct de vedere compoziţional, cromatic, structural şi ritmic, ceea ce conferă o armonie şi acea notă care păstrează experienţa sa”, a spus Delia Leizeriuc.

Artistul Niculai Moroşan a fascinat prin imaginaţia sa, cu expresivitatea şi corectitudinea desenului, cu puterea coloritului care pune cel mai bine în evidenţă amintirile, trăirile şi experienţele sale. Delia Leizeriuc a scos în evidenţă faptul că creaţiile sale nu se limitează la a copia fidel natura, ci o metamorfozează folosind o nouă ordine, o nouă expresie, fiecare imagine având în spate o poveste reală.

Sinceritatea de care dă dovadă artistul Mihail Voicu are un puternic rol de autoexprimare, unde atitudinea estetică nu ezită să fie plină de pulsaţie şi prin excelenţă activă, spontană, dar şi meditativă. Ochii privitorului asimilează în mod independent intuitiv şi chiar inconştient voinţa artistului, iar logica sa reuşeşte să ofere anumite consideraţii temei propuse.

Mărul, un simbol extraordinar al feminităţii

Pentru profesorul Constantin Bulboacă, expoziţia care va sta pe simeze până pe 13 noiembrie încarcă sufletul cu bucuria eternităţii româneşti.

„Pentru mine este o mare bucurie pentru că aceşti români adevăraţi au reuşit să formeze acest grup de patru plus una. Mărul este un simbol extraordinar al feminităţii noastre şi aceşti oameni minunaţi au adus aici, prin imagini, trăirea românească. Antileştiul lui Mihail Gavril este un loc al spiritualităţii româneşti, este un loc mirific unde am văzut frumuseţea românească a casei, unde am văzut floarea de măr, unde am trăit sentimentul acesta alături de Mihai, este locul unde am scris versuri şi am făcut filme alături de Mihai. Este un loc extraordinar de frumos”.

Vernisaj atipic şi mere stilizate

Lucia Puşcaşu ne-a mărturisit că nu a putut să îi refuze pe cei patru colegi, simţindu-se chiar onorată.

„Întâmplarea face că m-a preocupat tema verdurilor şi am aici floarea de măr în două ipostaze. O lucrare la care ţin foarte mult, <Rod>, este o schemă compoziţională a copacului vieţii pe care l-am prezentat în forme foarte stilizate şi într-un contrast puternic. Am o altă lucrare cu mai multe coloane care sprijină norii, care nu sunt altceva decât stilizări de flori, flori albe, flori pure, flori curate pe care vi le dăruiesc. Vă dăruiesc această puritate şi această curăţenie”,a fost darul Luciei Puşcaşu pentru fălticeneni.

Dumitru Bostan a apreciat faptul că expoziţia este vernisată “în umbra Muzeului <Ion Irimescu> şi în lumina creaţiilor maestrului”, iar Mihail Voicu a scos în evidenţă faptul că anul viitor grupul celor patru artişti suceveni va aniversa 10 ani, „un an de sărbătoare, în care vom celebra această perioadă în care noi expunem împreună”.

Mihail Gavril i-a îndemnat pe cei 28 de spectatori prezenţi la vernisaj să admire lucrările şi să tragă singuri concluziile. „Eu mulţumesc criticii şi familiei care m-a ajutat şi mă susţine. Cu arta rămâne ca fiecare să o înţeleagă în felul lui. Mulţumesc colegilor pentru că au răspuns la chemarea aceasta”, a spus artistul plastic fălticenean.

Pentru Niculai Moroşan manifestarea organizată sâmbătă a fost prima participare la „un vernisaj atipic prin modul de organizare, prin faptul că noi suntem aici, făptaşii, iar în faţă este completul de judecată format din critică. Este prima oară când expun la Fălticeni. Am ajuns aici la invitaţia lui Mihail Gavril. Nu ştiu cât de bine am fost pregătiţi cu tema mărului, am încercat să încropim ceva şi lăsăm la latitudinea dumneavoastră să apreciaţi dacă evenimentul nostru a ieşit sau nu bine. Am pus pe simeze ceea ce trăim şi simţim noi”, a precizat Niculai Moroşan.

Grupul celor patru artişti, care au fost colegi la Liceul de Arte „Octav Băncilă” din Iaşi, s-a format în anul 2009. Toţi expozanţii sunt permanent prezenţi în expoziţii organizate în ţară şi în străinătate.

Organizatorii evenimentului de la Fălticeni au fost Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni, Primăria municipiului Fălticeni, Uniunea Artiştilor Plastici din România - filialele Bucureşti, Iaşi, Neamţ şi Suceava.