165 de ani

Haine de sărbătoare a îmbrăcat Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava în zilele de 11 și 12 octombrie, când elevi și profesori au omagiat memoria patronului spiritual al instituției.

Împlinirea a 165 de ani de la nașterea marelui compozitor a fost marcată prin manifestări cultural-artistice reunite sub genericul ”Ciprian Porumbescu - 165 de ani”: expoziții de pictură, recitaluri ale elevilor, prezentări despre viața și opera acestuia.

„Colegiul de Artă poartă cu mândrie numele compozitorului bucovinean. Să nu uităm că suntem în anul Centenarului și că avem un motiv în plus să ne arătăm dragostea și prețuirea pentru valorile autentice, pentru că în această parte de țară promotor al românismului a fost compozitorul Ciprian Porumbescu. Am organizat pe parcursul celor două zile manifestări în memoria sa. Cum putea Colegiul de Artă să se manifeste mai expresiv decât prin muzică și culoare?”, a arătat prof. Alexandra Bejinaru, directoarea colegiului, în deschiderea festivității de vineri.

Aceasta a amintit și de expoziția realizată de elevii de la specializările Arte plastice și Arhitectură, restaurare și conservare, lucrările putând fi admirate la parterul și la etajul I al Corpului A al liceului.

La rândul său, prof. de vioară Cristina Ungureanu a prezentat câteva repere din biografia compozitorului (1853 - 1883), evidențiind momentele care au marcat evoluția și cariera acestuia.

„Mă bucur că ați venit aici pentru a auzi o poveste a unui om care a trăit, a iubit, a suferit din dragoste, exact așa ca și voi. Nu a fost cu nimic diferit față de fiecare dintre voi”, a transmis prof. Ungureanu celor prezenți, înainte de prezentarea „Cânta la Stupca o vioară”.

Aceasta le-a vorbit celor prezenți despre familia compozitorului; despre prima vioară a familiei, Amati, pe care o cumpărase de la un bătrân care a vândut-o în schimbul mâncării; despre pasiunea pentru muzică și iubirea pentru România; perioada petrecută la Cernăuți și Societatea studenților români Arboroasa, iubirea interzisă pentru Berta, fiica pastorului evanghelic din Ilişeşti; studiile la Viena; premiera operei sale „Crai nou” la Brașov, piesă în două acte pe textul poeziei lui Vasile Alecsandri etc.

Recital din creația compozitorului

A doua parte a evenimentului a coincis cu recitalul elevilor și profesorilor, care au interpretat lucrări din creația compozitorului.

Au performat pe scenă următorii: Cvartet de trompete, prof. Cristinel Ruscior (C. Porumbescu – „Tricolorul” și „Pe-al nostru steag”); Emanuela Gărgan, vioară, prof. Svetlana Gheorghe, prof. corepetitor Ionuț Ciubotaru (C. Porumbescu – „Reverie”); Alexandru Erhan, pian, prof. Adriana Iftimiu (C. Porumbescu – „Hora detrunchiaților”); Ana-Maria Cucoș, nai, prof. Neculai Crețu, prof. corepetitor Ionuț Ciubotaru (Marțian Negrea – „Sara-n poartă”); Octavian Pamparău, pian, prof. Adriana Iftimiu (C. Porumbescu – „O sară la stână”); Paula Prada, canto, prof. Viorica Corjan, prof. corepetitor Ionuț Ciubotaru (Eduard Caudella – „Ochii albaștri-s drăgălași”); Marian Forminte, prof. Adriana Iftimiu (C. Porumbescu – „Hora Brașovului”); prof. Mihaiela Săveanu, flaut, prof. corepetitor Ionuț Ciubotaru (Vasile Jianu – „Pastel de toamnă”); Ana Creangă, pian, prof. Adriana Iftimiu (C. Porumbescu – „Hora 1”); prof. Lucian Rusu, prof. corepetitor Ionuț Ciubotaru (Constantin Dimitrescu – „Dans țărănesc”); Oana Bunduc, prof. Cristina Ungureanu, prof. corepetitor Ionuț Ciubotaru (C. Porumbescu – „Balada”).