28 de tablouri pictate de 14 artişti plastici din România, Republica Moldova și Ucraina în cadrul Taberei de pictură de la Vama, găzduită de Casa Lucreţia, care a avut loc în perioada 9 – 20 iulie, au fost expuse miercuri, 3 octombrie, pe simezele Muzeului de Istorie. Este vorba de un proiect cultural organizat de Muzeul Bucovinei, cu finanţare de la Consiliul Judeţean Suceava, cu sprijinul nemijlocit al Uniunii Artiştilor Plastici din România (UAPR) – Filiala Suceava.

Fiecare artist plastic participant în tabără a donat câte două lucrări Muzeului Bucovinei. Organizatorii au promis că până la finele anului va fi editat și un catalog al taberei internaţionale de la Vama. Cei 14 artiști plastici care au expus la Muzeul de Istoriei sunt Ovidiu Buzec, Niculai Moroșan, Mihai Pânzaru - PIM, Pușa Pîslaru Ionescu, Lucia Pușcașu (Suceava), Adrian Gavrilean (Gura Humorului), Timofei Bătrânu şi Tudor Botin (Chişinău – Republica Moldova), Iurii Guskevici şi Igor Iuriev (Cernăuţi – Ucraina), Şuşnea Valeriu şi Tudorică Vasile (Buzău), Gheorghe Coman (Bucureşti) şi Enache Dumitru Bogdan (Iaşi).

Artistul plastic Niculai Moroșan: „Suceava merită un Muzeu de Artă”

Vernisajul expoziției a fost deschis de directorul adjunct al Muzeului Bucovinei, Ioan Mareș, care a spus că orice moment expozițional, moment de artă, este unul deosebit, „pentru că în cadrul muzeului arta a avut și are un loc de cinste”. Artistul plastic Niculai Moroșan, președintele Filialei Suceava a Uniunii Artiștilor Plastici din România (UAPR), a spus că ar fi mai bine ca întâlnirile dintre pictori să nu se numească tabere, ”pentru că este un lucru impropriu, de fapt este o școală, în care fiecare participant învață de la celălalt, o școală în care se lucrează foarte mult, se schimbă păreri, idei și o parte din rezultatul muncii noastre este aici, pe simeze, pentru că în tabără s-a pictat mult mai mult”. Niculai Moroșan a sugerat că Suceava are nevoie de un Muzeu de Artă. „Suceava merită un Muzeu de Artă, unde să fie expoziții permanente, pentru că lucrări sunt, și săli pentru expoziții temporare. Lucrările expuse acum vor rămâne la Muzeul Bucovinei, la fel ca și lucrările de la celelalte ediții ale taberelor. Ar merita și ele o ramă, ar merita să aibă condiții bune de păstrare, să se vadă că cei care le dețin își dau tot interesul, au toată grija față de lucrările noastre”, a argumentat artistul plastic Niculai Moroșan. Profesoara Lucreţia Lucuţar, proprietara pensiunii Casa Lucreţia, unde a avut loc Tabăra de pictură de la Vama, a fost prezentă la vernisaj și ne-a spus că a fost foarte onorant pentru ea ca pentru al doilea an consecutiv să fie gazda unei tabere de pictură.

Artistul plastic Lucia Pușcașu a completat că tabăra nu a avut loc doar la o pensiune, ci într-un loc unde „am fost alintați. Doamna Lucreţia a avut o mare grijă de noi ca să ne fie bine și cred că toți colegii noștri s-au simțit minunat, pentru că gazda taberei știe să respecte artiștii”.

Vama, o replică a Balcicului

Scriitoarea și jurnalista Doina Cernica a adus un elogiu comunei Vama, cu un cadru natural minunat, un loc străvechi care merită să fie valorificat de artiștii plastici. Vama, de ce nu, ar putea deveni cândva replica Balcicului din Bulgaria, recunoscut pentru taberele de pictură pe care le găzduiește. „Nu avem mare, dar avem râurile Moldova și Moldovița, avem coline superbe, avem stâlpul lui Vodă, avem case vechi... Acest loc merită tot sprijinul și ar trebui valorificat de artiști. Peste toate timpul lucrează, lemnul caselor se pulverizează și atunci singura șansă ca un colț de Bucovina cu totul deosebit și cu o istorie deosebită să fie salvat sunt artele plastice. Avem încredere în artiști și sperăm ca Muzeul Bucovinei să îi sprijine pentru a continua acest proiect cultural, să lase ceva valoros în urmă. Cine știe? Să fie Vama, nu Balcic, ci Vama... de care să știe toată lumea”, a completat Doina Cernica.

„Păunul – fascinație și mister”

Tot miercuri, 3 octombrie, la Galeria Pod de la Muzeul Bucovinei a fost vernisată expoziția „Păunul – fascinație și mister”, un proiect care s-a conturat în Tabăra de creație plastică care a avut loc în anul 2017, la Pensiunea Casa Lucreția din localitatea Vama. Frumusețea locului, gazdele deosebite (cu mare grijă și respect pentru artiști, creatorii de frumos), dar și prezența păunilor, care îi vizitau din când în când pe pictori, etalându-și toată splendoarea de forme și culori, i-au vrăjit pe artiști. Expoziția este organizată în memoria doctorului Silvestru Lucuțar. Au etalat pe simeze lucrări de pictură și grafică artiștii Cela Neamțu – București, Rita Bădulescu – Ploiești, Carmen Bichiu – Iași, Zamfira Bârzu – Iași, Pușa Pîslaru – Suceava, Lucia Pușcașu – Suceava, Camelia Rusu Sadovei – Suceava, Vasile Anghel Siminiuc – Suceava, Mihai Pânzaru-PIM – Suceava, Emilian Gavrilean – Suceava, Oana Chinchișan – Suceava. Artistul plastic Lucia Pușcașu ne-a spus că pe ea a incitat-o această temă, a păunului. Nu și-a propus să studieze, să deseneze pur și simplu păunul, să meargă la un realism anume, ci s-a folosit foarte mult de decorul păunului, de pana păunului, pe care a realizat-o în tripticul: „spiritul nopții”, ”regina” și ”mireasa pădurii”. „Am preluat motivul ochiului de păun, dar l-am prelucrat așa cum l-am simțit eu. Am ales gama de violet în mod special, pentru că violetul este o culoare în care mă simt bine și este o culoare care mă protejează”, a completat artista. Expoziția va putea fi vizitată până pe 30 octombrie, la Muzeul Bucovinei.