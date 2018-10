47 de tablouri semnate de artistul plastic Camelia Rusu Sadovei, expuse la Muzeul Bucovinei

„Grădina Îngerului”

La Muzeul Bucovinei a avut loc marți, 2 octombrie, vernisajul expoziției „Grădina Îngerului”, semnată de artistul plastic Camelia Rusu Sadovei, un eveniment care s-a bucurat de un public numeros. Gazda evenimentului, Emil Ursu, directorul Muzeului Bucovinei, a spus că este un moment special, „o expoziție a uneia dintre cele mai bune colaboratoare ale Muzeului Bucovinei, colaborare care se întâmplă pe mai multe planuri, pentru că doamna Camelia Rusu Sadovei este foarte implicată în învățământul legat de conservarea patrimoniului, un domeniu mai puțin înțeles, căruia i se dă mai puțină importanță, dar care este foarte important”. Conf. univ. dr. Sabina Fînaru i-a revenit misiunea de a vorbi despre cele 47 de tablouri care alcătuiesc într-un mod armonios „Grădina Îngerului”, expoziție realizată de artistul plastic Camelia Rusu Sadovei.

Simboluri

Am aflat prin intermediul conf. univ. dr. Sabina Fînaru de ce Camelia Rusu Sadovei a dat importanță unor simboluri pe care le regăsim atât de frumos măiestrite în tablourile ei. Într-o discuție anterioară vernisajului, artista s-a destăinuit conf. univ. dr. Sabina Fînaru, precizând că pentru ea grădina este „un fel de a vizualiza casa din cer, este desemnarea unui univers personalizat, nu departe de realitate, pentru un timp nedefinit”. A pictat copacul, pentru că a suferit de fiecare dată când i-a văzut trunchiul doborât în praf. Găsim în picturile ei păsările, „pentru că sunt vocile sufletelor și s-au întors în târgul Sucevei, după ani de pribegie”. A pictat flori, pentru că ele au învățat-o disciplina de a studia. „Sunt atât de trecătoare, încât a surprinde bucuria culorilor lor este o muncă pretențioasă”, spune pictorița. Ne bucură să vedem în tablourile Cameliei Rusu Sadovei fructe în panere, „pentru că au forța plinului, în lumea nimicului”, dar și peisaje citadine, „pentru că este un gen pe care l-am descoperit după ani de pribegie”.Trei sferturi dintre cele 47 de tablouri expuse la parterul Muzeului Bucovineisunt gândite și construite de artistă anul acesta și la sfârșitul anului trecut, celelalte au mai fost expuse în alte expoziții, fiind lucrări din perioada 2012 – 2014. Am întrebat-o pe artistă ce se află în „grădina sufletului”, în locul în care „se nasc” creațiile din „Grădina Îngerului”, iar ea mi-a răspuns: „sunt toate lucrurile frumoase care ne vin în fiecare zi. Important este să le luăm așa cum vin și să le înțelegem ca o lecție, ca o nevoie, o necesitate. Chiar dacă nouă ni se par mai puțin bune, au o noimă, au un sâmbure de nevoie și trebuie să-l luăm ca atare”.

„Întotdeauna suntem în grădina îngerului, în măsura în care ne dorim...”

Conf. univ. dr. Sabina Fînaru a mai spus în cuvântul ei că "pictura Cameliei Rusu Sadovei sporește, prin urmare, a lumii taină, așa cum spunea atât de inspirat poetul-filosof Lucian Blaga, și încifrează această lume în simboluri care adesea sunt integrate unor reprezentări heraldice. (...) Eu o felicit din tot sufletul pentru frumusețile și strălucirea din această expoziție, și îi doresc să creeze în continuare și să inoveze, pentru că, iată, este al doilea an când ne încântă cu peisajele citadine și acestea nu fac decât să ne însenineze spațiul acesta destul de frământat al Bucovinei”. Cuvântul foarte cuprinzător al conf. univ. dr. Sabina Fînaru a mulțumit-o din plin și pe artista Camelia Rusu Sadovei. „Chiar mă surprinde ceea ce ați putut citi... nici nu am putut să cred că se poate citi în tablouri atât de clar ceea ce am dorit eu să transmit. Vă rog să primiți <Grădina Îngerului>așa cum o văd eu, așa cum este. Pretenția mea este că întotdeauna suntem în grădina îngerului în măsura în care ne dorim cu toții". La final, artista a primit flori, gânduri frumoase și aprecieri din partea prietenilor, colegilor artiști, colegilor profesori, elevilor etc.

Absolventă a Institutului de Arte Plastice ”Nicolae Grigorescu” din București, promoția 1989, membru al UAP România, președinte al Asociației „Lira de Aur” Suceava, artista Camelia Rusu Sadovei propune publicului un nou proiect artistic remarcabil, „Grădina Îngerului”, un nou drum în creaţie, expoziție care poate fi vizitată până pe 20 octombrie, la Muzeul Bucovinei.