Festivalul Internaţional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”, organizat la Fălticeni în perioada 20 – 26 august, şi-a desemnat vineri, 24 august, în cadrul Galei Laureaţilor, câştigătorii. Marele premiu al concursului de interpretare trupe de teatru a fost acordat, atât de juriul profesionist (prezidat de actriţa Cezara Dafinescu), cât şi de juriul tinerilor (format din foştii membri ai trupei de teatru “Birlic”, actualmente studenţi, majoritatea la actorie), trupei “Difainii” din Iaşi, pentru spectacolul „Five o'clock”.

24 de piese de teatru în şapte zile

Timp de şapte zile, pe scenă au urcat actori de la teatre cunoscute din ţară dar şi 11 trupe participante în concurs, jucându-se în total 24 de piese de teatru, s-au lansat cinci cărţi, s-au vizionat filme documenatare, dar şi capodopere ale cinematografiei româneşti prezentate în mare parte de regizorii sau producătorii care le-au realizat ori actorii care s-au regăsit şi în distribuţie, au fost vernisate patru expoziţii, au avut loc întâlniri de suflet cu mari actori ai scenei româneşti. Caravana Unirii, care a putut fi admirată de mii de curioşi din aproximativ 30 de localităţi din România, a poposit timp de trei zile şi la Fălticeni, după care a plecat în Republica Moldova. În cadrul caravanei, saloanele a trei autobuze vopsite în culorile tricolorului românesc au fost transformate în galerii expoziţionale neconvenţionale care găzduiesc: o expoziţie dedicată evenimentelor istorice din 1916-1918 (autobuzul albastru); proiecţii video cu filme documentare istorice (autobuzul galben); sunt prezentate explicaţiile celor 100 de simboluri unioniste (autobuzul roşu). Toţi cei care au păşit pragul Sălii “Aurel Băeşu” au putut găsi imagini de referinţă din istoria poporului român, cum ar fi cele din expoziţiile “Regina Maria - Regina Soldat” sau cea a lui Radu Bercea, care prezintă „o infimă mărturie trăită de sute de mii de români din timpul comunismului instaurat în România între anii 1945 – 1989”, ori s-au putut amuza privind lucrările caricaturistului Doru Axinte.

Gală de teatru cu spectacol de operă şi jazz

Vineri seara, după câteva zile pline de evenimente culturale, în cadrul unui fascinant spectacol de gală au fost desemnaţi câştigătorii ediţiei de anul acesta. Seara specială a început cu premiera spectacolului “Jocul de-a vacanţa”, regia Andrei Ciobanu, a Teatrului “Birlic” Fălticeni, după care s-a trecut la înmânarea premiilor, în alternanţă cu arii din opere, operete şi canţonete celebre oferite de prietenii Fălticenilor, cunoscuţii solişti ai Operei Naţionale din Iaşi:Cristina Grigoraş şi Nicoleta Maier (soprane), Andrei Fermeşanu (tenor),Adina Alupei (pian) şi momente de jazz oferite de Ciprian Andrei Gagiu, professor la Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu” Suceava.

Festivalul a avut două jurii, unul format din personalităţi ale scenei teatrului românesc şi nu numai (actriţa Cezara Dafinescu - preşedinte, Magda Catone -actriţă, Brânduşa Novac -regizor, Radu Nechifor -regizor, Ovidiu Cuncea -actor, Lorette Enache- coregraf UNATC Bucureşti, şi prof. de limba română Mihaela Acatrinei), şi un juriu al tinerilor ( foştii actori ai trupei “Birlic” Ana-Maria Fasolă, Stela Cora, Daniel Popa, Cosmin Ştefan, Lorena Saviuc şi Răzvan Conţu). Fiind două jurii, au fost acordate peste 200 de premii şi menţiuni la secţiunile monolog, recitare, 7-14 ani, 15-25 de ani, pentru cel mai bun actor în rol principal, cea mai bună actriţă în rol principal, cel mai bun actor în rol secundar, cea mai bună actriţă în rol secundar, premii de excelenţă Inima Fălticeniului, premii pentru interpretare, carismă, diverse roluri jucate, premiile organizatorilor etc. Pentru unele secţiuni, doar juriul profesionist a acordat Marele Premiu.

Teatrul se învaţă de la profesionişti

Premiul pentru regie a revenit ieşencei Nicoleta Emacu, profesorul coordonator al trupei “Difainii” din Iaşi, câştigătorii trofeului festivalului.

“Dacă nu ar fi existat acest premiu aş fi spus pentru multe spectacole că ar trebui să vă luaţi un profesionist, un actor sau un regizor care să lucreze cu copiii, pentru că noi am oferit multe premii pentru interpretare datorită faptului că nu am putut să dăm premii pentru spectacolele întregi atât de multe câte ne-am fi dorit. Copiii care s-au remarcat trebuie să fie premiaţi, dar întregul nu ne-a spus foarte mult. Aici ar trebui să vă gândiţi cum să alegeţi textele şi cum să îi învăţaţi, pentru că este viitorul lor în joc. Acest festival şi multe altele aş putea spune că sunt realizate pentru tânăra generaţie, pentru viitorul lor, pentru a le oferi un drum în viaţă, şi trebuie să-i ajutăm. Şi atunci ego-ul personal al fiecărui profesor ar trebui lăsat deoparte. Puteţi să îi coordonaţi, dar aduceţi un specalist măcar câteva zile să-i înveţe ABC-ul, să-i ajute şi după aceea dumneavoastră îi veţi învăţa şi veţi vedea că vă va fi mai uşor. Aveţi încredere în specialişti, că de aceea au terminat o facultate. Doamna este un reprezentant mai special, aş spune că are un talent înnăscut”, a spus regizoarea Brânduşa Novac.

Premiul special “Dulce limbă românească” a revenit profesorului Ioan Coşeru, pentru că “elevii dumnealui vorbesc foarte bine româneşte, ceea ce pentru noi a fost o mare plăcere”, a considerat juriul festivalului.

Juriul festivalului, actriţele Cezara Dafinescu şi Draga Olteanu Matei şi preotul Liviu Mihăilă, au primit distincţia Meritul Bucovinei

Premiul de Excelenţă al festivalului a fost acordat Consiliului Judeţean Suceava. Prin consilierul Nicolae Barbă, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a acordat distincţia Meritul Bucovinei preotului Liviu Mihăilă, juriului festivalului şi distinsei actriţe Cezara Dafinescu şi doamnei teatrului românesc, Draga Olteanu Matei.

“Este un festival de tineret care face ca memoria şi spiritul lui Birlic să rămână mereu tânăr. Prin distincţia Meritul Bucovinei se recunosc meritele pentru întreaga activitate unor instituţii sau personalităţi. Pentru că suntem la Fălticeni, una dintre diplome se acordă preotului Liviu Mihăilă şi Asociasţiei Fălticeni Cultural, care au făcut să existe acest festival”, a menţionat Nicolae Barbă.

Domna Draga Olteanu Matei preşedinta de onoare a juriului festivaului şi a Asociaţiei “Fălticeni Cultural”, a trimis un dar pentru Cezara Dafinescu, rochia cu care a jucat în “Gaiţele”.

“Aş îmbrăca-o cu plăcere, dar atunci eram altă persoană, eram jumătate din cât sunt acum. Această rochie este o adevărată surpriză. Mă bucur că am ajuns aici, sunt legată de Fălticeni, m-a chemat sângele strămoşilor. Tatăl meu s-a născut în Boroaia şi a copilărit de la 5 ani, rămânând orfan, la Fălticeni. Şi bunicul meu este îngropat în cimitirul din Fălticeni”, a spus Cezara Dafinescu.

Maestrul Mihai Pînzaru Pim a participat de la prima ediţie a festivalului, în acest an fiind portretistul în creion al micilor şi marilor artişti dar şi al membrilor juriului. La finalul Galei, aceştia au primit portretele realizate de cunoscutul caricaturist sucevean.

Premiul I, “Magda Catone”, a revenit trupei “Cuibul Artiştilor Junior”

Premiul I, “Magda Catone” a revenit trupei “Cuibul Artiştilor Junior” – Bucureşti pentru piesa ”Criminalii”, regia Vlad Basarabescu.

“Am considerat să nu acordăn premiile II şi III la această secţiune”, a precizat actriţa Magda Catone, membră a juriului, unul din motive fiind şi cel descris de regizoarea Brânduşa Novac mai sus.

Juriul tinerilor a fost mai generos, premiul III revenind trupei “Victoria Art” – Bucureşti petru piesa “Drum în jos cu înger”, premiul II a ajuns la trupa “Phantasia” din Craiova pentru piesa “Şantaj”, iar decizia foştilor “birlici” pentru premiul I a fost aceeaşi cu a profesionştilor, trupa “Cuibul Artiştilor Junior”.

“Vă mulţumim din suflet! Eu sunt pentru a treia oară la Fălticeni, a doua oară cu Cuibul Artiştilor. Stând şi cugetând ne-am dat seama că am luat multe premii şi am spus şi organizatorilor că aici nu am venit cu acest gând pentru că, pentru noi, cel mai mare premiu de la Fălticeni a fost omul de aici. Am întîlnit aici omenescul şi nu bătaia omenescului cu ego-ul”, a precizat Vlad Basarabescu, regizorul trupei.

Premiile acordate de juriul format din profesionişti

La secţiunea monolog/recitare, 7 - 14 ani, Marele Premiu a revenit Mariei Iosep. Pentru grupa de vârstă 15 – 25 de ani Marele Premiu a ajuns la Daria Oprea.

Premiul pentru cea ma bună actriţă în rol secundar feminin: Crina Damian, Andra Claus, Ilze Müller;

Cea mai bună actriţă în rol principal feminin: Oana Dodoiu, Sara Cuncea

Cel mai bun actor rol secundar masculin: Damian Mihai Iulian, George Croitoru Eduard Chimac;

Cel mai bun actor rol principal masculin: Sergiu Ursu, Teodor Căuş

Premiul preşedintelui Asiciaţiei Fălticeni Cultural a revenit lui Ilie Doroftei, Casa de Cultură a Studenţilor Suceava, “cel care a muncit cât 100 de oameni pentru acest festival”.