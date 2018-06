Lansare de carte

Amintiri dragi, vechi prieteni, profesori care și-au petrecut zeci de ani la catedră și întâmplări reconstituite cu nostalgie au conturat evenimentul de lansare a cărții profesoarei Angela Popescu, fost cadru didactic al Școlii Nr. 1 Suceava, în vârstă de 84 de ani.

Iubită şi admirată pentru luciditatea şi sensibilitatea sa față de tot ce ţine de şcoală şi elevi, prof. Popescu a ales ca gazdă a evenimentului școala unde și-a petrecut zeci de ani la catedră.

„Amintiri comentate și în album așezate” este titlul cărții care a văzut recent lumina tiparului, aceasta reunind o serie de gânduri despre trecut, mănunchiuri de amintiri de la școală, din sânul familiei, comentarii, aprecieri, „o parte din amalgamul amintirilor mele stufoase și răvășite”. De asemenea, cartea cuprinde și o serie de partituri și versuri scrise de autoare, care consemnează că „muzica te înalță deasupra nimicniciilor vieții și te ajută să le sfidezi fără regrete”.

La evenimentul de la finele săptămânii trecute au răspuns favorabil invitației foști colegi și elevi ai autoarei, actuali profesori ai școlii, rude și prieteni, dar și primul director al școlii gazdă, din 1963, prof. Mihai Filip, în vârstă de 95 de ani.

”Un bun venit urez celor care au revenit în instituția care le-a fost casă, care i-a desăvârșit ca dascăli, în instituția în care care și-au educat copiii, poate nepoții. Suntem onorați că doamna profesoară ne-a ales pentru lansarea cărții dumneaei”, a arătat prof. Gabriela Mihai, directoarea școlii nr. 1 Suceava.

„Ca să te apuci a scrie amintiri la vârsta senectuții trebuie să ai un curaj nebun”

La rândul său, prof. Popescu le-a mulțumit celor prezenți: "Sunt mai mult decât bucuroasă, chiar norocoasă, că am avut parte să trăiesc în mijlocul unor oameni atât de deosebiți, cu calități, cu caractere adevărate, de la care am învățat multe lucruri în decursul vieții mele. De la familie, rude apropiate, colegi, profesori, părinți și elevi, toți aceștia mi-au fost un sprijin în viață și nu am rămas singură, drept dovadă astăzi vă am alături”.

Aceasta și-a exprimat recunoștința față de toți cei care au pus umărul la apariția cărții, nominalizându-i pe Elena Bojincă (sora autoarei), Tudor Popescu (fiul autoarei), prof. de muzică Dumitru Daniel Aneculăesei, prof. de muzică Cristi Doboș, prof. de desen Bogdan Luparu.

”Nu am avut neapărat de gând să scriu această carte, dar fiind într-o depresie puternică m-am gândit că mă poate salva, fără medicamente, condeiul”, a mărturisit autoarea.

Cartea este structurată pe șapte capitole: Incursiuni printre stufoase amintiri, Familia, Cucova, Siretul, Suceava, Publicații, Amintiri amestecate.

„Ca să te apuci a scrie amintiri la vârsta senectuții trebuie să ai un curaj nebun, dacă nu e o nebunie curată”, sunt cuvintele care deschid primul capitol.

Mihaela Mărgineanu, nepoata profesoarei, și prof. Luparu, au susținut la finalul evenimentului câte un scurt program artistic.

„Amintiri comentate și în album așezate” nu este prima apariție editorială a profesoarei, aceasta semnând de-a lungul timpului mai multe culegeri

de cântece și exerciții (de ex. “Cântecele copilărirei”), tot ea fiind cea care a conceput, a redactat şi publicat “Caiet de muncă independentă”, primul material auxiliar destinat copiilor din clasele primare, înainte de anii '90.