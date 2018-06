Vernisaj

La Universitatea „Ștefan cel Mare”, Corpul A, etaj I, a avut loc marţi, 19 iunie, vernisajul expoziţiei de grafică și pictură de final de an universitar a studenţilor suceveni care frecventează cursurile de arte vizuale organizate de Casa de Cultură a Studenţilor Suceava. Cursurile sunt predate de prof. Raluca Schipor, pictor - scenograf la Casa de Cultură a Studenţilor. Vernisajul a debutat cu un moment muzical susţinut de Trupa Magdi' s Band (Magdalena Drăgoi, Thomas Drăgoi, Ștefan Constandache), de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, trei tineri foarte talentaţi, care au mai fost invitaţi de organizatori, pe parcursul serii de marţi, să interpreteze câteva piese, în aplauzele celor prezenţi la vernisaj.

Tineri talentaţi, dornici să descopere tainele artei vizuale

Se simeze au fost expuse 40 de lucrări, realizate în tehnici diferite, în cursul acestui an universitar, de nouă dintre cursanţii care frecventează Atelierul de Arte Vizuale al Casei de Cultură a Studenţilor. Prof. Raluca Schipor ne-a spus că și în acest an școlar a avut șansa de a descoperi studenţi de la diverse facultăţi, „care au o reală abilitate de a învăţa, și-au arătat talentul și disponibilitatea pentru a studia și pentru a învăţa cât mai multe din punct de vedere artistic. Mă consider extrem de norocoasă pentru că am reușit să iau contact cu acești studenţi și am reușit să îi determin, într-o măsură sau alta, să realizeze aceste minunate tablouri”. Pe simeze se află și câteva tablouri foarte reușite realizate de profesoara Raluca Schipor, care, însă, a vorbit la vernisaj doar despre studenţii - expozanţi, despre lucrările lor, tineri care au fost prezentaţi și aplaudaţi pentru talentul lor de întreaga audienţă.

Oportunitate

Printre tinerele care au expus pe holul USV am întâlnit-o și pe Florinela Covașă, absolventă a Facultăţii de Știinţe ale Educaţiei, masterand - Consiliere Școlară și Educaţie Emoţională, care expune pentru al doilea an consecutiv lucrări realizate în Atelierul de Arte Vizuale a Casei de Cultură a Studenţilor. „Am descoperit pasiunea pentru pictură mai demult, doar că nu am avut curajul să vin la aceste cursuri. Din anul III de facultate, în 2017, m-am înscris la aceste cursuri de arte vizuale, deci este al doilea an pentru mine. Mi-am dat seama că vreau să-mi dezvolt această latură artistică și mi-am făcut curaj să mă înscriu la cursuri, să studiez pictura, și sunt foarte fericită. Mă bucur mult că se organizează aceste cursuri gratuite la USV Suceava”. Florinela Covașă, care a expus nouă lucrări la expoziţia de final de an universitar la USV, a completat că pentru ea este o oportunitate acest curs. „Este o confirmare a faptului că am o înclinaţie spre artă, spre acest domeniu, pe care aș vrea să îl dezvolt mai mult. Am lucrat mai mult pe pânză, în acrilic, dar am făcut și grafică pe carton. Profesoara Raluca Schipor ne-a <citit> pe fiecare, ne-a ajutat mult să ne creăm un stil al nostru, propriu”, a mai spus tânăra. Tablourile vor rămâne se simeze, în holul USV, Corpul A, etaj I, încă trei săptămâni, pentru a putea fi admirate, după care fiecare expozant își va lua lucrările acasă.