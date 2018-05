Noaptea Muzeelor, la Suceava

Program

Muzeul Bucovinei Suceava va puncta manifestarea Noaptea Muzeelor din seara zilei de sâmbătă, 19 mai, printr-o serie de manifestări culturale deosebite oferite publicului sucevean şi nu numai, desfăşurate în mai multe locaţii (Muzeul de Istorie, Cetatea de Scaun, Muzeul Satului Bucovinean şi Muzeul de Ştiinţele Naturii). Accesul vizitatorilor este permis începând cu ora 10:00 până la ora 24:00. La Muzeul Satului Bucovinean, accesul este între orele 10:00-20:00. Intrarea vizitatorilor este gratuită între orele 18:00-24:00 (la Muzeul de Istorie intrarea este gratuită la toate expoziţiile, cu excepţia expoziţiei Maşinile lui Leonardo DaVinci). La Muzeul Satului Bucovinean, accesul gratuit este între orele 18:00-20:00.

La Muzeul de Istorie

Muzeul Bucovinei, împreună cu Muzeul de Artă „Ion Irimescu“, Muzeul “Mihail Sadoveanu”, Muzeul Apelor “Mihai Băcescu” şi Galeria Oamenilor de Seamă din Fălticeni, organizează Noaptea Muzeelor în duplex Suceava – Fălticeni. Pe 19 mai, la ora 18:00 şi la ora 20:30, în faţa Muzeului de Istorie vor fi puse la dispoziţie autocare cu care vizitatorii vor călători, gratuit, dintr-un oraş în altul cu scopul vizitării obiectivelor muzeale şi pentru a lua parte la surprizele muzicale pregătite.

Program Noaptea Muzeelor: La Muzeul de Istorie: Recital - Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava şi Muzeul Bucovinei Suceava; „Muzica - Lumina Nopţii”, de la ora 18.30, Sala de conferinţe a Muzeului de Istorie Suceava, Emanuel Oniga, clasa a XI-a A – pian, prof. Daniel Călin, Klaus Badelt – „Piraţii din Caraibe”, Jon Schmidt – „All of Me”; Alexandru Erhan – clasa a IX-a – pian, prof. îndrumător Adriana Iftimiu, Ciprian Porumbescu – „Hora detrunchiaţilor”, Eugen Doga – „Pârâiaşul”; prof. Johannes Raimund Onesciuc – pian, Duke Ellingtone – „Sophisticated Lady”, Ray Charles – „Georgia On My Mind”; prof. Riciard Gagiu – pian, J.S. Bach – Preludiul şi Fuga în Do Major, J.S. Bach – Simfonia, Andante şi Allegro din Partita Nr. 2; prof. Mihaiela Săveanu, prof. Elena Istrate – două flaute şi clavecin, corepetitor prof. Johannes Raimund Onesciuc, A. Vivaldi – Concert în Do major; Valentin Eduard Andronache – clasa a V-a A – trompetă, prof. îndrumător Florin Sumanariu, corepetitor prof. Johannes Raimund Onesciuc, W.A. Mozart – Sonatina în Mi Major, partea I; Samuel Duciuc – clasa a X-a A – chitară, prof. îndrumător Ilie Aurelian Zugrav, Napoleon Coste – „Le depart”; Arte vizuale – prof. Roxana Bliorţu şi prof. Camelia Rusu Sadovei. Prezentarea va fi realizată de prof. Elena-Manuela David.

La Muzeul de Ştiinţele Naturii

La Muzeul de Ştiinţele Naturii, pe 19 mai, de la 19.30, pe esplanada din faţa muzeului: Recital - Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava şi Muzeul Bucovinei Suceava, Trupa Fine Jazz Combo - In The Night, prof. coordonator Ciprian Andrei Gagiu, sonorizare: prof. Valentin Ianoş – directorul Casei de Cultură a Studenţilor din Suceava. Repertoriu: Dream a Little, Dream of Me; Harlem Nocturne; Caravan; Blue Bossa; Take Five; The Chiken; All of Me; Minor Swing. Membrii formaţiei „Fine Jazz Combo”: prof. Ciprian Andrei Gagiu – pian; prof. Florin Sumanariu – trombon; Patricia Ghiaţă – clasa a XI-a, solist vocal; Alina Luchian - clasa a XI-a, solist vocal; Bogdan Golea – clasa a X-a, trompetă; Alexandru Erhan – clasa a IX-a, pian şi vioară; Şerban Căilean – clasa a XI-a, saxofon; Alexandru Onica – clasa a XII-a, saxofon; Alexandru Devesievici – clasa a XII-a, percuţie; Vlăduţ Roba – clasa a XI-a, clarinet; Iosif Mandiuc – clasa a X-a, clarinet; Alexandru Lucău – clasa a IX-a, clarinet; Tudor Băncescu – clasa a X-a, chitară bas. Prezentare realizată de către Patricia Ghiaţă.

La Cetatea de Scaun a Sucevei

La Cetatea de Scaun a Sucevei, pe 19 mai va avea loc un spectacol cu focuri, în şanţul de apărare al cetăţii, de la ora 21:15, susţinut de Ordinul Solomonarilor. În Muzeul Satului Bucovinean va fi organizat, începând cu ora 18:00, un spectacol folcloric susţinut de Ansamblul „Ciprian Porumbescu” Suceava. Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment de succes iniţiat de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa. Evenimentul este patronat, în mod tradiţional, de Consiliul Europei, de UNESCO şi de Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM). Noaptea Europeană a Muzeelor este pandantul nocturn al Zilei Internaţionale a Muzeelor, care are loc pe 18 mai.